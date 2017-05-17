Памятка начинающему русофобу

1. Определения и термины:

1- РАША" - историческое недоразумение на карте Европы, при этом

Для либералов РАША находится только в Азии

2- Россия - страна, незаконно владеющая запасами полезных ископаемых на своей территории, которые принадлежат всему миру

3- "квасной патриот" - любой человек употребляющий слово "Россия" вместо "Раша"

4- "интеллигент" - человек, мечтающий уехать из "этой страны"(С)

5- "западная демократия" - всё что угодно в зависимости от необходимости

6- "западная демократия" - недостижимый образец, идеальное общество к которому должна стремится страна, незаконно владеющая мировыми ископаемыми богатствами

7- "свобода" - главный и единственный признак предыдущего пункта, обозначающий то, что обозначет

8- "проплаченный агент кремля" - любой оппонент, пользующийся цифрами и фактами для ответа

9- "единорос на окладе" - любой кто не критикует правительство на форуме

Постановка задачи

Целью является разрушение патриотического ресурса. Может являться как самоЦЕЛЬЮ для САМОублажения, так и фрагментом более широкой кампании, как например, это было проделано с известным Иносми: сначала атака немодерируемого форума, затем оргвыводы и переформатирование в тошнотообразную жижу.

Общие рекомендации:

Не заморачивайтесь выбором ника, просто наберите первые попавшиеся цифры, а если ещё и грамоте разумеете, то и буквы тоже. Если ников много, то не забудьте записать их все с пометками для какой цели и на каких форумах их использовали. Чтобы не перепутать. И не начать вещать от имени русофоба с ника русского националиста. Не сообщайте о себе никаких данных, можно только указать возраст. Тут тоже не следует фантазировать, просто прибавляйте к своему реальному возрасту 30, но чтоб было не более 48 лет.

Старайтесь употреблять меньше цифр. К сожалению цифры можно проверить и это подорвет ваши позиции. Не употребляйте сравнения в процентах - можно запутаться.

Это если память у Вас плохая. Если хорошая и не боитесь запутаться, смело употребляйте! Например пишите: доказано, что рашкинцы употребляют наркотиков на душу населения в среднем в 2,83 раза больше, чем жители самого наркотизированного города мира – Амстердама. Пусть оппонент докажет, что это не так! (Требуйте от него ссылки.)

Усрётся доказывать.

Напротив: для того, чтобы доказать свою ссылку, надо иметь несколько ников. На которых разместить соответствующую информацию в объективистском духе. (Лучше на английском). Что какой то там факультет

Массачусетского университета доказал (пусть оппонент попробует проверить!), что средний россиянин употребляет наркотиков в 2,82 раза больше, чем жители самого наркотизированного города мира – Амстердама. А потом сослаться на свой же ник, извинившись: «Дескать, вкралась неточность Не в 2,83 раза больше, а только в 2,82 раза.»

Если цифры всё же употребляете, никогда не пользуйтесь российской статистикой - она не может быть правильной по определению. Правильная бывает только американская, японская и европейская статистика. Но можно и российскую статистику использовать, если это статистика "группы правозащитников"

Если статистика в Раше показывает что-то плохое, то она верная, но заниженная минимум в десять раз.

Опровергнуть это утверждение невозможно, поэтому употребляйте эти возражения всегда, где это можно сказать.

Если вы используете американскую статистику, то всё утверждаете ровно наоборот. Доказывать ничего не надо. Достаточно назвать оппонента "проплаченным наймитом единоросом".

Если оппонент не приводит ссылок - то называйте это бездоказательной болтовнёй. Если оппонент использует ссылки - то он "копипастер" и ничего не может сказать своей головой. Не забывайте вставлять поговорку, что статистика - одна большая ложь, поэтому верить его цифрам нет смысла.

Если оппонент отвечает кратко – обвините его в поверхностном освещении проблемы, и не знании темы. Если оппонент отвечает развернуто и подробно – то он занудный педант, и «незачем здесь постить такие громадные «портянки» – их всё равно никто не читает»(С)

Не забывайте называть оппонента «дилетантом». Человек редко когда обладает энциклопедическим знаниями во всех сферах. Поэтому, если оппонент разгромил вас в теме про вооружения, то в теме про экономику вместо ответа на вопрос о росте валютных запасов России, вы можете назвать его специалистом по танкам Т-34 и сменить тему обсуждения из-за его некомпетентности - «моя фамилия слишком известная, чтобы я вам её говорил» (С).

