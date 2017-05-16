Три травы, которые прекрасно лечат почти все острые заболевания

Кайенский перец: лекарство номер один при всех острых состояниях

Жаркость перца измеряется в условных единицах жара. Самый слабый перец – паприка – имеет жаркость «единица». Самый острый перец – Хабанеро – 300.000 единиц. Ощущаете разницу? На практике обычно употребляется кайенский перец, который имеет жаркость в 40.000 единиц.

Вы когда-нибудь бывали в Тайланде, где +35 в тени? Пробовали то, что ест местное население? Только именно еду для коренных жителей, а не то, что «адаптировано» для иностранцев? Если нет, то вы вряд ли можете представить себе, что такое действительно spicy…

Чай из красного перца «для сугреву» гораздо эффективнее и полезней, чем водка. Крепкий чай из красного перца – это лекарство номер один при всех острых состояниях и первое средство в аптечке взамен выброшенных лекарств.

Кто и как применяет красный перец?

Испокон веков – Мексика и вся Латинская Америка. Из него можно делать отличную концентрированную водочную настойку и, перелив, например, в пузырёк с пипеткой, носить в кармане для сердечных больных, применять вместо нитроглицерина. Хотя бы потому, что нитроглицерин – сильнейший яд. Употребляется такой перец и при всех видах шока, обморочных и коллаптоидных состояниях, при всех кровотечениях, особенно при кровотечениях из желудка. Парадокс? Да нет! Красный перец обладает удивительными свойствами, которых нет ни у одного лекарства – он расширяет сосуды, когда они сужены, и суживает когда они расширены, т.е. он делает именно то, что нужно организму.

Недостаточность кровообращения в нижних конечностях как была у артиста Михаила Кононова? Горячая вода в таз и щедро красный перец – сидите смотрите телевизор. Перцовыми ваннами еще 6000 лет назад лечились. Вы не поверите, как применяют перец индейцы в Америке. Они пьют его в жару, чтобы охладиться и в холод, чтобы согреться. Желудочно-кишечное кровотечение (знаете, когда у человека бледность и чёрный жидкий стул) или даже просто рвота алой кровью лечится так – чайная или столовая ложка красного острого перца на стакан горячей воды развести и выпить залпом. Любая рваная, размозженная, огнестрельная, рваная или кусаная рана лечится тоже очень просто – берётся красный острый сухой перец, просто засыпается с верхом в рану и перевязывается. И всё. Я бы не поверил, если бы сам не видел – даже не жжёт! И я уже писал, что сок свежего острого перца снимает любое высокое давление и приступы стенокардии.

«В медицинских институтах не изучают растения и их влияние на здоровье – нет такого предмета!»

Лечебные свойства острого красного перца неисчерпаемы. Перец – это, в полном смысле «нелекарство», хуже не будет. Как говорили в пору моей советской молодости, «вы не в церкви – вас не обманут». Так и здесь – это не медицина, природа вас не обманет. Врачей ни о чем не спрашивайте – без толку – они ничего не знают про растения. Любой человек, который лечит своё сердце боярышником, знает об этом больше любого врача. А откуда врач может знать? В медицинских институтах, что в России, что в США , не изучают вообще продукты питания и растения и их влияние на здоровье человека – нет такого предмета! И на курсах повышения квалификации такого курса нет. Они изучают только и только таблетки. Поэтому любой врач – российский, американский, «-нецкий», «-узский», всё равно – не знает о продуктах питания больше обыкновенного обывателя!

Поэтому нет ничего смешнее, чем слышать рекламные заявления, что по вопросам питания, дескать, надо обращаться к врачу ! Зайдите в любую больницу – разве врачи там выглядят здоровее своих пациентов? Ну, если только врачу 25 лет. Он сам сосисками питается и кока-колой запивает. Каждый второй американский врач – жирный и больной. Вот если вы знаете знакомого, который читает ЗОЖ или что-то вроде этого, в общем, травами занимается, – вот лучше к нему и обращатесь. Могу вас уверить, что травы – не лекарства, от их передозировки, если вы специально не поставили своей целью обожраться дурманом в суицидальных целях, вы не умрёте. Максимум – вас или вырвет, или пропоносит.

Почему полиция применяет перцовый аэрозоль в глаза, не боясь, что их привлекут за ослепление?

Еще парадокс: перец небольшой жгучести – типа «паприки» – применяется в народной американской медицине для восстановления кровообращения в глазах. Я сам промываю глаза перцовой настойкой, поскольку когда долго сидишь за компьютером, то начинают болеть глаза. Никогда не задумывались над тем, почему полиция применяет перцовый аэрозоль в глаза, не боясь, что их привлекут за ослепление? Потому что сам по себе перец абсолютно безвреден – разница лишь в концентрации! Красный перец усиливает кровообращение в глазах.



Попробуйте сами сделать настойку на дистиллированной воде и паприке, только очень-очень слабенькую – так чтобы немного пощипало и перестало. Только паприку надо покупать чистую, без примесей. Когда с глазами будет проблема – побежите за перцем как миленькие и согласитесь на любое пощипывание. Лекарств же – чтобы вернуть молодые глаза – нет, а красный перец есть, и стоит он… Короче говоря, врачи никак не могут на этом нажиться, а потому прямая дорога их не интересует.

