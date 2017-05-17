Корпус стражей антисоветской некролюции

Это очень похоже на поведение растерянного и безоружного человека (например, жертвы кораблекрушения) при встрече в лесу с агрессивными гориллами.

Они приняли за правило – «с дебилами не связываться», при встрече отводить глаза, при требованиях – формально выполнять, чтобы дебилы отвязались.

Организовал, вооружил, профинансировал. Из рыхлого никчёмного «кала этносов» дебилы и психопаты стали, фактически, неладно скроенной, да крепко сшитой (западными инструкторами) военизированной структурой. Никому, кроме запада, выродки не нужны – оттого они слабым умишком своим, да и могучим звериным инстинктом хищников-падальщиков ориентированы строго на Запад.

Я не знаю, из кого состоит «корпус стражей исламской революции» в Иране. Зато знаю точно, что корпус стражей «революции гнидности» – дебилы. Это не ругательство, а констатация медицинского факта. Когда Запад (в силу очень и очень многих факторов) захватил власть на пост-советском пространстве, он – надо отдать должное – очень умело и технологично, выделил из массы общества дебилов и психопатов, свёл их в жёстко интегрированный «корпус стражей».

О контузии массового сознания оргией «перестройки» нужно сказать отдельно…

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Цивилизация как таковая – это нарастание умственных и духовных возможностей человека, неразрывно связанное с нарастанием технических приспособлений и механизмов. Это развитие фундаментального знания, неразрывно связанное с развитием прикладных наук.

Это преодоление беспомощности человеческого существа перед силами природы, обуздание стихий, предоставление возрастающего количества благ и возможностей при одновременном возрастании защищённости и гарантий положения человека.

За такие сверхвозможности человек вынужден платить несвободой и неестественым поведением. Если животное рождается готовым для дикой среды обитания сразу или почти сразу – человека нужно для цивилизованной среды очень и очень долго готовить.

Это похоже на развитие авиации: лёгкие фанерные самолётики садились на любую полянку, крупным авиалайнерам понадобились длинные бетонные полосы посадки…

Развитие человеческой природы черпает ресурсы из ущемления звериной природы человека.

Становление законов ноосферы – попирает законы зоологии. Зверь в человеке сопротивляется. Сила противодействия равна силе действия: чем быстрее научно-технический прогресс, тем сильнее и «аллергия» на него внутри человека.

Человек начинает воспринимать школьно-университетскую перегруженность преемственностью культурных достижений как мучение, как нечто, калечащее его существо. Отчасти так и есть: "долгое чтение является коротким футболом", потому что в сутках 24 часа, и человек вынужден выбирать: учится или резвиться?

И в определённый момент человек просто падает, как спортсмен, изнурённый тренировками перед чемпионатом: «всё, хватит, не могу больше, дайте на травке полежать, не трогайте меня!» Этого состояния катастрофически не понимала узколобая КПСС с её линейной правильностью, идеальной для роботов – но не людей.

КПСС не видела того стресса, который возник у человека от сверхскорости благих перемен. Они же благие! Чем быстрее – тем лучше, иоптить! И КПСС до последнего вздоха донимало психически-истощённое, на грани срыва, общество, «УСКОРЕНИЕМ»…

В какой-то момент череп советского человека не выдержал давления новых знаний.

Он лопнул и разбросал мозги вместе с совестью по мусорной свалке «приватизации». Он шагнул в безумие, взорвавшее мозг, как в желанный отдых.

И он тогда не понимал, что этот отдых – не краткосрочный отпуск для инженеров и лаборантов, а вечный покой превращения их в шимпанзе и орагнутангов…

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Если бы желания людей озвучивал в 1989 году хороший социопатолог – вот что они сказали бы его устами:

- Мы, советские люди, успешно идём к главной цели цивилизации – сделать человечество из паразита окружающих сред – фактором космического значения[1]. За ХХ (советский) век мы сделали для этого больше, чем за двадцать или сорок предшествовавших веков.



Но такая скорость, тем более при невыносимых условиях (одна Вторая мировая война чего стоит!) – очень утомляет…



- Мы устали – сказали люди через рупор, данный социопатологом – Помогите нам немного отдохнуть от строительства цивилизации. Как нас в школе учили – «мы писали, мы писали, наши пальчики устали…»

Вы же помните продолжение: «мы немного отдохнём – и опять писать начнём». Так нас учили в советской школе…

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Но в жизни вышло совсем по-другому. Советские люди, смертельно уставшие от бешеных скоростей прогресса (в течение одного поколения они не только пересели с лошади на трактор, но и с телеги на космическую ракету!) – оказались возглавлены дурачком Горбачёвым. Совсем по Маяковскому получилось:

Царям дворец построил Растрелли.

