Берсерк из под Луганска
19:35. 17 мая 2017 Просмотров - 169 2 коммент. Опубликовал: brahman
Митя Овчаренко
Из наградного листа:
С ума сойти. Вот настоящий терминатор!
Википедия подробно описывает историю героя
Родился на Харьковщине (сейчас это местечко в Луганской области), призван в 1939, погиб в Венгрии в 1945-ом… Скан наградного листа:
Но, так ли надёжна как источник Википедия? Да и сам подвиг, скажем так, весьма необычен. Характерно и название района где всё это произошло…
Конечно, на специализированных форумах уже всё давно обсудили. Хорошая шутка вышла, да.
Но, ведь это реальный человек! И о нём есть информация в архивах. Вот, например сайт достаточно серьёзный, с архивными документами: http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?i
d=56483295
И здесь мы находим в донесении о безвозвратных потерях нашего героя. Сходится всё. За одной малостью. Оказывается, призвался Дмитрий Романович в 1944 году, а погиб в 1945-ом…
Вот оно что… С душком шуточка(
Но, не всё так просто. Находим другой, не менее серьёзный сайт с архивными документами времён ВОВ. Проверил по своим дедам – вся информация, сканы наградных листов, всё есть. Забиваем фамилию Овчаренко:
http://podvignaroda.mil.ru/?#tab=navResu
lt
Есть такой Герой, есть! И документы все в комплекте:
Вот такая любопытная история парня из Луганской области…
Оригинал взят у skif_tag
Из наградного листа:
С ума сойти. Вот настоящий терминатор!
Википедия подробно описывает историю героя
Родился на Харьковщине (сейчас это местечко в Луганской области), призван в 1939, погиб в Венгрии в 1945-ом… Скан наградного листа:
Но, так ли надёжна как источник Википедия? Да и сам подвиг, скажем так, весьма необычен. Характерно и название района где всё это произошло…
Конечно, на специализированных форумах уже всё давно обсудили. Хорошая шутка вышла, да.
Но, ведь это реальный человек! И о нём есть информация в архивах. Вот, например сайт достаточно серьёзный, с архивными документами: http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?i
И здесь мы находим в донесении о безвозвратных потерях нашего героя. Сходится всё. За одной малостью. Оказывается, призвался Дмитрий Романович в 1944 году, а погиб в 1945-ом…
Вот оно что… С душком шуточка(
Но, не всё так просто. Находим другой, не менее серьёзный сайт с архивными документами времён ВОВ. Проверил по своим дедам – вся информация, сканы наградных листов, всё есть. Забиваем фамилию Овчаренко:
http://podvignaroda.mil.ru/?#tab=navResu
Есть такой Герой, есть! И документы все в комплекте:
Вот такая любопытная история парня из Луганской области…
Оригинал взят у skif_tag
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
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У русского солдата всегда должен быть инструмент под рукой. И остро заточен. А головы с одного раза рубил гадам, второй попытки не предоставлялось. Крутая история.
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Под руку не попадайся, тяжела рука русского солдата, стоит задуматься всем…Ярость благородная вскипает как волна!