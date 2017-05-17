Откуда такие деньги, Михаил Сергеевич? Нет ничего тайного что не стало бы явным

На минувшей неделе вспыхнуло сразу два скандала, связанных с именем первого и последнего президента СССР М.С. Горбачева.

Один скандал возник в Германии – вокруг роскошной виллы в Баварских Альпах, которую выставила на продажу его семья. А другой – в Англии, где занявшие пустующий особняк миллиардера из Бахрейна сквоттеры неожиданно обнаружили конфиденциальные документы Горбачев-фонда, который основал бывший генсек.

Как сообщила газета «Гардиан», среди прочего, в архиве есть и секретные бумаги, который он подписывал. Ранее в здании была расположена Международная ассоциация по связям с общественностью, услугами которой пользовался Горбачев. Среди документов найдены обращения политика к крупнейшим западным корпорациям с просьбой о финансовой поддержке проектов фонда.

То есть бывший президент СССР просил для своего фонда деньги за рубежом.

Все это вновь оживило полемику вокруг обвинений, которые давно выдвигают против бывшего главы нашей страны: во-первых, насчет источника богатства его семьи, а во-вторых, насчет источника тех средств, на которые был создан и функционирует Горбачев-фонд.

Начнем по порядку. Что касается выставленного на продажу особняка, то речь идет о вилле на живописном озере Тегернзее в Баварских Альпах, недалеко от Мюнхена, которые некоторые газеты называют «замком».

Откуда такие деньги, Михаил Сергеевич?

Это трехэтажное просторное здание, построенное около ста лет назад.

Площадь земельного участка 26 соток. В доме 17 комнат, а жилая площадь виллы составляет около 600 кв. м.

Семья экс-президента СССР владеет этим имением в течение уже 10 лет. По документам, хозяйкой числится дочь Михаила Горбачева, Ирина Вирганская.

Стоимость особняка составляет не менее 7 миллионов евро. А курортное местечко, где расположена «вилла Горбачева», считается одним из самых элитных в Германии. В двадцатых годах XIX столетия на озере Тегернзее бывал сам император Александр I и другие знаменитости.

Последний раз Михаила Сергеевича видели на вилле около трех лет назад, в последние годы никто из семьи политика в доме не появлялся. Как видно, они отдыхают теперь в другом, наверное, не менее элитном месте.

На первый взгляд, в сообщении о продаже нет ничего особенного. Ну, продает себе человек дом, что в этом необычного?

Но дело в том, что это – не совсем обычный человек, а бывший руководитель СССР, которого до сих пор обвиняют в его развале. А потому поскольку сам он уже четверть века как на пенсии и бизнесом никогда не занимался, то вполне резонно возникает закономерный и далеко не лишний вопрос: откуда деньги?

Ведь речь идет не о Берлускони или Трампе, которые стали политиками, уже имея миллиарды.

Сам Михаил Сергеевич, понятное дело, скопить 7 миллионов евро за счет своей пенсии никак не мог. Ему, правда, платят солидные гонорары за лекции, как говорят, не менее 20 тыс. долларов за выступление.

Кроме того, чтобы обеспечить старость, он даже снимался в рекламе. Рекламировал, например, «Пиццу-Хат» и модные сумки фирмы «Луис Вуиттон».

В отснятом ролике для этой фирмы, напомним, Михаил Сергеевич восседает на заднем сидении дорогого автомобиля. Рядом с ним – приоткрытая дорожная сумка упомянутой марки. Политик задумчиво смотрит в окно, пейзаж за которым оставляет весьма тягостное впечатление.

Как язвительно заметил журналист «Нью-Йорк таймс», выражение лица Горбачева такое, «будто в сумке он перевозит полоний-210». Еще бы: вчера ты был во главе одной из величайших держав мира, а теперь приходится позировать для рекламы…

Михаил Сергеевич, оправдываясь за участие в таком, прямо скажем, не вполне обычном для бывшего главы государств мероприятии, заявлял, что деньги нужны для содержания его фонда. Словом, ясно, что на средства из своих личных легальных доходов бывший генсек виллу купить никак не мог.

Может, деньги дала дочь, Ирина Вирганская, на которую записана эта вилла, числящаяся вице-президентом папиного Горбачев-фонда?

Но не так давно, в интервью «Известиям» она сама так описывала свою работу в Горбачев-фонде в Москве: «Беру ведро, тряпку и убираю в офисе».

Но эти «ведро и тряпка», никак не вяжутся теперь с виллой в Баварских Альпах. Что там ни говори, но дамы, способные приобрести такую недвижимость за бугром, у себя на работе сами полы не моют.

К тому же бизнесом мадам Вирганская никогда не занималась. Окончила она Российский государственный медицинский университет (Второй медицинский институт им. Н.И. Пирогова) в 1981-м, защитила кандидатскую диссертацию в 1985 году.