Цари рождались, жили, старели.

Дворец не думал о вертлявом постреле,

не гадал, что в кровати, царицам вверенной,

раскинется какой-то присяжный поверенный…

На древнем троне византийских императоров, лидеров многовековой восходящей непрерывной (в отличие от прерванной варварами западно-римской цивилизации) ромейской цивилизации – уселся вертлявый пострел и пустоголовая балаболка…

Это само по себе уже кричало о социопсихическом неблагополучии общества – если бы в те годы была научная социопатология.

Но дальше ещё хуже: усталые люди, у которых привычный деревенский пейзаж сменился незаборчивым мельканием сверхскоростей за иллюминаторами, во главе с дурачком Горбачёвым обратились как к доктору, к… Западу!

А Запад прописал этим строителям цивилизации от их временной усталости – принимать «Озверин» по три раза в день.

Люди попробовали – помогло. От усталости. Правда, от головного мозга тоже «помогло». Умственная деградация рождает у дегенерата эйфорию свободного падения, доказанный факт. Люди стали жрать «Озверин» горстями, чтобы снова и снова получать эту эйфорию.

С чем это связано? Объясняю, как социопатолог: когда человек поднимается вверх, он видит новые горизонты, которых раньше не видел. Он открывает новое. Когда человек спускается вниз, дальние горизонты как бы сами собой в обратном порядке отключаются, исчезают. Дегенерат не понимает, что потерял, потому что этих дальних горизонтов он уже не видит, не ощущает. Их для него просто нет!

Потребление «советскими» «Озверина», тем более лошадиными дозами (в рамках сомнительных развлечений, дегенеративной «популярщины», сменившей просвещение и науку, в рамках дегенеративной масс-культуры, в рамках «снисходительности к собственным человеческим слабостям») – привело к разрушению двигательного шасси цивилизации.

Были во мгле ельцинизма утрачены и направление и двигательные силы восхождения. Человек потерял и силы подниматься, и ориентацию в пространстве: где верх, где низ?

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Вот, вкратце, в общих чертах – «контузия «перестройкой». Она сделала гражданское общество рыхлым, аморфным, неспособным сплотится. И неспособным совместить оценку ситуации с активным действием («понимаем, что херня творится, но дома посидим, «наша хата с краю»).

Этой аморфной бесструктурности нормальных людей, растерявшихся до крайности, Запад противопоставил хорошо организованный военизированный корпус дебилов – корпус стражей антисоветской некролюции.

И с этим – управляемые нашими убийцами, опирающимися на организованный ими корпус туземных дебилов – мы пришли в печальный сегодняшний день…

Как пели в моём детстве – «Прекрасное далёко, не будь ко мне жестоко…»

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Общество нормальных людей долго было в ступоре страха. Этот страх перед вооружёнными дебилами не ушёл сам по себе. Его выбивают коваными берцами, его выдавливают в пыточных камерах, его выветривают жгучими суховеями безысходной нищеты и страшной (особенно за детей) безысходностью сложившегося положения.

Было: "моя хата с краю"; всё чаще это заменяется теперь "враги сожгли родную хату". И то, что она с краю стояла – ей не помогло!

Под ударами горькой судьбы нормальный среднестатистический человек постепенно избавляется от страха перед сплочёнными дебилами.

Особенно это заметно в наши дни, в канун и после 9 мая 1917 года. Запуганные люди, которые раньше и глаза на самодовольных дебилов боялись поднять, вдруг под запись, в присутствии телекамер от украинской журналистки в Киеве потребовали говорить по-русски, и сказали «Спасибо Путину, что он есть», чем шокировали «патриотов» (дебилов) мертворожденного украинского проекта.

Дебилов стали бить – сразу во многих городах Украины. От них очень устали: сильнее, чем раньше устали от скоростей цивилизации. Люди, которые раньше терпели дебилов – утрачивают терпение.

Вот полоумную активистку Майдана, пламенного борца с с русским языком Лариса Ницой отказались в её любимом кафе обслуживать на украинской мове. Причем отказались те, кто раньше – пусть и не очень вежливо – из страха это делал. А теперь устали прогибаться под ненормальную дегенератку!

Мадам Ницой вызвала полицию в кафе за отказ обслужить ее на украинском языке. И выложила фотографию сотрудников кафе — парня и девушки.

