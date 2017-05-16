Худея от обжорства… Когда прибыль уходит в яхты и дворцы, развития не жди

Выключенный механизм не работает. Казалось бы – какая простая истина! Чтобы механизм работал – нужно его включить. Ну и, конечно же, неисправности устранить, если они имеются. Но кто знает – может, никаких неисправностей и нет? Ведь механизм не включен!

Как гражданин Великой России я испытывают постоянное чувство позора за либеральную клоунаду моей страны. В 1985 году я пошёл в пятый класс. Моя Великая Держава экономически весила тогда 5 Китаев! 200 млн. сограждан, не особо напрягаясь, и попивая так, что антиалкогольные страсти пришлось запускать, выпускали продукции в 5 раз больше, чем миллиард китайцев! Страшно подумать, что в той экономической модели можно было бы сделать – если бы пить бросили...

Отцвели сады, изрядно похудевшая в территориальном плане страна, ещё по прежнему великая, стала производить едва ли 1/5 китайской продукции...

Мы весили 5 Китаев, а теперь Китай весит 5 Россий...

Обидно! Они же у нас учились! Шли по нашим стопам, все технологии и Госплан у нас забрали, мы же некогда с умным видом поясняли им, как строить и трудиться...

Причина острой формы позора моего поколения – либеральные кривляния и монетаристская клоунада. Упования на то, что выключенная машина экономики сама включится, и сама, без властей, понаделает всякого добра, поразив мирового, а особенно нашенского потребителя...

Говорят, что экономика РФ обветшала, что она сломанная. Но откуда вы знаете, сломан механизм или не сломан, если его даже не включали?!

Обеспечить подъём промышленности способно лишь наращивание инвестиций в устаревающие основные фонды. Наращивание! А они у нас сокращаются....

В апреле Центробанк сообщил поразительную новость: отток капиталов из России не только ускорился, но за один лишь I квартал нынешнего года оказался выше, чем главный банк страны прогнозировал на весь предстоящий год. Причём в абсолютных цифрах капиталов из страны уже утекло больше, чем за весь 2016 год – 15,4 миллиарда долларов против 15 миллиардов.

Оторванное от жизни и пронизанное аутизмом Минэкономразвития публикует макроэкономический прогноз до 2020 года, в котором добиться улучшенных результатов развития предполагается именно за счёт роста инвестиций... Но где оно увидело рост? Или хотя бы сохранение уровня?

Как особо подчёркнул министр экономического развития Максим Орешкин – «частных рыночных инвестиций». И размечтался: предполагается увеличение темпов их роста: до 2 процентов в 2017 году, до 3,9 процента в 2018 году, до 6,8 процента в 2019-м и до целых 9,8 процента в 2020 году.

Но откуда же возьмутся эти самые масштабные частные инвестиции? С помощью каких механизмов предполагается, например, перенаправить убегающие за кордон частные капиталы в нашу экономику, прежде всего в её реальный сектор?

На настрой владельцев отечественных капиталов влияет прежде всего общая экономическая ситуация. Ключевая ставка по доллару в 10 раз ниже чем по рублю. Брать кредиты в долларах в 10 раз выгоднее, чем в рублях. И чего вы хотите?!

Инвесторы остерегаются вкладывать свои кровные в неопределённость страны, которые сами в себя не верят – и государственные деньги вывозят за рубеж, инвестируя суверенными фондами иностранное развитие...

Кроме громких заявлений никаких прорывных решений, которые бы реально стимулировали активность инвесторов, мы пока не увидели.

Санкции в определённой степени подстегнули отечественных производителей. Однако в условиях, когда наша страна сама себя вписала в западный капиталистический мир на правах младшего партнёра, подобные санкции не могут совсем не действовать, хотя бы на сферу финансов, например.

Россию потрошат: выводя капиталы из страны, "комиссары в пыльных шлемах" великой криминальной революции-91 по-прежнему не думают вкладывать их в какие-либо экономические проекты. Их, как и раньше, волнуют яхты и супердорогая недвижимость в Лондоне, Нью-Йорке или в Ницце. И всё. Страну убили, личную жизнь наладили. Ну, это пока от них прибыль идёт в чужие экономики... А потом засадят их, дураков, пожизненно, как украинского Лазаренко или нашего Япончика, и все их вывезенные капиталы конфискуют.

Но не в пользу РФ. В пользу своих стран – Швейцарии, США, Канады. Зачем чужим странам граждане, которые предали и выпотрошили собственную страну? От них ли ждать Канаде или Люксембургу лояльности и законопослушности?

Самое главное: страна, которая не вкладывает в свою территорию инвестиции (особенно инфраструктурные) – подобна селу, которое не занимается посевной. Если ничего не посадить – то в этом году будет немножко больше хлеба. Зато в следующем хлеба уже совсем не будет.

Экономика – давно отработанный и давно известный механизм, который нужно просто включить, запустить. Но либералы упорно не хотят его включать. Напротив, они этот механизм курочат, вырывая из него детали для сдачи на металлолом в заграничную скупку. А если механизм будет работать – драть его станет неудобно: глядишь – вращающиеся валы мародёра затянут, покалечат...

Поэтому пусть мегастанок, имевший в 1985 году все шансы стать первой экономикой в мире вместо Китая (Китай – дублёр России, как Титов был дублёром Гагарина) – стоит выключенным. Либералы требуют "продолжения банкета", главной оплатой на котором выступает позор нашей страны. И уже не первый год.

Мы ждём у моря погоды, ждём, что поля засеет вместо нас и станки запустит мифический инвестор...

В итоге человечество и жить собирается – вместо нас!

Александр Леонидов

➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/4796/18561/-