Сирия, ИГИЛ, последние новости 17 мая 2017

Поездка Трампа в Эр-Рияд будет с целью снижения влияния России на Ближнем Востоке

Посол США в Египте Стифен Бикрофт заявил, что терроризм стал вредителем, от которого страдает весь мир и Вашингтон и его союзники пытаются уничтожить его. Он добавил: «Поездка президента Трампа в Саудовскую Аравию и его встречи с главами арабских государств – это начало применения конкретной политики на Ближнем Востоке, в том числе снижения влияния России в регионе». «Поведение России в последние 5 лет обострило многие из кризисов на Ближнем Востоке и поездка Трампа связана с уменьшением этого влияния и ликвидацией террористических групп и защитой всех принципов либерализма и демократии», – подчеркнул Бикрофт. Он сказал, что богатая цивилизация, благородная культура и решающая роль Египта на Ближнем Востоке были достаточными причинами для посольства США в Египте, чтобы противостоять переводу арабо-американского совещания из Шарм-эш-Шейха в Эр-Рияд. Он выразил надежду на то, что президент Трамп в предстоящей поездке на Ближний Восток уделяет больше внимания правительству Египта. Источник: http://www.sotegyfree.net/216211

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Исламский мир может рассчитывать на поддержку России в борьбе с террором, — Путин

Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам мероприятий группы стратегического видения «Россия — исламский мир», в которой отметил, что РФ готова наращивать сотрудничество с партнерами в противостоянии силам террора, исламский мир может в полной мере рассчитывать на поддержку РФ. «Хотел бы подчеркнуть, что исламский мир может в полной мере рассчитывать на поддержку и содействие со стороны России. Готовы наращивать сотрудничество с нашими партнёрами в противостоянии силам террора, а также в поиске путей мирного урегулирования региональных кризисов», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. Путин также выразил уверенность, что совместными усилиями можно многое сделать для укрепления международной безопасности и стабильности, для построения справедливого, демократического миропорядка, «свободного от любых форм нетерпимости, дискриминации и силового диктата». В послании президента также отмечается, что сегодня многие мусульманские страны сталкиваются с эскалацией терроризма и воинствующего экстремизма, резким обострением этноконфессиональных противоречий, экономических и социальных проблем. «Особенно драматично ситуация складывается в Сирии, где уже несколько лет продолжается кровопролитный конфликт и значительные территории находятся под властью преступных группировок, поправших все нормы человеческой морали и по сути объявивших войну всему цивилизованному сообществу», — подчеркнул Путин. Читайте также: Ночная охота на ИГИЛ: «Cпецназ из СССР» уничтожил отряд террористов у Пальмиры — уникальные кадры (ВИДЕО, ФОТО 18+)

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Смертник ИГИЛ протаранил патруль боевиков на границе Сирии и Иордании, убиты и ранены 30 человек (ФОТО, ВИДЕО)

Боевики ИГИЛ совершили нападение на бандформирование «Джейш Ахрар аль-Ашаир» на сирийско-иорданской границе. «Иордания: Паника кафиров из-за продолжающейся атаки воинов Халифата на лагерь Рукбан», — сообщило медиа-крыло группировки в комментарии к опубликованному видео. Около 10 человек были убиты и 20 получили ранения, когда заминированный автомобиль ИГИЛ* протаранил пикап боевиков НВФ «Джейш Ахрар аль-Ашаир», патрулировавших лагерь беженцев Рукбан в нескольких километрах от сирийско-иорданской границы. Все находящиеся в пикапе боевики погибли. Затем еще одно самодельное взрывное устройство сработало в этом же районе. Сообщается, что Рукбан является опасным местом из-за широкого присутствия в нем спящих ячеек ИГИЛ среди населяющих его беженцев. Читайте также: Ночная охота на ИГИЛ: «Cпецназ из СССР» уничтожил отряд террористов у Пальмиры — уникальные кадры (ВИДЕО, ФОТО 18+) * Запрещенная в РФ террористическая организация.