«Главное правило исцеления: обеспечить то, что вы хотите вылечить, усиленным кровообращением»

Запомните главное правило исцеления: то, что вы хотите вылечить, вы должны любым способом – механическим, терапевтическим или еще каким – обеспечить усиленным кровообращением. Иными словами, лечит кровь, и только кровь. Все лечебные факторы находятся в крови. Ткань сама себя излечить не может – в «некрови» нет никаких лечебных агентов. Когда в организме есть какое-либо повреждение, туда должна прибыть кровь – вот почему, когда нет кровообращения, то возникают инфаркты, инсульты и прочие некрозы, а раны не заживают.

Так вот красный перец, применяемый как наружно, так и внутрь, – это самое мощное средство для усиления кровообращения. А свежий красный перец – это вообще атомная бомба в лечебных целях. Поэтому советую начать с сухого красного перца. Каждый больной должен самостоятельно учиться находить и применять методы по доставке растительных средств к больному месту. Здесь каждый понимает в меру своей интеллигентности, и тут уж я ничего поделать не могу. «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих». И это не шутка. Говорю вам словами вражеского лагеря профессиональных врачей: ваше здоровье никому, кроме вас, не нужно. Если вы сами не можете позаботиться о своём здоровье, то кому, сами посудите, до него есть дело, даже если вы за это платите?!

«Сок свежевыжатого острого перца снижает любое давление»

Красный перец лучше заваривать сушёным. Если пить перцовый чай в бане, то это помогает переносить более высокую температуру парилки. Я для бани готовлю перцовый чай, и меня никто в парилке не пересиживает. Перец – самое мощное сосудорасширяющее средство. Когда-то я пробовал давить сок из свежего перца, и пить его. После того как 10 лет тому назад я, старый гипертоник, очнулся на полу в ванной, в обмороке от высокого давления, которое я до этого не мог снять никакими самыми рекламируемыми препаратами против гипертонической болезни.

Вам всё ясно, гипертоники? Сок свежевыжатого острого перца снижает любое давление. И делает это настолько эффективно, что начинать следует с нескольких капель. Сок свежевыжатого острого перца (типа Халапено) убирает любой гипертонический криз, он может снизить давление даже у гардероба. А вот в термически обработанном виде острый перец такими гипотензивыми свойствами не обладает – потеряны все ферменты. Тоже самое и спиртовая вытяжка красного перца – уже денатурирована. Тем не менее, даже в кулинарно обработанном виде острый красный перец является относительно сильным сосудистым средством, которое, кроме всего прочего, как ершом чистит изнутри кровеносные сосуды.

В медицине гипертоническая болезнь числится «идиопатической», т.е. болезнью с неизвестной причиной. А раз неизвестны причины, то нет и лечения, хотя таблетки свои продают. Таким образом, чем снять гипертонический криз, я вам доложил. Только, пожалуйста, без возражений: типа, я всё равно буду есть таблетки, потому что на свежем перце могут быть микробы и глисты.

Это что касалось гипертонического криза. А хроническая гипертоническая болезнь излечивается сменой образа жизни, и вы лично, в первую очередь, должны сами вывести себя из того образа жизни, в котором вы её подхватили. Т.е. если вы работаете таксистом и у вас высокое давление, то забудьте о такси! Гипертония излечивается периодическими водными голоданиями, грамотным питанием и обильным потреблением красного перца, чеснока и имбиря. Причина гипертонической болезни – это выход сердечно-сосудистой системы из состояния сердечно-сосудистого резонанса, в котором она в норме находится. Резонанс – это из физики понятно, что такое. Выводят сердечно-сосудистую систему из состояния резонанса запредельное поведение человека и факторы внешней среды.

Я сказал о гипертонической болезни коротко, не правда ли? Но это не значит, что я в своё время не прочёл по ней толстенных монографий, в результате чего выбросил их в макулатуру и, как и известный персонаж, «пошёл другим путём», благодаря чему имею возможность вам сейчас всё это рассказывать.

Подорожник: уникальное средство от укусов змей и пчел

О лечебной силе подорожника (лат. Plantago) знали уже в первом веке н. э. арабские, персидские, греческие и римские лекари. В России , чтобы вы знали, подорожник исконно применяется неправильно и не тогда, когда надо. Обычное применение подорожника в России – наложить целый лист на порез – это то, на что лучше насыпать красного перцу.

Главное применение подорожника – это укусы змей, пчёл, и острые гнойные септические воспаления, флегмоны, абсцессы, тот же панариций хотя бы. Ядовитый укус или гнойная флегмона, угроза заражения крови? Подорожник. Внимание! Ни один осёл в мире, кроме как на Руси , не прикладывает подорожник как он есть, целым листом. Для того чтобы подорожник оказал своё действие, его листья надо пропустить через миксер? или разбить молотком – чтобы сочился зеленый сок. И именно этой зеленой «кашей» обложить поврежденный участок тела. Кроме этого, надо есть подорожник сырым.