Не имеет никакого значения, что вы разбираетесь в экономике ещё хуже оппонента – бремя оправдания лежит на обвиняемом.

Если же оппонент всё же прижмёт вас какими-то цифрами или фактами, всегда остается универсальное средство.

Обвините оппонента, что он ничего этого не видел своими глазами. А только в интернете или на фотографии. Если же оппонент видел таки своими глазами российские новые танки или самолеты, то все подводные лодки он точно не видел. ( они находятся в разных морях за тысячи километров друг от друга).

Значит, лодки существуют только на бумаге! Аналогично оппонент не мог видеть российские ракеты и ядерное оружие, у него нет, и не может быть допуска. И вынужден будет согласиться, что он их не видел. Вы выиграли спор! Раз не видел – значит, они поржавели и сгнили.

Напоминаем, что даже очень разносторонний оппонент не может лично наблюдать десятки видов вооружений, кораблей, самолетов, ПВО. Значит, всегда найдётся сотня видов вооружений и техники, которые он не видел!

То есть против его свидетельств по нескольким видам вооружений у вас всегда в противовес сотни видов вооружений, которые он не видел, и где точно всё "ужос".

Метод подходит не только к вооружениям. Если оппонент знаком с животноводством, то в цементной отрасли он наверняка не разбирается, а если всё же разбирается (неповезло), то в радиоэлектронике всё равно десятки видов технологий .

В принципе методом перебора вы можете перечислять все виды промышленности подряд, в какой-нибудь ваш оппонент не найдёт что возразить сразу (или ему надоест). Значит, вы опять победили в споре.

Есть и другой способ. Если вам убедительно доказали, что наш МИГ-35 по лётным характеристикам лучше хвалёного Раптора, то кричите: «А что толку, когда у него бортовой локатор вдвое меньшей дальности!». Если вам докажут, что с дальностью всё в порядке, кричите: «Это теоретически! Всем известно, что бортовая ЭВМ в 163 раза менее производительна, чем таковая же раптора. Даже обнаружив какой то сигнал, ЭВМ не сможет его выделить среди помех. Что и снижает дальность обнаружения в 2 раза. Если вам докажут, что и с ЭВМ всё в порядке, то кричите, что это если помехи имеют естественное происхождение. Но вторая бортовая суперЭВМ раптора генерирует такие умные ложные цели, что ЭВМ МИГа не сможет их отличить от реального самолёта ближе, чем на половинной дальности применения оружия Раптором. Ну и т.д.

Если же оппонент не сдаётся и продолжает припирать вас к стенке, то со своего второго (третьего, четвёртого и т.д) ника отправьте ему на мыло письмецо с содержанием: А не боится ли он ответственности за разглашение секретных сведений? После этого оппонент точно перестанет отвечать на ваши дальнейшие комменты под ваши радостные крики: «Ага, слился поцтреотик!»

Вхождение в доверие

Чтобы донести до аудитории мысль как можно лучше, необходимо проделать несколько предварительныхз шагов, чтобы патриоты России принимали Вас за своего.

При каждом удобном случае упоминайте в положительном ключе СССР и его руководителей, особенно - И.В. Сталина. Это даст Вам широчайшие возможности в дальнейшем. Публикуйте воспоминания ветеранов, истории из жизни героев, ссылки на военно-исторические темы.

Всегда сравнивайте достижения сегодняшней России с достижениями СССР. За 70 лет СССР имел и могучий промышленный рост в 30-х, и серьезные научные достижения в 70-х. Совмещая это в одном тексте, несложно доказать ничтожность любых попыток произвести что-либо в современной России.

Если в современной России что-то все-таки удалось разработать или произвести, сразу указывайте, что в СССР это было бы лучше, больше, и уже производилось бы.

Например, лучший комментарий по поводу первого полета ПАК ФА выглядит так: «При Сталине этот самолет уже был бы в войсках». Он патриотичен, его невозможно опровергнуть и, главное, он полностью нивелирует достижение России в глазах читателя.

