Программа реновации: оценки москвичей

Несмотря на ряд опасений, три четверти жителей предполагаемых районов реновации выступают за участие в программе.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования об отношении москвичей к программе реновации жилья.о ней слышали почти все москвичи (97%), а также непосредственно жители предполагаемых районов реновации (98%). Уровень поддержки программы высок среди москвичей в целом (67%) и еще выше среди жителей предполагаемых зон реновации (75%). Выступающие «за» указывают в первую очередь на окончание срока эксплуатации домов.Против программы реновации высказались 16% всех опрошенных по Москве и 11% жителей возможных районов реновации: основными причинами своего неодобрения респонденты называют возможное ухудшение бытовых условий, ухудшение условий жизни в районе, непроработанность программы в целом. Главные опасения тех, кого, по их словам, может коснуться программа реновации (лично или родствеников), связанные с переселением в новое жилье, – низкое качество новых домов, худшие экологические условия и транспортная доступность, необходимость переехать в другой район.Почти три четверти (74%) опрошенных жителей предполагаемых зон реновации выразили желание участвовать в программе по сносу ветхого жилья (против высказались 22%), среди москвичей в целом эта доля составила 36%. Ключевой мотив участия – улучшение жилищных условий.Большинство (61% среди опрошенных по всей Москве и 71% среди жителей предполагаемых зон реновации) называют программу актуальной и своевременной. При этом основной целью инициаторов программы считается, с одной стороны, личное обогащение, с другой, – забота о людях. Выгоду от реализации программы реновации, по мнению респондентов, получит в первую очередь строительный бизнес и только потом жители снесенных домов, которые переедут в новое жилье. Две трети москвичей в целом (65%) и три четверти жителей предполагаемых районов реновации (75%) согласны с тем мнением, что федеральные власти должны принять участие в разработке условий программы реновации.Репрезентативный опрос ВЦИОМ проведен 28-30 апреля 2017 г. в Москве в несколько этапов. Методом телефонного интервью опрошено 1200 жителей Москвы в возрасте 18 лет и старше. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%. Методом интервью по месту жительства опрошено 1000 жителей предполагаемых районов реновации в возрасте 18 лет и старше. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com