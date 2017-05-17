МВФ за долги забрал у Украины 75% золотовалютных запасов

За три года хранилища республики похудели на 15 тонн золота, при этом объем внешних обязательств вырос на 10 миллиардов долларов

Бывший глава Национального банка Украины Сергей Арбузов сообщил, что страна утратила контроль над своими залотовалютными запасами.

По его данным, к настоящему времени Международный валютный фонд забрал за долги примерно 75% украинского золотовалютного резерва. «За три года ЗВР похудели на 15 тонн золота. Зато «плюс» $10 млрд госдолга», – цитируют его слова российские СМИ.

Арбузов уточнил, что из 17,2 миллиарда долларов золотовалютного резерва Украины Киеву на самом деле принадлежат не более 4 миллиардов, и эта цифра продолжает снижаться.

По мнению Арбузова, экономика и финансовая система Украины уже фактически находятся под контролем МВФ, однако руководство фонда пока не проявляет жесткости. Экс-глава регулятора считает, что «мягкие» отношения сохранятся до того момента, когда Киев «выбьет» очередной и, по-видимому, последний транш финансовой помощи, после чего собственные средства республики окончательно будут поглощены кредитами.

Ист:а три года хранилища республики похудели на 15 тонн золота, при этом объем внешних обязательств вырос на 10 миллиардов долларов

Источник:http www.trud.ru

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