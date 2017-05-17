10 стран с наибольшими заморскими территориями

Колониальная эпоха отошла в прошлое, но не все территории, которые раньше были колониями, получили независимость. Некоторые из них входят в состав метрополий на правах автономий, а другие скоро могут стать самостоятельными государствами.

1 Австралия (761 км²)

2 Нидерланды (993 км²)

3 Португалия (3107 км²)

4 Испания (7477 км²)

5 Великобритания (18 131 км²)

6 Китай (36 178 км²)

7 США (58 997 км²)

8 Норвегия (61 604 км²)

9 Франция (127 655 км²)

10 Дания (2 132 195 км²)

Заморские владения Австралии – это несколько групп островов, расположенных в акваториях Тихого и Индийского океанов. Все эти земли имеют статус внешних территорий Австралии, которые согласно Конституции напрямую подчиняются правительству и парламенту Австралийского союза. Часть островов необитаема. Но если остров Херд и острова Макдональд не заселены в силу того, что находятся в холодных южных водах Индийского океана, то территория островов Ашмор и Картье является национальным заповедником. Интересную судьбу имеет остров Норфолк. Долгое время он являлся колонией для преступников, а сегодня он один из туристических центров Австралии.Ряд островов Карибского моря, находящихся в различной степени подчинения от Нидерландов, – все что осталось от ее обширных колоний. Острова Бонейр, Саба и Синт-Эстатиус еще являются частью нидерландских провинций, а Аруба, Кюрасао и южная часть острова Синт-Мартен уже получили статус самоуправляемых государственных образований. Некоторые острова настолько малы, что это создает проблемы для организации инфраструктуры. Так площадь острова Саба – по сути вершины потухшего вулкана – не превышает 13 км². Находящийся здесь международный аэропорт Хуанчо-Ираускин имеет самую короткую среди других аэропортов взлетно-посадочную полосу – 400 метров и входит в десятку самых опасных аэропортов мира.Азорские острова и остров Мадейра это автономные регионы Португалии, расположенные в восточной части Атлантического океана и образующие Португальскую Республику. Они были первыми территориями заморской экспансии Португалии, а к концу XX века – остались последними. Континентальная принадлежность Азорских островов и Мадейры является предметом дискуссий, так как они примерно в равной степени удалены от Европы и Африки. Но Мадейру условно относят к Африканскому континенту, а Азорский архипелаг к Европейскому. Тем не менее, эти автономные регионы входят в Европейский союз в качестве особых отдаленных территорий Португалии.Заморские владения Испании, как и у Португалии сосредоточены относительно недалеко от ее берегов. Канарские острова являются автономным сообществом Испании. Архипелаг состоит из 7 больших обитаемых островов и нескольких малых. Интересно, что у Канарских островов две столицы – Санта-Крус-де-Тенерифе и Лас-Пальмас-де Гран-Канария. Последние десятилетия Канарские острова – головная боль испанских властей. Находясь рядом с западным побережьем Африки они превратились в транзитный пункт нелегальной иммиграции для желающих перебраться как в саму Испанию, так и в другие станы Евросоюза. Две другие внешние территории Испании по статусу являются полуанклавами и представляют собой города на территории Марокко. Это Мелилья и Сеута. Последняя от Марокко отделена пограничной стеной.Британия как самая крупная в прошлом колониальная держава понесла и наиболее ощутимые потери. Теперь осколки бывших британских колоний принято называть «Британскими зависимыми территориями». Все эти земли находятся под суверенитетом Великобритании, но не являются частью Соединенного Королевства. Как и прежде, главой заморских владений Великобритании является британский монарх (сейчас королева Елизавета II), но фактически территориями управляет губернатор, назначаемый королевой и отвечающий за связь в правительством Великобритании. На сегодняшний день Британские зависимые территории находятся абсолютно во всех регионах планеты, однако некоторые из них оспариваются другими государствами. Одна из таких проблемных точек – Фолклендские острова. На них уже долгое время претендует Аргентина, считая их частью провинции Огненная Земля.У Китая с единственной заморской территорией – Тайванем давно складываются сложные взаимоотношения. Тайвань имеет двоякий статус: с одной стороны это частично признанное государство, с 1911 года именуемое Китайской Республикой, а с другой – административная единица КНР. Вплоть до 1970-х годов под контролем Тайваня была значительная часть материкового Китая, но сегодня – это только ряд близлежащих островов. Интересно, что согласно Конституции Тайвань не отказывался от прав на материковый Китай, однако последнее время заявляет о них все менее активно.Значительная по площади часть заморских территорий США приходится на Гавайские острова, которые с 1959 года являются 50-м штатом страны. Гавайских архипелаг – важнейший транспортный узел северной части Тихого океана, неслучайно, в конце XIX века он стал яблоком раздора между Испанией и США. Другие островные владения США имеют статус «неинкорпорированных организованных территорий». К ним относится Пуэрто-Рико. Такой статус означает, что данная территория находится под управлением США, но не является неотъемлемой частью страны. Связь с США определяется лишь наличием общего гражданства, валюты и обороны.Архипелаг Шпицберген это основная часть заморских территорий Норвегии и самая северная часть Королевства. Согласно особому статусу архипелага хозяйственную деятельность помимо Норвегии здесь может осуществлять и Россия у которой на острове Западный Шпицберген есть свой населенный пункт – Баренцбург. Несмотря на суровый климат, на архипелаге проживает около 2600 человек. Шпицберген не входит ни в Шенгенскую, ни в Европейскую экономическую зону, а является безвизовой свободной экономической зоной.За исключением континентальной Гвианы, расположившейся в Южной Америке, остальные заморские территории Франции – острова, которые разбросаны по всей планете. Согласно статусу, они разбиты на три категории: заморский департамент, заморское сообщество и заморское административно-территориальное образование с особым статусом. Многие заморские владения Франции оспариваются государствами-соседями. Так, Мадагаскар предъявляет претензии на некоторые из Островов Эпарсе, Суринам претендует на Гвиану, а Республика Вануату оспаривает острова Мэттью и Хантер, расположенные в Новой Каледонии.Заморские владения Дании практически в 50 раз превосходят по площади само Королевство. Все дело в Гренландии – площадь крупнейшего на Земле острова превышает 2 млн. км². Гренландия имеет статус автономной единицы Дании. Несмотря на мало подходящие условия для жизни, на острове, тем не менее, проживает почти 58 тыс. человек, хотя практически все население сконцентрировано на юго-западном побережье, где находятся все крупные города. Кроме Гренландии, Дания владеет Фарерскими островами. Они хоть и входят в состав Королевства Дании, но свои государственные вопросы решают самостоятельно. ©

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com