Кто так применяет подорожник? Испокон века – североамериканские индейцы. Смертельный укус гюрзы – когда отёк уже доходит до горла – проходит за полчаса. Гнойная флегмона, когда официальная медицина предлагает ампутацию руки, проходит за ночь. Укусы пчёл – проходят моментально. Единственная и немаловажная проблема заключается в том, что свежий подорожник имеется в наличии только летом. Поэтому этот потрясающий по эффективности антибиотик и антидот надо или засушивать с лета, или делать спиртовые вытяжки. И всегда иметь на всякий случай. Спиртовая вытяжка может храниться вечно. Делается она очень просто: берётся трехлитровая стеклянная банка и доверху набивается свежим промытым чистой водой подорожником. Затем до краёв заливается обычной водкой . Всё. Применяется когда надо.

С другой стороны, зимой змеи не кусают, но если кто-то, к примеру, тяпнул в деревне топором по ноге, и рана загнаивается и воспаляется, то салфетка смачивается спиртовой настойкой подорожника и засовывается в рану. Мало того, если кто-то оттяпал топором палец – засыпать красным перцем, приставить палец на место и обложить всё подорожником – заживёт всё как на собаке. Нога попала в колесо? Промыть проточной водой, засыпать месиво красным перцем, обложить подорожной массой обложить – всё будет как было до того.

Чеснок: универсальный антибиотик

Универсальный антибиотик, испокон века применяемый у русских «индейцев» – синтетического такого до сих пор нет. Действует как на бактерии , так и на вирусы и грибки. Грибок на ноге? Натирать чесноком. Любые кожные инфекционные болезни натираются чесноком. Грипп? Простуда? – Чеснок. Воспаление лёгких? – Чеснок. Гнойная флегмона? Обложить подорожником и есть чеснок. Воспаление прямой кишки? Раздавливается чеснок и в прямую кишку. При любой гнойной инфицированной ране – давится в пульпу и засовывается в нее.

Ни одна простуда или воспаление лёгких, почек, даже менингит не устоят перед чесноком. Весь вопрос в дозировке. При острых инфекционных, вирусных заболеваниях и, тем более, воспалениях лёгких чеснок съедается в дозе одна головка на 10 кг веса в сутки. То есть детям, скажем, 3-4 головки, взрослым 6-10 головок в день. Лучше есть сырым, но если это очень круто, можно варить и есть и выпивать с этой чесночной водой. Сварили в воде 10 луковиц чеснока – и ешьте-пейте его целый день. Чеснок имеется в наличии круглый год. С этим проблем нет.

«Почему официальная медицина так не лечит, если все лечится так просто?»

Возникает извечный закономерный вопрос: почему тогда официальная медицина так не лечит, если всё лечится так просто? Дорогие мои, а как тогда с людей содрать деньги , если все эти изумительнейшим образом, как ни одно другое лекарство, действующие средства (а не какие-то химические препараты) продаются килограммами на любом рынке?! Цена вопроса – одна маленькая пачка аптечного лекарства стоит столько же, сколько ведро красного перца или чеснока. Подорожник вообще под ногами валяется везде по планете – с южного полюса до северного. Что с вас тогда врачам взять? Как на вас заработать? Медицина игнорирует, в частности, те же травы потому, что они практически бесплатны.

Если все люди возьмут на вооружение красный перец, зелёную подорожную массу и чеснок – людей спасётся немеряно, и, главное, детей ! Я слежу за народной медициной – ни одному ребёнку, который прошёл курс лечения чесноком, никогда в жизни не понадобилось удаление миндалин. А по статистике (в силу особенностей анатомического прохождения ветви сонной артерии) на каждые 100 удалений миндалин, один ребёнок – верный труп от смертельного кровотечения.

А сколько людей можно спасти от укусов змей и заражения крови самым лучшим и непревзойдённым антидотом – подорожником? А сколько можно спасти от сердечно-сосудистых болезней красным перцем? А сколько можно спасти людей от пневмонии и других инфекций самым лучшим и непревзойденным природным антибиотиком – чесноком?

Хронический гастрит – это напоминание о том, что надо голодать и переходить на сыроедение

Имбирь и красный перец прекрасно идут в форме чая. Даже чеснок можно заваривать в форме чая. И, таким образом, сделать их частью повседневного рациона. В таком случае смысл прививок для, дескать, поднятия иммунитета, вообще отпадает. Хронический гастрит возникает оттого, что вы всю жизнь неправильно питаетесь и вместо того, чтобы полностью разрушать физиологию пищеварения «лекарствами», вам надо срочно поменять образ вашего питания, иначе он перейдёт в язву-рак – это стабильная, проторенная дорога.

Хронический гастрит – это Memento Mori, т.е. напоминание о том, что надо голодать и переходить на сыроедение срочно! А не начинать с того, чтобы при старом режиме питания потреблять в больших количествах чеснок и имбирь. Всегда в первую очередь надо сначала дать желудку и ЖКТ отдохнуть, а не нагружать их раздражителями. Начинать всегда надо с водного голодания, свежесоковой диеты, дать пищеварительной системе время на успокоение, а чеснок и имбирь от вас никуда не убегут.

Александр Казакевич