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Зоны деэскалации – новый важный элемент в сирийской стратегической игре

Российская инициатива с созданием в Сирии четырёх зон деэскалации серьёзно перемешала карты в ближневосточном стратегическом пасьянсе.

Для многих эта инициатива стала неожиданностью, поскольку раньше с похожей идеей («зоны безопасности») настойчиво выступали американцы, имея в виду поддержку сил оппозиции в борьбе с Башаром Асадом. Разрабатывал эту идею влиятельный Вашингтонский институт изучения Ближнего Востока, её энергично продвигали представители прежней администрации. Солидаризовалась с названной идеей и новая команда в Белом доме. Вот почему на этот раз в Вашингтоне, вопреки привычке отбрасывать всё, что исходит из Москвы, инициативу России вынуждены были поддержать и госсекретарь Р. Тиллерсон, и президент Д. Трамп. А на подписании соответствующего документа в Астане присутствовал помощник госсекретаря по Ближнему Востоку Стюарт Джонс, хотя США первоначально взирали на «астанинский процесс» крайне скептично. Сработал известный принцип дзюдо, когда сила противника была обращена на него самого. Примечательно, что и сирийская оппозиция, отказавшаяся в Астане подписать соглашение как для неё невыгодное, сейчас, по признанию Дамаска, в основном его соблюдает. Более того, руководитель оппозиционного центра наблюдения за правами человека (Syrian Observatory for Human Rights) Рами Абдель Рахман признал, что уровень боевых операций правительственных войск в очерченных пределах существенно понизился.

Зоны деэскалации не должны служить полигоном по отработке раздела Сирии

На сегодняшний день зоны деэскалации в предложенном Россией виде, решая в первую очередь задачи защиты населения, одновременно отвечают интересам сохранения сирийской государственности и законной власти. Они наконец-то позволяют Дамаску полностью сосредоточиться на борьбе с «Исламским государством» (орг. запрещена в РФ — ред.). Это уже проявилось в успешном наступлении правительственных войск на востоке провинции Алеппо с севера на юг вдоль Евфрата. Освобождена важная авиабаза Джира; сконцентрированы значительные силы вокруг Пальмиры, начались операции по скорейшей деблокаде находящегося почти три года в осаде гарнизона в Дейр-эз-Зоре численностью до 4 тыс. бойцов. Появление здесь большой группировки позволяет Дамаску сорвать попытки «умеренной оппозиции» отсечь правительственную армию от иракской границы. Появилась надежда, что в районе провинции Дейр-эз-Зор сирийским правительственным войскам удастся соединиться с союзнической, по существу, армией Ирака.

Принципиально важно и то, что в зонах деэскалации не должно быть иностранного военного присутствия, враждебного официальным властям. Эти зоны не должны служить плацдармом для интервенции или полигоном по отработке раздела Сирии. Присутствие турецкой армии на севере страны и американского спецназа в курдских районах остаётся незаконным. А Турция, подписав соглашение в Астане, дезавуировала тем самым свои прежние попытки провозгласить «зоной безопасности» оккупированную ею полосу сирийской территории между Джераблусом и Аззазом.

Пока можно сказать, что в целом зоны деэскалации оправдывают возложенные на них надежды. Тем не менее в дальнейшем не исключено возникновение проблем, связанных как с различной интерпретацией достигнутого соглашения, так и с попытками размыть его суть.