Все производство в России сравнивайте с грамотно подобранным примером из советских времен. Например, сообещние о численности новых самолетов или танков смело сравнивайте с выпуском самолетов и танков в 1942 году.

Всегда подразумевайте, что на нас хотят немедленно напасть все наши соседи. Почаще поминайте 1941 год. Если рассматриваете угрозу со стороны Китая, ненавязчиво намекните, что и Нато не останется в стороне.

Заработав репутацию патриота, можно переходить к более смелым лействиям. По мельчайшему поводу требуйте отставки министра, правительства, президента. Очень хорошо действуют фразы «А при Сталине они бы уже силели / их бы уже расстреляли»

Почаще обвиняйте во лжи. Можно как безадресно, типа "В правительстве сидят лжецы", так и адресно, в стиле «Путин – на 99% лжец».

Если оппонент сравнивает состояние чего-либо в России с аналогичным в США или ЕС, отвечайте, что вас "не интересует как там у них, вы здесь живете (не важно, где реально находитесь)" или "А в Америке негров линчуют".

Если оппонент не сравнивает Россию с другими государствами, немедленно требуйте сравнительных данных. Когда ваш оппонент замучается таскать вам данные и ссылки из Инета, обязательно тяжко вздохните, стряхивая капли трудового пота со лба, что вам так трудно приходится добывать инфу, тогда как оппонент только новые темы подбрасывает.

Не забудьте объявить о своей победе. Желательно много раз подряд.

Позже вы всегда можете вставить напоминание об этой "победе" в любой другой теме, например о ГЛОНАСС.

Пусть оппонент заново опровергает и доказывает, что в теме про экспортные танки Т-90 месяц назад, он не смог доказать с документами, что турецкий цемент занимает не 40% рынка в России, а только 1%.

Любое положительное высказывание о России, об её армии или флоте следует комментировать: "Знатно лизнули, браво!". Прекрасно выводит из себя любого приличного человека, особенно если повторять это часто и без повода.

Обязательно напомните, что Булава, ПАК ФА не полетели (не актуальное вычеркнуть, актуальное вписать, обновление списка прилагается).

МЕТОДЫ и технологии продуктивного флуда.

Если же отрицать что-либо трудно из-за вопиющей очевидности, следует применять следующие способы и методы ведения дискуссии:

Если что-то в России ещё работает, то это старые советские разработки, заводы, технологии. Русские к советским не имеют никакого отношения, поэтому не имеют никакого морального права гордиться советскими разработками. Все конструкторские разработки в СССР делались еврейскими конструкторами, а создавалось это всё нещадно эксплуатируемыми национальными республиками. Военные самолеты делали в Ташкенте и Тбилиси - это ли не доказательство!

А космодром вообще был в Казахстане.

Всегда говорите, что Россия продает только сырьё!

А если это не сырьё, то это что-то вредное, как АЭС или вооружения.

Обязательно отметьте, что российское вооружение покупают только страны третьего мира. Ни США, ни Англия не покупают это никому не нужное вооружение из-за того, что оно плохого качества. Даже если танк Т-90 стоит в десять раз дешевле, чем лучший американский танк Абрамс образца 1990 года, его всё равно не купят. Потому что он намного хуже.

Это только недоразвитые Индия, Китай, Саудовская Аравия, Индонезия и ещё 50 отсталых стран покупают эту никому не нужную технику.

И вообще российских экспорт самолетов, танков и кораблей с подлодками приносит жалкие 8-10 млрд. долларов в год. Что всего в полтора раза больше годового бюджета Литвы.

Любой вопрос о модернизации российской промышленности сводите к примеру АВТОВАЗА (беспроигрышная серия). Если корпорация «Иркут» запускает автоматизированную линию производства самолетов Як-130 и обещает производить 5 самолетов в месяц, то объявите, что они даже «Ладу сделать не могут»(С), значит самолета и подавно не сделают. Однако этот аргумент надо применять внимательно, к сожалению, через несколько месяцев, когда начнется производство, это будет утверждать труднее. Но всегда есть другой проект или завод, который ещё не наладил производство.