Нет олигархов и среди других родственников. Так что легальных доходов на такую покупку у семьи Михаила Сергеевича никак не просматривается.

Теперь перейдем к Горбачев-фонду.

Официальные сведения об этом учреждении на удивление крайне скупы. Как сообщает Википедия, Горбачёв-фонд (Международный Фонд социально-экономических и политологических исследований, неправительственная некоммерческая организация) был создан в 1991 году, сразу после распада СССР.

Ему было передано здание ликвидированного Института общественных наук при ЦК КПСС на Ленинградском проспекте в Москве. Сначала весь комплекс был закреплён за Горбачёв-фондом.

Правда, через некоторое время Горбачев позволил себе критику в адрес российских властей, и Ельцин принял «ответные меры»: 7 октября 1993 года последовал указ, передающий занимаемые фондом площади Финансовой академии.

У Горбачева осталось лишь 700 квадратных метров площади из 5 тыс., имевшихся ранее.

Фонд, как свидетельствует та же Википедия, финансируется за счёт «гонораров, полученных М.С. Горбачёвым за лекции, выступления и публикации, а также грантов, получаемых на целевые проекты Фонда, пожертвований граждан, благотворительных фондов, частного бизнеса и международных организаций».

На официальном сайте самого Фонда муссируется «равнодушие Горбачева к деньгам». Словом, бессребреник.

Но откуда же тогда он взял 7 миллионов евро на покупку роскошной недвижимости? Откуда деньги на Фонд? Этим вопросом заинтересовалось однажды даже либеральное и явно симпатизирующее Михаилу Сергеевичу «Эхо Москвы».

«Откуда вы берете деньги на вот эти все проекты?», – задала его корреспондент вопрос Вирганской во время интервью в прямом эфире, посвященному 80-летию бывшего генсека и празднованию этой даты в Лондоне.

«В основном это собственные средства, – лаконично ответила дочь Горбачева.

«Это что значит?» – с недоумением потребовала уточнений корреспондент, которой, как видно, тоже было не совсем понятно, на какие деньги действует эта организация.

«Ну, – пустилась в объяснения Вирганская, – Михаил Сергеевич, например, читает лекции, и часть гонораров направляет на Фонд, раз. Есть небольшие у нас сейчас проекты, например, проект по федерализму, где мы пытаемся все-таки осмыслить процессы устройства РФ, тенденции, и это у нас проект с Фондом Макартура.

Это относительно небольшой все-таки проект, он очень четко ограничен по рамкам, по исследованиям, по экспертам. Но он очень интересный. Нам показалось, что этой проблемой серьезно мало кто сейчас занимается.

То есть вот, есть небольшие проекты отдельные, не постоянно действующие, а отдельные проекты, по которым мы действуем совместно с каким-нибудь другим фондом. Что еще? Да, собственно, все».

Словом, никаких вразумительных объяснений она так и не дала.

Но любопытно, как прореагировала на это интервью аудитория «Эха», в основном либеральная публика. Оказалось, что и она деятельность нынешнего владельца виллы оценивает вовсе не так, как руководство сайта.

Вот всего лишь несколько комментариев «О Горбачеве»:

– «Человек, которого, как и Ельцина, ненавидит вся страна. За исключением Лондона, где он и может встречать дни рождения и праздновать праздники. Родины, Отечества у таких людей нет… В этот мир он принес только ЗЛО. Обогатил себя за счет земли Русской. Как человек НОЛЬ. Это мягко сказано».

– «Как только Горбачев пришел к власти, он тут же лишил ученых, имеющих научные степени, повышенных окладов за свою квалификацию. Люди недоедали, недосыпали, защищали кандидатские и докторские диссертации, а Горбачев показал им большой, жирный кукиш. С этого и начался развал науки».

– «Горбачеву удалось сделать то, что не удалось Гитлеру – уничтожить Советский Союз. Поэтому его величие в одном ряду с Гитлером. А тот, кто его награждает, сегодня тоже просится в эту галерею».

А между тем деньги в этой организации крутятся немалые. Только на «гуманитарные программы» в России было направлено более одиннадцати миллионов долларов США.

А поскольку вразумительных объяснений появления этих средств сам Фонд не дает, то ответ может быть только один: финансирование он получает из-за рубежа. Это теперь подтверждают и письма, обнаруженные в захваченном сквоттерами доме в Лондоне.

Сразу после вступления в силу закона об НКО фондом Горбачева заинтересовались депутаты Государственной Думы.

Депутат ГД РФ Роберт Шлегель попросил обратить внимание профильных ведомств на деятельность фонда.

