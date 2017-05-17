Николай Травкин. Им новые квартиры суют в нос, а они корчат из себя Станиславского: не верю!

Я понимаю, что строились "хрущёвки" как жильё временное. Перехватиться так сказать на 25-30 лет. Обещали же, что "нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме". Вот в "хрущевках" это время и собирались переждать. А там уж заживём как баре!

Нет, конечно, до дворцов с шубохранилищами, как у Якунина, или до поместий с домиком для уточки, как у Медведева, в мечтах советские люди не взвивались. Но кухню в 9-12 кв. метров, толчок раздельно от ванной и ширину прихожей, где кота можно спокойно обойти, а не перепрыгивать – это вполне допускали и на это надеялись…

Но вместо обещанного коммунизма советские люди проснулись однажды в диком капитализме. В той же "хрущёвке". А следом уже и первое капиталистическое поколение в этих "хрущёвках" выросло. И какими бы излишне перестраховочными на предмет прочности ни были советские ГОСТы и СНиПы, а ещё десяток-полтора лет – и жить в "хрущевках" будет опасно. По некоторым и сегодня очевидно – не жильё, надо сносить!

По законам рынка государство должно было бы озаботиться только теми, кто продолжает жить в государственных квартирах, по соцнайму. Переселить их в подходящее жильё – и так, чтобы не обидеть. А обладателям частной собственности предложить самостоятельно решать эту проблему. Вариантов таких хоть в соцсетях, хоть на митингах, хоть на Эхо Москвы – навалом!

Можно по решению общего собрания дружно скинуться на капремонт с учётом сумм, которые государство с них взимало на эти цели. Либо осуществить выгодный инвестиционный проект с учётом дороговизны столичной земли под домом. На месте захудалой 5-этажки поставить элитную высотку квартир на 250 и ещё и прибыль получить от такой находчивости.

Судя по интернет-накалу страстей, граждане предпочли бы в основном второй вариант. И сейчас Москву накроет волна собраний со 100% явкой неравнодушных владельцев приватизированных "хрущёвок". И взвесив все "за" и "против", они пожелают самостоятельно решить, кому из длиннющей очереди инвесторов отдать площадку под строительство нового дома-мечты. А сами, пока их высотка строится, в отелях неподалёку поживут…

Собственно про не менее замечательный вариант сейчас говорит и мэрия Москвы. Там после митинга на пр. Сахарова опешили маленько, поправки начали в проект закона вносить. А 17-го мая, к обеду уже, и сам Закон в окончательном виде приняли!

Теперь обещают не только в родном районе оставить, а прямо в этом же квартале! Немощным и льготным людям даже мебель пообещали подсобить перебросить.

И в подарок переселенцам широкие коридоры, кухня в 2 раза больше, отделка повышенного качества. Вероятно, имеются в виду финский фаянс, встроенная итальянская мебель, полы из импортной паркетной доски, а кто к тапочкам не привычный, тому ковровое покрытие на выбор по цвету!…

А народ продолжает капризничать и бунтовать! Сомнения его одолевают. С чего это, думают граждане, у власти случился такой мощный взрыв щедрости? Вчера еще твердили "денег нет, но вы тут держитесь", а сегодня триллионы вдруг нашлись. Насильно и бесплатно хотят заменить обветшавшую и обесценивающуюся частную собственность на новёхонькую и большей площади!

Завсегда ведь государство тащило с гражданина последнее, обманывало на каждом шагу, а тут ни с того ни с сего решило осчастливить. Чегой-то здесь не так, подвох какой-то, – засомневались москвичи…

И это – основная проблема! Нет веры у людей во власть! По опросам кремлёвских социологов 86% доверяют, 56% не видят достойной замены, а коснулось непосредственных интересов конкретного человека – не верят!

Вот это и есть главный урок из горячо обсуждаемой темы реновации. От того, как усвоит этот урок власть (если вообще усвоит), и будет зависеть дальнейшее развитие событий. И не только со сносом "хрущёвок", и не только в Москве. Во всём. И по всей России…

➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/109589/18587/-