Берсерк из под Луганска

...в рост ледяных облаков. Лежит под курганом – таинственный ван, На... воинов ломают ряды, В берсерков перевоплотясь. Берсеркер не чувствует ... сведёт с цели крик. Берсерк безпощаден как шторма прибой, ...стыд и срам! Три воина – берсерка погибли в бою, С Йорундом...