Ещё более удобен этот метод при обсуждении планов строительства крупных объектов типа АЭС, крупных заводов.

В таком случае подготовка строительства, проектирование, пуско-наладка и т.д. занимают от 2 до 3-5 лет. Весь этот период вы можете безнаказанно сравнивать будущий проект с АВТОВАЗом – метод действует безотказно.

В случае обсуждения оборонно-промышленного комплекса сравнение с ВАЗом не так эффективно. К сожалению живы свидетели советских времён, которые знают о достижениях советской оборонки при отвратительном качестве советских "Москвичей" и "Жигулей".

В таком случае метод обсуждения желательно переводить на сроки строительства. Строительство крупного современного корабля занимает 5-7 лет, проектирование и испытание любой сложной системы вооружений от 5 до 10 лет. Прекрасный повод доказать неэффективность и «деградацию» советской оборонной промышленности.

Опять же остерегайтесь сравнения с зарубежными аналогами. Если всё же оппонент скажет, что истребитель F-35 разрабатывается с 2000 года, и будет выпускаться серийно только с 2017 года, если программу вообще не закроют, то немедленно прекратите обсуждение и переходите к следующему пункту.

Если в России что-то строится, разрабатывается или продается на экспорт, то делается это только ради распила. Российские вооружения покупают только за взятки во всех странах мира, даже если оно стоит в пять раз дешевле американского или европейского аналога. При этом откаты и распилы достигают 90% от стоимости. Вопрос о себестоимости такого оружия желательно избегать.

Любой вопрос о модернизации российской промышленности сводите к примерам АВТОВАЗА, дорог, милиции (беспроигрышные варианты).

Если приходится совсем туго, срочно начинайте хохлосрач, вбрасывайте юдофобские или юдофильские (какие именно не имеет значения) лозунги. Помните хоккейное правило: если не можете перехватить шайбу – бейте по игроку! Обвиняйте и оскорбляйте! Не важно как. главное, чтобы быстрее, чем ваш оппонент вам успевает отвечать.

Грамотного собеседника полезно в профилактических целях все время обвинять в еврействе, (и обязательно вначале спросите, не юрист ли его папа!) интересоваться, сколько ему платят шекелей и какая сейчас погода у стены плача. Это, возможно, вызовет чувство гадливости у читателей, они уходят и поле боя, а следовательно, и победа остаются за вами. Не обязательно в еврействе. Можно и в юдофобстве. Это пригодится для последнего пункта.

Помните, что НОВАЯ ИДЕЯ ОГОРАШИВАЕТ ЧЕЛОВЕКА, К НЕЙ НЕ ПОДГОТОВЛЕННОГО

Развивайте креативность своего мышления, это редко кому из агентов удаётся, иначе не было бы нужды в данной памятке, но если хотите в далёком будущем сами писать такие документы (оплачивается лучше), то внимательно изучите приведенные ниже примеры и старайтесь избегать бана при использовании ключевого слова.

После такой подготовки, Вам будут верить значительно больше людей. Если Вы просто напишете что-нибудь вроде «Арес вот-вот взлетит, а Ангара не полетит никогда», или «Т-80 отправляют на слом из-за коррупции», Вас могут просто выпнуть с форума. Если же Вы предварите эту фразу рассказом об успехах советской космонавтики или Красной Армии в ВОВ, Вам поверят даже знающие люди.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Если видите, что оппонент обладает бОльшими знаниями и на выше изложенные приёмы не ведется, без предупреждения уйдите с форума, Белому Рыцарю непристало обо...ся на публике!

Но не просто так, а с декларацией, что с таким юдофобом (сталинистом, русофобом, жидом, поцтреотом (и далее по вкусу и в зависимости от форума.) к тому же дураком, демагогом, невеждой (и далее по вкусу) полимизировать вам не позволяют собственные принципы, чувство собственного достоинства, отсутствие времени (и далее по вкусу).

Если вас таки забанят, то вспомните про свои другие ники. Выйдите на форум с них и продолжайте. А лучше всего сразу пишите с нескольких. Это создаст впечатление массовой поддержки ваших аргументов.

P.S. Приведенные фразы вполне реальны.

Из просторов интернета.