«Уж кто-кто, а Горбачев у нас один из первых претендует на роль иностранного агента. Меня совершенно не удивит, если он уже давно является сотрудником какой-либо из иностранных спецслужб. Если его фонд по всем критериям подойдет к новому закону, и мы сможем доказать, что они получают средства из-за границы, то они, естественно, тоже станут по закону называться организацией, действующей в интересах иностранного государства», — заявил Шлегель.

В прошлом году член Общественной палаты России Георгий Федоров обратился в Минюст России с просьбой проверить, исполняет ли Горбачев-фонд закон об «иностранных агентах». Вопрос был связан с тем, что в энциклопедиях указано, что Горбачев-фонд зарегистрирован в Сан-Франциско.

«Фонд никогда не имел и не имеет штаб-квартиры в Сан-Франциско и не получает средств из-за рубежа, и чтит законодательство» – заявил руководитель пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко.

Однако в сети опубликованы документы, согласно которым это, мягко говоря, не совсем так. А точнее, вовсе не так. Архивная выписка из Калифорнии, например, где штаб-квартиры фонда «никогда не было», свидетельствует, что GORBACHEV FOUNDATION США зарегистрирован там за номером С1518202 4.10.1991 г.

Но это не все. Вот учетная карточка другой организации – «GORBACHEV FOUNDATION NORTH AMERICA, INC» (США, штат Массачусетс).

Президентом организации в ней числится Михаил С. Горбачев, казначеем и директором – граждане США: некий Джордж Мэтьюс, а клерком – Роберт П.Уолкер. Получается, что в США есть целых два подразделения (или штаб-квартиры) Фонда Горбачева, одна – в Калифорнии, другая – в штате Массачусетс!

Есть организация, носящая имя Горбачева, и в Германии – «Mikhail Gorbachev Award GmbH» (Unter den Linden 74 10117, Berlin).

До недавнего времени она обеспечивала премию Горбачева.

Не обошлось и без тихого Люксембурга, где по адресу 2 rue du Palais, Diekirch, 9265 приютилось контора под названием «Gorbachev Foundation Luxembourg». Что это за конторы, кто их финансирует и чем именно они занимаются – не известно.

А пресс-служба Горбачев-фонда между тем продолжает упорно твердить, что зарубежной штаб-квартиры у нее нет!

Сама деятельность Фонда такова, что совершенно ясно — для финансирования такой структуры нужны очень большие средства и одними лекциями тут никак не обойтись.

Как известно, Фонд состоит из нескольких крупных подразделений, занимающихся глобальными программами, социально-экономическими проблемами, проблемами культуры.

В рамках Фонда работает институт истории перестройки, центр политологических программ и центр общественных знаний. Выделяются образовательные программы: Фонд спонсирует обучение российских студентов на Западе.

Стипендиаты Горбачева есть в Стэнфорде (США) и в ряде канадских колледжей и университетов. В России существует лицей Фонда на Ленинских горах, специализирующийся на политологии.

Фонд также занимается исследованиями, касающимися роли России в системе европейской безопасности, ведет работу над проектом «Большая Европа», затрагивающим ряд вопросов разоружения и проблему расширения НАТО.

Несколько лет назад Пол Крэг Робертс – американский экономист и публицист, бывший помощник министра финансов в правительстве Р. Рейгана рассказал, как США финансируют «полезных» им политиков.

Он вспомнил время, когда его научного руководителя назначили помощником министра обороны США по международным вопросам (министром тогда был Мелвин Лэрд). Пользуясь случаем, Робертс задал ему вопрос, каким образом США заставляют другие страны плясать под свою дудку?

Ответ был простым: «Мы даём их руководителям деньги. Мы покупаем их руководителей».

В качестве примера Робертс назвал бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра.

Как только он ушёл с поста, его назначили советником финансовых корпораций с окладом 5 млн фунтов. Помимо этого, США устроили ему череду выступлений – за каждое Блэр получал от 100 до 250 тысяч долларов.

Известно, что аналогичную программу Госдепартамент США организовал и для экс-президента Горбачёва.

От США Михаил Сергеевич в сентябре 2008 года получил медаль Свободы за «окончание холодной войны».

К медали прилагались 100 тыс. долл. США. К этому следует приплюсовать Нобелевскую премию мира, которую для Горбачёва в 1990 году «выхлопотал» Р. Рейган.

Несомненно, это только видимая часть того материального благополучия, которое Штаты обеспечили бывшему президенту СССР.

Помимо виллы в Баварии, как сообщают СМИ, Михаил Сергеевич владеет или пользуется двумя виллами за рубежом.

Одна – в Сан-Франциско, другая – в Испании (рядом с виллой певца В. Леонтьева). Имеется у него недвижимость и в России – дача в Подмосковье («Москва-река 5») с участком площадью в 68 га.

Так откуда же у бывшего генсека и президента, развалившего огромную страну, что привело к ее разграблению и обнищанию миллионов, появились деньги на Фонд и на элитные виллы?