«Меня отказываются обслужить на украинском эти двое. Книги жалоб не дают. Говорят, нет. Из очереди попросили уйти, потому что они не могут мной заниматься. Парень раньше на мои требования кривился и с кривой физией таки обслуживал на украинском. Сегодня солидарен с девушкой. Предупреждение, что я вызову полицию, не подействовало…»

Напомню, что эта ненормальная Лариса Ницой ранее метнула мелочью в кассира, заговорившего с ней по-русски. По ее словам, она несколько раз попросила кассира перейти и на украинский язык, после чего бросила сдачу в продавщицу. Но это и есть вестник того, что страх нормальных людей перед дебилами проходит, выветривается. Устали бояться!

Дебилы всё ещё не теряют надежды запугать по старому.

Недавно телохранитель Яроша подстрелил таксиста за отказ сказать «Слава Украине». Наверное, человек, который не очень любил Украину до выстрела – ещё сильнее её «полюбит» после того, как дебилы его покалечили!

Потеря массами страха перед дебилами отражается в ужасе киевского пропагандиста: «Мы прос…ли Майдан, на пороге реванш!»

- Майдан как никогда близок к своему поражению, пишет в журнале «Український тиждень» дегенерат Юрий Макаров, недавно вставший на защиту призыва «Убей москаля».

- Похоже, все очень и очень серьезно. Те, на кого можно было положиться, устали. Активисты спускают обороты, волонтеры перегорают, реформаторы уходят в отставку, добровольцы разочаровываются. Не унимаются только юноши из националистических группировок, но то, что и как они делают… Ей-богу, лучше бы они уже отдохнули.

Остается растерянность: как теперь действовать, на что надеяться, можно ли возродить былой оптимизм и, главное, как противостоять угрозе реванша?» — сокрушается пропагандист в статье под названием «Предчувствие реванша».

Да никак, дебил. Реванш может быть только над теми, кто ранее победил – а такие как ты никогда не побеждали. Победители – это Америка, НАТО. А вы, дебилы, всегда были проигравшими – начиная с того дня, когда вас пьющая мама на свет родила с отклонениями…

«Сил активных, сознательных и взрослых украинцев, как оказывается, не так много» – сокрушается Макаров. И вот иллюстрация его утверждения: полоумная Виктория Заверуха из «Айдара», «прославившаяся» видеороликом, в котором она стреляла из гранатомета по жилым домам, обвиняемая в убийстве полицейских – вдруг.. на сайте поиска работы разместила свое резюме, где претендует на роль официантки! «А как же боротьба за чистую арийскую Украину?» — со смехом прокомментировали резюме неонацистки соцсети.

Не об этом ли писал дебил Макаров – «активисты спускают обороты, волонтеры перегорают, добровольцы разочаровываются». Когда валькирия карателей вдруг мечтает начать столики обносить в кабаке – понимаешь, что никакая она не валькирия, а просто предельно инфантильная, слабоумная дура, ничего неспособная понять.

Не менее слабоумным маргиналом предстаёт и молодой львовский депутат Виктор Андрусив, который некоторое время проработал замом Жебривского в так называемой областной военно-гражданской администрации Донецкой области. Как он пишет: «…Иллюзии о каких-то проукраинских настроениях остаются только иллюзиями. И от этого „шока” опускаются руки… Проукраинские настроения на Донбассе — это чистый маргинализм…. Если пройтись по заводам-гигантам и проехаться по заводским кварталам, то нетерпимость к украинскому там выставлена напоказ и никто ее не прячет. И это речь идет о десятках и сотнях тысяч людей…

Как и многие дебилы, этот молодой дебил не в состоянии понять, что он слабоумный выродок, которого ПРОСТО НЕ ЗА ЧТО ЛЮБИТЬ ЛЮДЯМ. Если бы дебил мог сделать что-то хорошее, то он не был бы дебилом, и, кроме того, как-нибудь состоялся бы в жизни, кроме как карателем из «корпуса проамериканских дебилов».

Но поскольку он дебил, и без костылей НАТО никто – то он портит и калечит всё, к чему прикасается. Он свёл экономику в каменный век, до уровня охоты и собирательства. Он угробил культуру своими дикими рагульскими примитивами, которыми пытается вытеснить тысячелетнее культурное наследие нормальных людей. У дебила сумасшедшая либеральная модель экономики наложилась на такую же сумасшедшую геополитику, плюс смешная (для посторонних) дикость «украинизации» в образовании, в культурной сфере, на телевидении…

Дебилы добрались и до Церкви. В силу своей тупости они не понимают, что такое Церковь и воспринимают её так же, как собственные посиделки. «Церковь в опасности!» — кричит запорожский митрополит Лука. Дебилы делают так, что любой из них, зашедший однажды в ваш храм, может объявить себя постоянным его прихожанином, а с себе подобными, они могут запросто, на законных основаниях, выгнать вас из вашего храма. Священников же предлагают назначать распоряжением чиновников…

Вот такое отношение ко всему… Только дебилы не видят, что это – дебилизация.

