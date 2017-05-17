Абсолютное право делиться информацией с Россией
12:34. 17 мая 2017 Просмотров - 90 Нет комментариев Опубликовал: brahman
После шумихи по поводу передачи Трампом Кремлю секретных данных, Белый Дом был вынужден давать объяснения.
Выяснилось, что факт передачи информации был, как и предполагалось, страной-источником оказался Израиль, а сама информация касалась попыток ИГ подорвать американский пассажирский лайнер.
Дональд Трамп во время встречи с главой российского МИДа Сергеем Лавровым рассказал о планах террористов из ИГ взорвать пассажирский самолет, направляющийся в США. Эту информацию американская разведка получила от израильского агента, работающего на территории, контролируемой «Исламским государством». Трамп полагает, что обладает «абсолютным правом» делиться такой информацией с Россией. Однако американская пресса обвиняет президента в том, что он ставит под удар свои источники. Президент США Дональд Трамп во время разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым на прошлой неделе передал информацию о планах террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) подорвать один из пассажирских самолетов, выполняющих рейс в США, сообщает американский телеканал ABC.
По данным журналистов, источником данных сведений был сотрудник разведслужб Израиля, который работает на территории ИГ. Агент сообщил, что бомба должна быть помещена в компьютер одного из пассажиров самолета.
Кроме того, сообщается, что американские чиновники в настоящий момент рассматривают возможность полного запрета на ноутбуки во время полетов из Европы в США, так как взрывное устройство может быть не зафиксировано средствами безопасности аэропортов. Однако главный вопрос, который поднимает ABC, не станет ли утечка причиной раскрытия агента, рассказавшего данную информацию. Телеканал приводит слова экс-директора Национального контртеррористического центра Мэтта Олсена, который считает, что подобные действия американского президента ставят под угрозу этого сотрудника.
Ранее The Washington Post со ссылкой на свои источники среди госслужащих сообщала, что союзник американцев на территории «Исламского государства» не давал разрешения передавать эту информацию России.
Сам Трамп уже прокомментировал подобные обвинения, заявив, что обладает правом делиться информацией в целях борьбы с международным терроризмом.
«Как президент я хотел поделиться с Россией (на официальной встрече в Белом доме), и у меня есть на это абсолютное право, сведениями о терроризме и безопасности авиаполетов, о гуманитарных проблемах. Также я хочу, чтобы Россия значительно усилила свою борьбу против ИГ и терроризма», — написал Трамп в своем твиттере.
Кроме того, президент США недвусмысленно напомнил, что с самого начала своего срока просил экс-директора ФБР Джеймса Коми найти тех, кто «сливает» разведывательную информацию в прессу.
https://www.gazeta.ru/politics/2017/05/1
PS. Как представляется, текущая шумиха в прессе куда как сильнее вредит перспективам израильского агента (если он еще на территории ИГ), нежели кулуарная передача этой информации Кремлю. Все-таки, когда такого рода информация циркулирует внутри гос.структур и разведсообщества, она имеет меньше шансов попасть к боевикам, нежели тогда, когда вопросы об источнике начинают обсуждать в прессе с подачи гос.чиновников, которые ее фактически туда сливают. В этом плане можно констатировать, что саботаж внутри администрации Трампа продолжается, и даже то, что происходить в Овальном кабинете, Трамп и Ко не могут сохранить в конфиденциальности, что и влечет за собой периодические отставки (среди потенциальных отставников, текущий пресс-секретарь Спайсер). Тот случай, когда американские противники Трампа в интересах внутриполитической борьбы, готовы пойти на что угодно, в том числе и поставить под угрозу агента Израиля, дабы натравить последний на администрацию Трампа, а самого Трампа представлять как "агента Кремля".
Касательно проноса бомбы под видом ноутбука в лайнер, то подобный план еще в каких-то кино- боевиках 10-15 летней давности встречался и на бумаге он выглядит достаточно логичным. Тут скорее вопрос в техническом воплощении, дабы гарантировано пройти контроль безопасности в аэропорту.
Источник: colonelcassad.livejournal.com