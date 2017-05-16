«Культура» от Google и Яндекс

Видеообзор проекта Научи хорошему посвящён демонстрации того, как работают новостные агрегаторы Google и Яндекс.

Так как основная деятельность проекта Научи хорошему связана с популярным медиаконтентом и событиями в культурной жизни страны – то именно этой сфере мы уделяем повышенное внимание. Чтобы узнавать актуальные информационные поводы, мы, как и большинство пользователей Интернета, регулярно просматриваем такие ресурсы как Яндекс- и Google-новости, у каждого из которых есть свой отдельный раздел, посвящённый важным событиям в сфере «культуры».

Но прежде, чем перейдём к непосредственному анализу предоставляемого ими контента, давайте в общих чертах узнаем, как работают новостные агрегаторы. Итак, Яндекс и Google-новости – это службы автоматической обработки и систематизации новостей. Это значит, что у этих сервисов есть некая программа, которая аккумулирует новости с тысяч сайтов-партнёров, потом ранжирует их в зависимости от популярности и множества других факторов и предоставляет пользователям уже сформированную подборку «главных новостей». Естественно и Google и Яндекс позиционируют свои новостные приложения, как максимально объективные и независимые. Это мы, собственно, и проверим в нашем видеообзоре:

Для анализа используем новостную подборку в сфере «Культуры», которую Яндекс и Google предлагали на протяжении 5 дней – с 8 по 12 мая. Отдельно остановимся на 9 мая, так как очевидно, что в годовщину Дня Победы всё внимание подавляющего большинства граждан России было приковано именно к этому праздничному событию.

Сейчас на экранах вы можете видеть скриншоты новостей из раздела «Культура» Яндекса и Google. При желании, можно нажать паузу и посмотреть все новости по каждому конкретному дню. Так как Яндекс и Google могут отслеживать активность пользователей и неким образом ранжировать новости в зависимости от ваших предпочтений, то, чтобы исключить субъективный фактор, материал для анализа мы собирали через анонимайзер.

Итак, при стандартных настройках Google отражает на одной странице 20 записей, а Яндекс – 17, значит, за 5 дней мы получаем выборку из 100 и 85 новостей, соответственно. Что же по версии Яндекса и Google стало главным культурным событием России в эти дни? Отнюдь не мероприятия, связанные с празднованием Дня Победы, а Евровидение, в котором Россия даже не принимала участие. Все 5 дней самые первые новости обоих ресурсов были посвящены именно этому информационному поводу.

Верхние новости раздела «Культура» Яндекса и Google все 5 дней были посвящены не Дню Победы, а Евровидению.

При этом, если на Яндексе тематика дня Победы была хоть как-то представлена (12 новостей за 5 дней), то Google просто полностью вычеркнул это событие из повестки дня, заменив его новостями про Евровидение или событиями из личной жизни звёзд. Вот так выглядит тематика всех новостей Google в разделе «Культура» за анализируемый период.

Тематика новостей Google в разделе «Культура» за период 08.05-12.05.2017:

Евровидение: 26

Личная жизнь звёзд: 36

День Победы: 2

Кинематограф: 13

Музеи/театры/выставки: 7

Другое: 16

Что же это за новости из категории «личная жизнь звёзд», которым Google отвёл более 30 процентов траффика? Вы можете видеть их на экране, все публикации были помещены в раздел «Культура», и тем самым рекомендованы массовой аудитории, интересующейся этой сферой.

Чтобы представить себе степень того абсурда, который предлагает Google-News своим читателям, только вдумайтесь в следующий факт: новости про то, что Ольга Бузова сфотографировалась в купальнике, обладают той же значимостью, что и все мероприятия, связанные с празднованием Дня Победы. Более того, в сам праздничный день новостная лента раздела «Культура» вообще не содержала информации об этом событии, хотя в то же самое время и телевидение и центральные информационные агентства России активно освещали всё, что связано с очередной годовщиной праздника.

Надо признать, что, либо 9 мая граждан России больше интересовал не День Победы, а Евровидение и интимные фотографии знаменитостей, либо в программу Google-News заложены алгоритмы и механизмы, позволяющие искусственно привлекать внимание к одним информационным поводам и блокировать другие, что на наш взгляд гораздо более вероятный сценарий. В таком случае можно сделать и второй логичный вывод о том, что Google искусственно стимулирует распространение деструктивной информации, привязанной к событиям личной жизни «звёзд» шоу-бизнеса, навязывая их читателям в непропорционально большом количестве. Когда в следующий раз будете удивляться тому, как та же Бузова набрала 9 млн. подписчиков в Инстаграме, вспомните о том, кто вносит в это свой вклад, а заодно и задумайтесь, зачем пиарить именно таких личностей.

Вывод 1. В программу Google-News заложены механизмы, позволяющие искусственно привлекать внимание к одним информационным поводам и блокировать другие. Вывод 2. Google-News стимулирует распространение деструктивной информации, посвящённой событиям личной жизни «звёзд» шоу-бизнеса.

А теперь, давайте обратим внимание на Яндекс. Здесь ситуация хоть и не кардинально, но всё же отличается в лучшую сторону. 9 мая после главных событий, связанных с Евровидением, здесь нашлось место и публикациям на тему годовщины Дня Победы, правда вперемешку с новостями про MTV, «Форсаж» и музыку для секса.

Тематика новостей Яндекс в разделе «Культура» за период 08.05-12.05.2017:

Евровидение: 20

Личная жизнь звёзд: 12

День Победы: 12

Кинематограф: 14

Музеи/театры/выставки: 14

Другое: 13

Процент откровенно жёлтой и вредной информации и в Яндексе крайне высок, однако, утверждать, что результаты выдачи новостей также искусственно скорректированы, как в случае с Google, всё же не станем.

Большинство людей постепенно осознают исключительно манипулятивную сущность современного телевидения и начинают получать новости из Интернета. Но надо понимать, что и здесь информация зачастую подаётся в таком виде, чтобы скрыть или исказить важное, а растиражировать и возвысить низменное и пошлое. Поэтому призываем вас повышать свою интернет-грамотность, формировать список тех сайтов, которым вы доверяете, и помогать им создавать и распространять информацию.

Скачать скриншоты новостей Яндекса и Google (08.05-12.05.2017)

Источник: feedproxy.google.com