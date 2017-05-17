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Китайские надежды Лукашенко вновь провалились… Или почему не любят шлюх?

18:05. 17 мая 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:
Китайские надежды Лукашенко вновь провалилисьПросматривая заголовки ГосСМИ, создается впечатление, что по итогам последнего  визита Лукашенко в Китай во взаимоотношениях наших стран произошел настоящий прорыв и в ближайшее время в нашу страну придут миллиарды и миллиарды китайских инвестиций. В действительности это не так — несмотря на все старания белорусских властей, результаты визита более чем скромные.

 

Во вторник Александр Лукашенко вернулся из очередного визита в Пекин. На этот раз он участвовал там в форуме международного сотрудничества «Один пояс — один путь». Это уже десятый официальный визит Александра Григорьевича в Поднебесную, однако, по результативности он мало отличаются от предыдущих.

Обещали подумать

Бессменный глава Беларуси давно питает слабость к Китаю. На фоне неизменно плохих отношений с Западом и все более ухудшающихся взаимоотношений с Россией, именно в сотрудничестве с КНР он видит гарантии экономической и политической безопасности. Поэтому Лукашенко не скупится на лестные заявления в адрес китайского руководства. Так, например, свою вступительную речь на форуме «Один пояс — один путь» он начал со слов «самым ярким и самым мощным (я за 20 с лишним лет работы президентом такого не видел) было ваше вступительное слово. Мы взяли это выступление и проанализируем его дома. Это наука для любого главы государства. Это было масштабное и очень конкретное выступление».

Кроме того Лукашенко создает для китайцев в Беларуси поистине тепличные условия, предоставляя беспрецедентные льготы и преференции. Расчет прост – если Китай сильно вложится в Беларусь, то никому не даст ее в обиду. Однако, вкладываться в нашу страну китайцы не спешат. Так, в прошлом году Китай инвестировал в Беларусь на чистой основе всего $36 млн.

Просматривая заголовки ГосСМИ может показаться, что теперь-то долгожданный прорыв наконец произошел, но в действительности это не так. Если разобраться, то практически на все предложения Беларуси китайцы ответили что-то вроде «мы подумаем».

Сами формулировки говорят за себя:

«Китайская компания может принять участие в строительстве высокоскоростной железной дороги в Беларуси»

То есть может принять участие, а может и не принять. Состоялась всего-то протокольная встреча с руководством Китайской железнодорожной строительной корпорации (CRCC), по итогам которой никакие документы подписаны небыли.

«Китайский бизнес намерен инвестировать в производство продовольствия в Беларуси более $1,2 млрд»

Цифра в $1,2 млрд, конечно, впечатляет. Но опять же – это только декларация о намерениях, ни к чему китайские корпорации не обязывающая. Китайцы вообще склонны к громким декларациям о стратегическом партнерстве. Но когда дело доходит до конкретики - они становятся очень прагматичными. Поэтому анонсированные $1,2 млрд инвестиций не должны вводить в заблуждение – китайцы могут вложить и много больше, и вообще ничего не вложить. Все зависит от того, насколько такого рода инвестиции будут им экономически выгодны. А судя по тому, что за первый квартал 2017 года Беларусь экспортировала в итай продуктов на сумму всего около $4,2 млн затея эта не самая привлекательная, если конечно белорусские молокозаводы и мясокомбинаты не будут отданы китайским инвесторам практически за бесплатно.

«Беларусь и Китай рассчитывают учредить совместный венчурный фонд»

О создании этого фонда говорится уже несколько лет, но сейчас наконец-то были оговорены хоть ориентировочные сроки его основания – «рассчитывают создать к осени 2017 года». Однако, размер фонда составит всего около $20 млн, а большую его часть профинансирует белорусская сторона. Так, согласно документу учредителями фонда выступят: Белорусский инновационный фонд (45%), Китайско-Белорусский промышленный инвестиционный фонд (45%) и Компания по развитию индустриального парка (10%). Предполагается, что инвестиции будут направлены в отрасль высоких технологий.

Кроме того, срок функционирования фонда составит всего 6 лет (из них 4 года являются инвестиционным периодом, последние 2 года - периодом выхода). После чего фонд планируется ликвидировать. Другими словами, Китай согласился вложить в белорусский IT ничтожное, по китайским меркам, количество инвестиций, да и то не особо рассчитывая на успех, собирается свернуть финансирование уже через 4 года. Мол «давайте попробуем, хотя вряд ли, конечно, что-то из этого получится».

«Беларусь и Китай изучают возможность взаимного введения безвизового режима до 30 дней»

Опять же расплывчатые формулировки и никакой конкретики - изучают возможность, обещают подумать, прорабатывают вопрос. Когда же ждать принятия этого решения и ждать ли вообще – большой вопрос.

Кредитная кабала

Еще одна уловка государственных СМИ – выдавать за инвестиции деньги, выделяемые в раках кредитной программы Китая. Так, например, сообщается, что Китай выделит $340 млн на развитие белорусских предприятий машиностроения , а китайская CITIC Group «вложит в реализацию проектов в агропромышленной, сельскохозяйственной и нефтехимической сферах около $1,5 млрд». Говорится об этом так будто это прямые инвестиции, но в действительности это конечно не что иное, как связанные кредиты. То есть кредиты, которые не только выдаются под проценты, но и обязывают закупать за эти деньги китайское оборудование и использовать китайскую рабочую силу. И в этом их самая большая опасность.

Та же CITIC Group ранее реализовывала в Беларуси проект «модернизации» белорусских цементных заводов. На выделенные Пекином деньги китайцы поставили устаревшее и очень энергозатратное оборудование. В результате цементные заводы стали одними из самых убыточных предприятий страны.

Еще более вопиющая ситуация произошла на Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате. Его тоже «модернизировали» за счет китайского связанного кредита и из этих средств приобрели, и даже закопали в землю, сотни километров китайского электрического кабеля, который не прошел сертификацию в Беларуси. Теперь его надо срочно демонтировать иначе весь завод может взлететь на воздух. Стоимость же демонтажа и закупки нового кабеля составляет около $50 млн. Эти убытки вряд ли когда-нибудь окупятся.

Не лишним также напомнить, что госдолг Беларуси по итогам прошлого года уже почти достиг $40 млрд, а ВВП упал до $50 млрд. В такой ситуации брать новые кредиты уже критически опасно.

Поэтому, пожалуй, единственным положительным результатом визита стало то, что еще четыре китайские корпорации пополнили число резидентов индустриального парка «Великий камень». Да и то, только после того, как Лукашенко еще более облегчил условия работы резидентов технопарка. В результате количество резидентов индустриального парка увеличилось до 13 компаний. Да и это сомнительное достижение, так как «Великий камень» пока продолжает оставаться глубоко убыточным.

Таким образом, никаких серьезных дивидендов очередной визит Лукашенко в Китай не принес. Оказывать поддержку «в обмен на поцелуи», в отличие от Москвы, Пекин не собирается. Инвестиции же готов вкладывать только в хорошо окупаемые проекты, на появление которых в Беларуси, при нынешней экономической модели, рассчитывать не приходится.

Алексей Марцинкевич, "Белорусский партизан"

 

 

Метки: политика, экономика
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