Что происходит на иордано-сирийской границе

Некоторые аналитики в Израиле поначалу утверждали, что речь идёт об установлении в Сирии «трёх зон влияния»: к востоку от Евфрата и на юге в сторону Иордании и Израиля – США, к западу и в центре – России и на севере – Турции. При этом Иран и все союзные ему иностранные шиитские подразделения должны были бы покинуть страну. Об этом якобы договорились Трамп и Путин. Возможно, такая интерпретация проистекала из действительных намерений американской стороны, ставших известными израильтянам. Однако, когда выяснилось, что гарантами соглашения должны быть Россия, Турция и Иран, а никак не США, которые лишь молча согласились с российско-турецко-иранским соглашением, настроения в Израиле резко переменились. Была высказана особая озабоченность возможным присутствием в одной из зон деэскалации – в иордано-израильско-сирийском треугольнике (провинции Кунейтра и Дераа) – иранских наблюдателей и подразделений. По данным DEBKAfile’s, израильское правительство направило Москве и Вашингтону свои замечания, в которых говорилось о «неприемлемости» присутствия иранских военных наблюдателей на границах Израиля. На возможное размещение в этой зоне российских и турецких миссий наблюдения Израиль также смотрит «с недоверием»; военное командование полагает, что данная зона, особенно если над нею будет установлен бесполётный режим, затруднит для израильской армии контроль за действиями ливанской «Хизбаллы». Возникнут препятствия и для нанесения воздушных ударов по возможным поставкам в Сирию «продвинутых вооружений» из Ирана. Однако обеспокоенность в Израиле значительно спала после того, как Москва заверила, что в южной зоне не будет ни турецких, ни иранских наблюдателей, а только российские. Имеется также понимание, что эти функции могли бы выполнять присутствующие на Голанских высотах силы миссии ООН по разделению (UN Disengagement Observer Force). Вполне вероятно, что проблема обсуждалась и во время недавнего телефонного разговора министров обороны России и Израиля С. Шойгу и А. Либермана.

Негативно к «зональному плану» отнеслось руководство основной политической силы сирийских курдов – Партии демократического союза. По мнению ПДС, «это путь к секторальному разделу страны». Вероятно, сирийские курды увидели здесь угрозу своему проекту федерализации Сирии по принципу выделения национальных автономий, хотя это как раз угрожает целостности страны куда больше. Кроме того, курды, очевидно, почувствовали аппетит к освобождению от ИГ новых территорий на востоке Сирии. И, конечно, введение «зон» неудобно курдским формированиям тем, что высвобождающиеся правительственные части могут вновь перехватить у них инициативу в борьбе с ИГ на востоке.

За всем этим угадывается скепсис Вашингтона. Там ещё не выработали до конца своё отношение к идее зон деэскалации. Отвергнуть эту идею после собственных многолетних призывов к установлению таких зон не вполне удобно. Принять – не хочется, потому что в нынешнем виде эти зоны больше на пользу Дамаску. Скорее всего, в Вашингтоне возьмут курс на постепенное выхолащивание идеи за счёт увеличения количества подобных зон. Возможно, «откровения» израильтян по поводу намерения американцев создать в Сирии крупнейшую сферу собственного контроля были вовсе не безосновательны. Именно в этом направлении развиваются сейчас события в южной Сирии, куда вторгаются из Иордании вооружённые отряды сирийской оппозиции, тренируемые американскими советниками.

Попытки увеличить количество зон деэскалации за счёт территорий, подконтрольных США и Турции, несостоятельны. Прежде всего, с этим никогда не согласится правительство Сирии. Кроме того, смысл создания подобных зон – в прекращении там военных действий, отделении «умеренных» оппозиционеров от «радикалов» и налаживании нормальной гражданской жизни. Первые два условия уже выполнены. И, согласно принципу, известному как «бритва Оккама», не следует умножать сущности сверх меры. Ну а по поводу увеличения поставляемой в зоны деэскалации гуманитарной помощи из США и Турции (сейчас такая помощь очень отстаёт от военных поставок) никто возражать не будет.

