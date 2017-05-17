Противостоять сионизму можно и нужно



Более того, вольно или невольно допустив массовый наплыв знаний в массы, сионисты умело повернули этот процесс в свою пользу. За последние 10 лет значительно возрос объём выступлений еврейских деятелей – от нью-йорского раввина Финкельштейна и его однофамильца профессора Нормана Финкельштейна , до перекреста Ходоса , – в которых они открыто признают факты сионистского геноцида в отношении Человечества. Проводя тем самым чудовищную психологическую атаку, смысл которой сводится к тому, чтобы показать гоям, что сегодня сионисты уже в состоянии делать на этой планете всё, что угодно, не опасаясь никакого наказания за свои преступления.

Тем не менее, не затрагивая тем о древней Хазарии и прочих исторических явлениях, увидеть собственными глазами которые мне не довелось, я хотел бы остановиться на двух более свежих фактах побед над иудеями, чтобы показать, что такие победы возможны и реальны.

Первый факт, к сожалению, также довольно древний, и привожу я его только из чувства гордости за наших предков. В качестве источника я могу посоветовать ищущим доказательств просмотреть статьи в Википедии на эту тему, а также посетить городской музей Гааги, в котором хранятся пыльные тома бухгалтерии всевозможных иудейских торговцев, обосновавшихся на территории от бельгийского Антверпена до голландского Ден Хелдера.

В 1591 году в Архангельск приплывает корабль Исаака Ле Мэр (пер. Исаак-с-моря), будущего основателя Ост-Индской компании (правильнее было бы назвать её Индонезийской, поскольку Восточная Индия – это Индонезия , и лишь из-за географической неграмотности сопровождавшего в поездке в Амстердам посольство Петра I дьяка-секретаря в русском языке закрепился неверный перевод).

Сойдя на берег к доверчивым русским туземцам, изъяснявшимся на тарабарском языке, просвещённый европеец Исаак с помощью жестов и закатываемых глаз набил корабль мехами, воском и икрой, взяв товары на реализацию. Поскольку местные дикари отказались брать продукты демократии в виде стеклянных бус и тем более топоров, которых у них и своих было предостаточно. К тому же, дикари являлись настолько наивными, что поверили на слово купцу-иудею.

Прибыв в порт Ден Хелдера, Исаак быстро растолкал содержимое корабля по окрестным рынкам, и, подсчитав прибыль, немедленно отослал корабль под началом своего родственника Якова фан де Валле (пер. Яков-с-пристани) за новой партией. Прибыв в Архангельск, Яков точно так же начал закатывать глаза и разводить руками, жалуясь на трудности с ЖКХ , плавающий курс рубля и неблагоприятный инвестиционный климат. Намекая, что, если ему дадут ещё один корабль мехов, то, возможно, с его помощью удастся кое-как покрыть убытки.

Русские «дикари» вежливо и молча выслушали урок демократии, а потом взяли демократора за шкирку и затолкали в холодную избу под замок до полной расплаты за украденные богатства. Нанеся тем самым несмываемую обиду сакральным интересам иудеев. Обиду, которую они никогда не простят Руси .

Самое любопытное, что тогдашние местные власти в виде боярина и стрельцов, не бросились бить мужиков во имя спасения иудейской банковской системы, а совсем даже наоборот: стрельцы вызвались за свой собственный счёт охранять заключённого до тех пор, пока иудеи не расплатятся за воровство.

Матросы с пустым кораблём вернулись в Ден Хелдер и рассказали Исааку о случившемся. И Исаак сел за счёты. За дверью бушует 80-летняя война между Нидерландами и Испанией, и достать солдат для сожжения Архангельска трудно. Надо набирать немцев, а это – дорого. Тем не менее, спасать родственника всё-таки необходимо, потому что иначе собратья по расе не поймут. И случилось неслыханное: купец-иудей расплатился с русскими по установленной ими цене, поскольку это выходило дешевле.

(Любопытно заметить, что на могиле Исаака Ле Мэр высечена надпись, повествующая, что он умер от горя, поскольку по приговорам разных судов ему пришлось выплатить 150.000 гульденов штрафов. Получавший 3 гульдена в год резчик слегка ошибся на один порядок: на самом деле по различным искам Исаак выплатил более 1.600.000 гульденов. И умер при этом отнюдь не от голода).