Дебилы агрессивны, в силу слабоумия не ведают сомнений и умудряются не осознавать даже те факты, которые сами же и выбалтывают бездумно. Например, 20-летняя львовская волонтёрка подробно описала ненависть к себе и себе подобным со стороны деревенской бабушки, но так и не сумела понять (нечем понимать) – чем эта ненависть была вызвана.

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Люди по прежнему очень боятся дебильной нелюди из «корпуса стражей украинской некролюции». Но постепенно и до самых робких начинает доходить, что даже ужасный конец лучше, чем ужас без конца.

И что с дебилами всё равно не будет ничего: ни жизни, ни работы, ни заработка, ни образования детям, ни лечения в больнице, ни транспорта, ни жилья… Продление власти корпуса дебилов – это продление деградации и бедствий пост-советского (не только украинского) общества, и ничего больше.

Пусть население СССР (будущего, а не бывшего) устало когда-то от прогресса и цивилизации. Но оно ведь не забыло, что они БЫЛИ. Они же понимают, что это звериное, выдурившееся, вымороченное, выродившееся, «юное, свиное» быдло – несёт перспективу оскотинивания до уровня пещерного человека.

А что если вернуть обратно науку, образование, медицину – взамен мракобесия, промывания мозгов и грубого корыстного знахарства? А что если от экономики, собирающей обломки былого в утиль – вернуться к экономике, которая умела строить, развиваться, расти, «выращивать два колоса там, где раньше рос один»[2]?

Ну сколько же нам расхлёбывать этот дебилизм, в котором вор на воре, катастрофа на катастрофе, спад на спаде, кризис на кризисе, и кризисом погоняет?! Неужели это навсегда? Не может быть! Дебилы нежизнеспособны, сломав всё, что можно сломать, они сами умрут на обломках, нажравшись последней тухлятины и надристав в шаровары…

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Выздоровление пост-советского общества после лошадиных доз «Озверина» идёт очень медленно. Коллективное сознание социума повреждено, как у запойного алкоголика или наркомана со стажем, логический аппарат разрушен, выводы делать не получается, сопоставлять не умеем, анализировать тем более…

А ведь очевидно, что либеральная модель экономики повсюду дегенеративна, что в ней если и наказывают начальников, то только за крупное воровство, да и то совсем недавно Путин начал… А за срыв показателей, за обрушение отраслей – начальники доселе не отвечают, ибо «на всё воля рынка»! Либеральная модель тем и мила начальникам всех рангов, что только в ней можно с треском провалить порученное дело – и уйти на повышение…

«Если собственник разорит и обанкротит свой завод – он сам себя накажет» – говорят нам. А как же быть с тысячами тех, чьи судьбы он сломает, наказав за свою тупость руководителя куда больнее себя?!

Всё пост-советское начальство цепляется за рыночный либерализм, как чёрт за грешную душу. Потому что оно не хочет быть властью (от слова «в ладу»), не хочет руководить по-человечески. А хочет по-звериному доминировать.

Эти рыночные кривляния – лишь игры альфа-самцов, для которых цивилизация ещё не начиналась, на шкале времени которых ещё не построили даже египетских пирамид и вавилонских башен!

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Повсюду корпус дебилов стоит на страже пост-советского развала и хаоса. На страже откровенного криминала и бесноватого бандитизма. Я не буду вас утешать: вооружённые и сведённые инструкторами в рамки железной дисциплины, дебилы очень страшны.

Но у нас нет другого выхода, кроме как, взяв пример с киевлян – начать избавляться от страха перед корпусом дебилов пост-советизма.

Если мы этого не сделаем, то наши дети не будут уметь писать, а наши внуки – членораздельно говорить. Мы потеряем пять тысяч лет труда, исканий, поисков, неустанного и неусыпного служения человеческого гения людям.

Заигравшиеся «в джунгли» рыночные альфа-самцы-доминанты сотрут (и уже почти стёрли) – имена Гомера и Данте, Пушкина и Менделеева, Вернадского и Циолковского, как их духовные братья талибы превратили в пыль древние статуи Будды в Афганистане, а другие изломисты[3] – Пальмиру[4].

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Нам нужно уничтожить корпус стражей системного прозападного дебилизма. Иначе дебилы уничтожат нас. Третьего не дано.