Дмитрий Минин, ФСК

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«Тигры» и ВКС РФ прорвали оборону ИГИЛ и взяли 3 поселка в Алеппо, продвигаясь к Ракке (ФОТО)

Во вторник вечером Сирийская Арабская Армия прорвала линию обороны ИГИЛ в восточной части провинции Алеппо и освободила 3 поселка к югу от ранее освобожденной авиабазы Джира. Во главе со штурмовыми отрядами дивизии «Тигр» подразделения САА с боями вышли на равнины Маскана и взяли под контроль населенные пункты Джарра Сагир, Махдума и Бейлонах после ожесточенных столкновений с террористами ИГИЛ*, продолжавшихся последние 48 часов. Добровольцы из племени Аль-Бакир также участвуют в этих боестолкновениях. ВКС России поддерживают наступление с воздуха, нанося авиаудары по району авиабазы Джира. Не менее 20 боевиков были ликвидированы в ходе этой операции, передает арабское агентство AMN. Под руководством генерала Сухейля Аль-Хассана Tiger Force ведут наступление на востоке Алеппо, отбрасывая террористов к границе провинции. Ожидается, что теперь войска ударят на юг вдоль озер Асада и Джаббул, двигаясь все ближе и ближе к столице ИГИЛ г. Ракка. Читайте также: Ночная охота на ИГИЛ: «Cпецназ из СССР» уничтожил отряд террористов у Пальмиры — уникальные кадры (ВИДЕО, ФОТО 18+) * Запрещенная в РФ террористическая организация.

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Зачистка котла в Дамаске: Как боевики покидали г. Кабун — репортаж РВ (ВИДЕО)

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Турецкие спецслужбы прокомментировали данные о возможных атаках ИГИЛ на корабли ВМФ России (ФОТО)

Служба безопасности Стамбула опровергла информацию турецких информагентств, сообщивших о подготовке террористами ИГИЛ атак на корабли ВМФ России, проходящие через пролив Босфор. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы силового ведомства. «Никакого предупреждения и оповещения со стороны разведывательных служб насчет возможной атаки боевиков ИГИЛ* на российские военные корабли не было», — рассказал журналистам офицер турецкой Службы безопасности. Он добавил, что охрана проходящих через пролив военных кораблей продолжает осуществляться в штатном режиме. Данная процедура имеет задачу защищать и сопровождать корабли, «и это сопровождение не имеет цели защиты конкретно от ИГИЛ». «Что касается деталей о 146 пунктах наблюдений и прочем — возможно, эти факты какие-то СМИ узнали впервые и задались вопросом: к чему бы это? Наверное, они решили, что это угроза со стороны ИГИЛ, и написали об этом», — уточнил представитель силового ведомства. Напомним, что 16 мая издание Haberturk опубликовало материал, в котором утверждалось, что турецкие специальные службы получили информацию о готовящихся террористами ИГИЛ ракетных атаках на военные корабли России, проходящие через пролив Босфор. В новости также сообщалось, что в связи с тревожными данными власти Стамбула приняли ряд контрмер, среди которых якобы были определены 146 территорий, с которых боевики могут произвести обстрелы. По утверждению журналистов в этих местах были установлены блокпосты. Кроме того, в Haberturk заявили, что для российские корабли будет сопровождать специально выделенный полицейский вертолет и два штурмовых катера. 15 мая большой десантный корабль «Цезарь Куников» миновал Босфор и вошел Черное море. БДК Черноморского флота возвращался из Сирии. Во время прохождения через пролив его сопровождали катера турецкой береговой охраны (см. фото). Читайте также: 16 спецназовцев РФ против 300 боевиков ИГИЛ: подробности жестокого боя в сирийской пустыне (ВИДЕО) *запрещенная на территории РФ террористическая группировка

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Сирия: более двух тысяч террористов покинули Хомс



Из сирийского города Хомс эвакуирована очередная группа боевиков, еще одна группа сдалась властям Сирии, сложив оружие.

В квартале Аль-Ваер в городе Хомс был завершен вывоз очередной группы боевиков и членов их семей в провинцию Идлиб. Численность этой группы — 2613 человек, более 460 из них — боевики.

