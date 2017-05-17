Главная » Вооруженные силы, История, Невероятное в мире

Берсерк из под Луганска

19:35. 17 мая 2017 Просмотров - 169 2 коммент. Опубликовал:
Митя Овчаренко

3737 - копия

Из наградного листа:

55864_original

С ума сойти. Вот настоящий терминатор!

Википедия подробно описывает историю героя

Родился на Харьковщине (сейчас это местечко в Луганской области), призван в 1939, погиб в Венгрии в 1945-ом… Скан наградного листа:

301oskX

Но, так ли надёжна как источник Википедия? Да и сам подвиг, скажем так, весьма необычен. Характерно и название района где всё это произошло…

Конечно, на специализированных форумах уже всё давно обсудили. Хорошая шутка вышла, да.
Но, ведь это реальный человек! И о нём есть информация в архивах. Вот, например сайт достаточно серьёзный, с архивными документами: http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=56483295

И здесь мы находим в донесении о безвозвратных потерях нашего героя. Сходится всё. За одной малостью. Оказывается, призвался Дмитрий Романович в 1944 году, а погиб в 1945-ом…

fullimage111

Вот оно что… С душком шуточка(

Но, не всё так просто. Находим другой, не менее серьёзный сайт с архивными документами времён ВОВ. Проверил по своим дедам – вся информация, сканы наградных листов, всё есть. Забиваем фамилию Овчаренко:

http://podvignaroda.mil.ru/?#tab=navResult

Есть такой Герой, есть! И документы все в комплекте:

filterimage2

filterimage3

filterimage4

filterimage5

filterimage6

Вот такая любопытная история парня из Луганской области…

3737

Оригинал взят у skif_tag

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: вов, героизм, личность
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
«Лежбище бомжей и брошенные флаги» — разгромленный лагерь боевиков «Правого сектора» под Дебальцево (ФОТО)
... разгромленного лагеря радикалов «Правого сектора» под Дебальцево. Отступая, украинские нацисты бросали... оплот «украинских викингов» и «европейских берсерков», а на лежбище бомжей. Военкор...
РАТНОЕ ЧАРОДЕЙСТВО ДРЕВНИХ СЛАВЯН
...пустошь и клал его под большой камень, укрывая ... раз. Вынимая оружие из-под камня, воин произносил: ...развитие способностей и навыков берсерка.Слово "берсерк" означает на одном ...Во второй степени состояния берсерка сохраняются отдельные проблески рационального...
Новости Украины и Новороссии 31 января 2016
... имя великого советского авиаконструктора, под руководством которого было создано авиационное...времен хранились ядохимикаты, реконструируются под казармы для размещения личного ...планирует превратить ВСУ в легендарных «берсерков» Скандинавии, которые шли в...
Славянский словарь. Аз, буки, Веди
...Акарма позволяет выйти из-под власти закона причинно-следственной ... в волка или медведя. Берсерков звали также волчьи шкуры,...время сей сюжет известен под названием: Георгий Победоносец поражающий... летать в атмосфере, под водой, под землёй, в открытом космосе...
Рунический камень (Поэма)
...в рост ледяных облаков. Лежит под курганом – таинственный ван, На... воинов ломают ряды, В берсерков перевоплотясь. Берсеркер не чувствует ... сведёт с цели крик. Берсерк безпощаден как шторма прибой, ...стыд и срам! Три воина – берсерка погибли в бою, С Йорундом...
ЗАПАДУ НУЖНА КРОВЬ
... стычках. Они дрались, как берсерки. Поскольку реальные берсерки перед боем пили настойку... – те зверства, которые творили звери под флагом Правого сектора, превратили Правый... и Следственная комиссия Верховной Рады под председательством депутата Г. Москаля, в...

2 коммент.»

  • 13359 8507
    Вьеха 17 мая 2017 в 20:18 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    У русского солдата всегда должен быть инструмент под рукой. И остро заточен. А головы с одного раза рубил гадам, второй попытки не предоставлялось. Крутая история.

    Ответить
  • 976 892
    Борис 17 мая 2017 в 20:29 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Под руку не попадайся, тяжела рука русского солдата, стоит задуматься всем…Ярость благородная вскипает как волна!

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>