С тех пор в Архангельске прекратилась торговля на реализацию, купцам-иудеям пришлось каждый раз расплачиваться за товар живыми деньгами, отчего их ненависть к русским достигла небывалых размеров. Поскольку, отнимая у иудеев деньги за свой товар, русские нанесли удар по самой болевой точке иудейской психологии: все виды имущества на планете являются иудейскими и могут принадлежать только иудеям.

К сожалению, Архангельску пришлось расплачиваться за свою победу над иудеями как минимум дважды. В период Крымской войны 1853-56 гг. английский флот подверг Архангельск разрушительной бомбардировке, не преследовавшей никакой военной цели, но совершённой только для того, чтобы покарать потомков святотатцев, осмелившихся поднять руку на еврея . По абсолютно тем же мотивам высадившиеся в беззащитном Архангельске англичане в 1918 году прежде всего ставили перед собой задачу уничтожить как можно больше русского населения, попутно сдирая с трупов русских всё, что могли утащить с собой.

Второй пример победы над сионизмом – совсем свежий, и демонстрирует победу над краеугольным камнем иудейского могущества: ростовщическим процентом.

Остров Исландия , где на территории в 103 тысячи квадратных километров проживает 329 тысяч молодых людей со средним возрастом в 35 лет. 2/3 населения (217 тысяч) проживают в столице, так что вывести весь народ страны на выступление значительно легче, чем в Нью-Йорке или в Москве.

В силу своих исторических привычек, исландские викинги не знакомы с понятием «ростовщичество». Если викингу зачем-то нужны деньги , то он либо отправляется на ладье грабить соседей, либо идёт к соседу занять «до среды», под честное слово и без каких-либо процентов. Потому что до второй половины ХХ века понятие «дверной замок» являлось для жителя Исландии таким же неведомым, как и понятие «жизнь на Марсе».

К концу ХХ века в стране из ниоткуда возникают 3 иудейских банка, которые начинают ссужать туземцев деньгами под адские проценты типа 8-10% годовых (в Европе – 2-4%), пользуясь тем, что туземцы просто не понимают, что именно подразумевается под процентами. Но уже в начале века по Рейкьявику начинают расползаться слухи о том, что банки не только требуют проценты, но и реально отбирают эти проценты. Причём, правительство традиционно покрывает банки, выдавая им государственные гарантии и принося тем самым собственный народ в жертву.

В 2008 году население столицы, то есть 2/3 населения страны, выходит на улицы с требованием прекратить святотатственное попрание традиций предков и отменить всякие проценты. Банки начинают дружно размахивать бумажками с печатями правительства, на что население отвечает простым заявлением: «Кто давал вам эти гарантии? Вот с них и спрашивайте, а народ оставьте в покое».

В результате, покрывающее банки правительство слетает, премьер Гейр Хаарде (Geir Haarde) отправляется под трибунал за предательство народных интересов, и на выборах в апреле 2013 года к власти в Исландии приходит 38-летний Зигмюндюр Гюннлейгссон ( Sigmundur Gunnlaugsson ), который национализирует банки и отменяет ипотечные проценты для жителей страны.

3 года идёт борьба коренного населения с пришлыми иудейскими банкирами, и население побеждает. Несмотря на то, что за три года борьбы спекулятивный фондовый рынок Исландии рухнул на 90%, ВВП сократился на 10%, девальвация исландской кроны составила почти 50% (со 131 кроны за евро в 2007 году до 240 крон за евро в 2014 году), а бюджет наполнялся в основном за счёт помощи скандинавских стран, с 2011 года в стране, избавившейся от засилья иудейских банков, наступил невиданный экономический расцвет.

Занимая 132-е место в мире по размеру ВВП, страна в 2017 году прочно входит в двадцатку самых богатых стран мира: 13-е место по индексу человеческого развития и 19-е место по объёму ВВП на душу населения. Для справки, Россия по этим показателям занимает соответственно 49-е и 69-е места.

Стремящийся к порабощению и уничтожению человечества, сионизм стоит на двух ногах: банковский процент и сакральное отношение к собственному имуществу. Однако, как показывают примеры Архангельска и Рейкьявика, победа возможна.

В отличие от иных стран, в России имеется уникальная народная структура в виде ОНФ , которая может и должна возглавить борьбу за освобождение страны, выдвинув правительству требование об отмене банковского ростовщического процента. Все условия для выдвижения такого требования правительством созданы, и это является главной заслугой Путина за все годы его правления.

Дело за малым: какой именно региональный комитет ОНФ первым пошлёт запрос в правительство по этому поводу?

Е. Анисимов