По данным агентства, 428 боевиков приняли решение сложить оружие и сдаться сирийским властям, в дальнейшем их статус будет определен указом об амнистии. Ожидается, что в следующую субботу город покинет последняя группа боевиков и членов их семей, после чего квартал Аль-Ваер в Хомсе будет полностью освобожден от террористов.

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США расширил санкционный список по Сирии

Министерство финансов США расширило список физических и юридических лиц из Сирии, в отношении которых введены санкции. Об этом RT

В список включены пять физических и столько же юридических лиц. В соответствии с решением Минфина их активы будут заморожены в банковской системе США. Кроме того, данные лица не смогут вести дела с американскими компаниями. Отмечается, что данные меры введены «в ответ на продолжающиеся акты насилия правительства Сирии против собственных граждан».

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«Там невозможно жить!» — сторонники боевиков бегут из «оппозиционного» г. Джараблус под юрисдикцию Дамаска (ФОТО, ВИДЕО)

Семьи сторонников боевиков бегут под юрисдикцию правительства из подконтрольного туркам и протурецким боевикам г. Джараблус на севере Сирии. Об этом корреспонденту «Русской Весны» рассказал офицер Сирийской Арабской армии, участвующий в работе по линии «примирения». Вывод участников бандгрупп и членов их семей из квартала Аль-Ваэр начался в рамках достигнутых 13 марта договоренностей между Дамаском и рядом незаконных вооруженных формирований. В соответствии с соглашением, этот крупный район Хомса должен быть полностью освобожден от боевиков в течение 8-ми недель. После этого административный центр провинции Хомс будет под полным контролем сирийских властей. 17 марта первая партия боевиков с семьями покинула Хомс и была привезена на автобусах в город Джараблус в провинции Алеппо на севере Сирии. В этом приграничном городке турки и «оппозиция» обещали беженцам достойные условия жизни, но реальность оказалась суровее, чем красивые слова. На днях первые 20 семей уже вернулись из подконтрольного протурецким группировкам «вооруженной оппозиции» города Джараблус в частично освобожденный от бандформирований свой родной район Аль-Ваер в г. Хомсе. Они не смогли прожить там и двух месяцев. Эти 49 человек из числа поверивших турецким обещаниям и недавно покинувших свой родной район. Они не смогли смириться с ужасными условиями в лагере беженцев. В интервью журналистам они рассказали, что в Джараблусе вблизи сирийско-турецкой границы нечем кормить детей, нет нормального лечения, не всем даже хватает крыши над головой, не говоря уже о том , что здесь негде устроиться на работу. В связи с невозможными условиями для нормальной жизни эти люди решили вернуться в свой родной район, который почти полностью вернулся под контроль правительства. Возвращение этих 20-ти семей было организовано при посредничестве духовенства и Красного полумесяца. Лагерь беженцев, в котором некоторое время проживали эти 49 человек, организован турецким правительством, условия жизни в нем обеспечивают турецкие гуманитарные организации и фонды. Сам Джараблус был захвачен турецкими войсками и протурецкими боевиками в ходе операции «Щит Евфрата» в сентябре 2016 года. Напомним, что до сих пор продолжается выезд боевиков, членов их семей и сторонников из района Аль-Ваер в г. Хомс. Накануне, 16 мая, состоялся 10-й этап вывода бандитов из Аль-Ваэра, автобусы вывезли около 450 человек, среди них около 100 боевиков. Всего за 10 этапов Аль-Ваэр покинули около 3500 сторонников и членов «вооруженной оппозиции». За 8 недель столица провинции Хомс должна вернуться под полный контроль сирийских властей. Читайте также: Ночная охота на террористов: «Cпецназ из СССР» уничтожил отряд боевиков у Пальмиры — уникальные кадры (ВИДЕО, ФОТО 18+)

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