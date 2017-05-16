Сводки от ополчения Новороссии 16 мая 2017

Киев перебросил в Славянск двадцать вагонов с боеприпасами — разведка ДНР

Замкомандующего ВС ДНР Эдуард Басурин поделился данными разведки:

«По данным нашей разведки противник уменьшил активность обстрелов территории Республики, с целью усиления своих позиций и подвоза боеприпасов к тяжелому вооружению.

Так нами отмечается прибытие десяти танков в район н.п. Кальчик (17 км от линии соприкосновения), четырех танков в н.п. Верхнеторецкое (4 км от линии соприкосновения) и трех танков в н.п. Авдеевка (5 км от линии соприкосновения).

Замечено проведение противником работ по дооборудованию инженерных и фортификационных сооружений вдоль всей линии соприкосновения.

К тому же зафиксировано прибытие в район н.п. Славянск железнодорожного состава из двадцати вагонов с артиллерийскими, минометными и реактивными боеприпасами».

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Басурин рассказал об обстрелах ДНР за сутки

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины значительно уменьшили количество обстрелов территории Республики.

Об этом сообщил замкомандующего ВС ДНР Эдуард Басурин.

«Зафиксировано двадцать девять нарушений режима прекращения огня, из них на Донецком направлении зафиксировано девятнадцать нарушений.

С позиций подразделений 72 омбр противник вел обстрел н.п. Спартак, применив при этом шесть 122 мм артиллерийских и пять танковых снарядов, а также семьдесят три мины различного калибра. Минометному обстрелу также подверглись н.п. Жабичево и Ясиноватая, по ним противник применил шестнадцать мин калибром 82 мм.

На Горловском направлении применение противником запрещенного Минскими договоренностями вооружение зафиксировано в районе н.п.Зайцево, где минометные расчеты 53 омбр выпустили по поселку девять мин калибром 82 мм.

К тому же, украинские каратели за минувшие сутки применяли вооружение БМП, БТР, различные виды гранатометов и стрелкового оружия на всех направлениях», — говорится в сообщении Басурина.

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ЛНР располагает новыми доказательствами причастности Украины к подрыву машины ОБСЕ

Видео предоставлено Народной Милицией ЛНР специально для агентства News Front

Следственные органы ЛНР располагают видеозаписями уничтожения киевскими диверсантами автомобиля УАЗ, на котором перемещались члены диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), причастные к подрыву машины Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

Народная милиция ЛНР обнародовала данные радиоперехвата, из которых следовало, что вскоре после теракта в отношении патруля СММ оставшиеся на территории ЛНР диверсанты получили указание найти и уничтожить в Стаханове автомобиль УАЗ, на котором перемещались члены ДРГ.

«У следственной группы имеются видеофайлы момента сожжения автомобиля, полученные в результате обнаружения сотового телефона одного из диверсантов недалеко от места сожжения, — сообщил Марочко, — Также следствие обнаружило на телефоне фотографии, на которых сохранились геолокационные данные, а также переписку, содержащую текст постановки задачи об уничтожении автомобиля украинских диверсантов после совершения теракта».

«Указывается, что все украинские диверсионно-разведывательные группы имели позывной «Грот» по номерам, соответственно», — подчеркнул спикер ЛНР.

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Обстрелом ВСУ под Ясиноватой уничтожен жилой дом

Украинские военные ежедневно продолжают нарушать режим прекращения огня. На этот раз ВСУ обстреляли поселок Крутая Балка под Ясиноватой, в результате чего в населенном пункте сгорел жилой дом. «В результате обстрела сгорел дом в поселке Крутая Балка по улице Победы, 13», — сообщают в оперативном командовании ДНР. В общей сложности за минувшие сутки ВСУ 29 раз нарушили «режим тишины» при обстрелах территории ДНР. Под огонь подразделений Киева попали 17 населенных пунктов ДНР. Противник применял артиллерию, танки, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Читайте также: Россия настаивает на введении особого статуса Донбасса

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Боевики «АТО» четыре раза нарушили «режим тишины» в ЛНР

Киевские силовики за минувшие сутки четыре раза обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

Обстрелам подвергся районы Первомайска, поселка городского типа Донецкий, поселка Молодежное и села Сокольники.

Огонь велся из 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов СПГ и автоматических станковых гранатометов АГС.

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ООН назвала последние данные по числу жертв в Донбассе

Согласно отчету Управления по координации гуманитарных вопросов ООН (УКГВ), за период с 1 марта по 30 апреля в результате конфликта на востоке Украины погибли и получили ранения более 170 мирных жителей, общее число убитых за время боевых действий превысило 2 тыс. человек.

«Тенденция к росту числа жертв среди гражданского населения продолжается. С марта по 14 мая 2017 года Управление верховного комиссара по правам человека подтвердило 178 жертв среди мирных жителей (35 убитых и 143 раненых)», – цитирует ТАСС документ.

По данным ООН, «общее число гражданских лиц, убитых с начала конфликта (с 14 апреля 2014 года по 14 мая 2017 года) превышает 2 тыс. человек, в то время как число раненых мирных жителей оценивается в 7-9 тыс. человек».

В докладе подчеркивается, что ситуация на востоке Украины находится «на грани широкомасштабного гуманитарного кризиса».В результате артиллерийских обстрелов ряда предприятий в Донецкой области начались перебои с поставками воды, электроэнергии и газа, которые коснулись более 1,3 млн человек.

Кроме того, в ООН предупреждают, что дефицит чистой питьевой воды может спровоцировать вспышки холеры и гепатита.

В отчете приводится информация о гуманитарных конвоях, которые регулярно направляет в Донбасс Россия.

Напомним, в понедельник представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов заявил, что Москва последовательно настаивает на введении в действие особого статуса Донбасса по «формуле Штайнмайера» и на разведении сил и средств в Станице Луганской. Между тем, провозглашенные республики неоднократно заявляли, что Киев блокирует введение особого статуса по «формуле Штайнмайера».

Антон Никитин

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