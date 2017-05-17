«Ползучий майдан»: элиты и разведка «копают» под Трампа

Нынешнему президенту США, пожалуй, стоит посочувствовать. Не дают ему политические соперники продохнуть, строя козни и выдвигая обвинения, одно абсурднее другого. И не то, чтобы я питала иллюзии относительно Дональда Трампа, но стоит признать как данность: урегулировать российско-американские отношения при таком положении дел в Вашингтоне довольно-таки сложно. Подковерные интриги и нестабильность опять же напрягают.

Вот и недавняя встреча с главой российского МИД Сергеем Лавровым, к слову, вполне себе обычное явление, была подана американскими спецслужбами под новым «соусом»: разглашение президентом секретной информации, что несет угрозу национальной безопасности.

По-разному отреагировали на это заявление в СМИ. Так, политобозреватель телекомпании CNBC Джейк Новак открыто заявил, что подобные спекуляции наводят на мысли о попытке организовать государственный переворот.

«Это действительно информационная бомба. <…> речь не идет о том, что президент Трамп совершил какое-то преступление. Новость, которая должна вызывать настоящую обеспокоенность, заключается в том, что против законно избранного президента Соединенных Штатов, похоже, предпринимается попытка политического переворота».

Обида на Трампа взыграла? После его критического заявления о работе американских спецслужб? В ход пошли сомнительные заявления? Впору бы вспомнить, что США и Россия в идеале должны объединить усилия по борьбе с международным терроризмом, следовательно, обмен подобного рода информацией не является событием из ряда вон выходящим.

На этом и строится международное сотрудничество, о котором постоянно говорят в Кремле и в Белом доме. И наконец-то реальные подвижки появились. При этом Трамп в действительности не нанес какого-либо ущерба безопасности США, интересам разведки США и ее «ключевого партнера». Зато больше нет сомнений, что информационные атаки против Трампа вышли на новый уровень – информационная спецоперация.

Тут уже не до шуток. Американцам, ратующим за демократию и гордящимся своей избирательной системой, впору задуматься о том, что на их мнение правящие элиты решили наплевать. Тотальный контроль СМИ у нее уже имеется, теперь и разведка под рукой оказалась. Трамп мало кому может доверять, ведь повсюду предатели и утечки информации стали реальностью.

Американские спецслужбы открыто сдают своего президента, саботируют его работу, фактически организуют диверсии. Победы здесь не будет, зато проиграют все. Даже интересно стало, как станут дальше разворачиваться события? Трамп раскроет заговор против себя и призовет к ответу заговорщиков, или его противник сумеют устранить неугодного президента? Про импичмент пока речь не идет, значит, остается ликвидация объекта.

Станет ли Трамп вторым Кеннеди или переиграет своих врагов? В любом случае, социально-политическая стабильность в Штатах налицо. Засветился в этих событиях и экс-президент США Барак Обама со своей либеральной командой. Да, властью формально он не обладает, но на пакости горазд.

По словам известного американского журналиста Даниэля Гринфилда:

«Теневое правительство Обамы — это не просто война с президентом Трампом. Это война с правительством, избранным народом… это преступный заговор беспрецедентного масштаба. Прежде всего, это самое непосредственное нападение на страну, в которой правительства избираются народом, а не мощными силами внутри правительства».

Америка вступила в эпоху новых социально-политических потрясений, борьбы глобалистов против Трампа, когда в ход пойдут самые грязные методы с привлечением спецслужб. Очевидно, что стратегия хаоса, распространяемая ранее лишь на геополитических противников США, теперь будет применена внутри своей же страны. Пока еще Америка остается сверхдержавой, но останется ли она «оплотом демократии» после таких экспериментов? «Цветные революции» всегда выходят боком…