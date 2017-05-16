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Шелковый путь и страх

10:50. 16 мая 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Глава «Российских железных дорог» Олег Белозеров

По результатам визита в Китай, куда президент отбыл со свитой из крупных чиновников и руководителей госкомпаний, им было сделано открытие, крайне неприятное для свиты. Как выяснилось, китайские высокопоставленные чиновники еще и работают! У нас же дело обстоит несколько иначе. А может, китайские товарищи участливо спросили у нашего президента: «Раз они плохо работают, почему Вы их не расстреляете?» «Хм, действительно, почему?», – подумал Штирлиц,

Вот тут-то и случился приступ у главы РЖД:

http://www.fontanka.ru/2017/05/15/091/(15.05.2017)

Главу РЖД госпитализировали в Китае

Президент ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров был госпитализирован в Китае с подозрением на аппендицит. Глава РЖД входил в состав российской делегации во главе с президентом России Владимиром Путиным. О госпитализации Белозерова 15 мая сообщила РБК пресс-служба РЖД.

«Госпитализирован в Китае с подозрением на аппендицит», — проинформировали в РЖД.

Форум «Один пояс — один путь» проходил в Пекине 14 – 15 мая, на нем были представлены делегации из 29 стран, включая Россию. Также присутствовали генсек ООН Антониу Гутерриш, главы МВФ Кристин Лагард и Всемирного банка Джим Ён Ким. Форум стал развитием одноименной стратегии Пекина, которая предполагает создание торгового коридора между государствами Евразии.

Руководство РЖД не смогло обеспечить соблюдение сроков строительства трех новых ж/д мостов в местах крупных транспортных развязок по пути следования нового Шелкового пути. В Китае за такое «несоблюдение сроков» давно бы прописали что-нибудь и от головы, и от температуры, например, гильотину, а у нас — разгул гуманизма и демократии: как обычно, дали по печени, чем и ограничились. Тут-то бедолагу и сразил приступ аппендицита…То ли даже по печени не били, а так, пожурили и пообещали уволить, а китайские медики приняли за приступ аппендицита симптомы «медвежьей болезни».

После возвращения из Китая были сделаны оргвыводы… Предсказания — дело крайне неблагодарное, но начало июня запомнится россиянам эпидемией аппендицита, поражающей исключительно высших государственных чиновников…

Источник: pravosudija.net

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