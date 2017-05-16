Константин Никифоров: Китай-Европа

На проходящем в Пекине саммите, посвященном инициированному Китаем проекту нового “Шелкового пути” (НШП), не обошлось без скандала

http://www.dw.com/ru/саммит-по-новому-шелковому-пути-начался-со-скандала/a-38832719

” Представители государств ЕС после обсуждения с китайской стороной ряда торговых вопросов отказались подписывать запланированное совместное заявление, сообщает агентство DPA со ссылкой на информированные источники.

По их словам, КНР отклонила предложения европейских партнеров, касающиеся соблюдения социальных и экологических стандартов, а также прозрачности и предоставления госзаказов при реализации проекта НШП, после чего лидеры стран ЕС уведомили Пекин, что не станут подписывать заявление” (конец цитаты).

Китайские СМИ сделали вид, что ничего не произошло. Зато западные СМИ постарались развить тему.

Кстати, западные страны на форуме крупными лидерами представлены не были, хотя Великобритания, Франция и Германия направили в Пекин глав финансовых ведомств. Американскую делегацию возглавил Мэтт Поттинджер – специальный помощник Трампа и старший директор по Восточной Азии в Совете национальной безопасности.

http://www.golos-ameriki.ru/a/xi-calls-cooperation/3851427.html

“Лидер КНР Си Цзиньпин представил мировым лидерам амбициозный проект «Пояс и путь», который может охватить десятки стран Европы, Азии и Африки.

По оценкам Азиатского банка развития, в этом десятилетии региону необходимы 7 триллионов долларов на развитие инфраструктуры, и предполагается, что проект обеспечит часть этих инвестиций. Однако правительства ряда стран, включая Россию, США и Индию, обеспокоены тем, что Китай использует свой статус второй крупнейшей экономики мира для расширения политического влияния.

Си Цзиньпин настаивает, что Пекин «не хочет навязывать свою волю другим». Однако он также призвал к экономической интеграции и сотрудничеству в области финансового регулирования, безопасности и борьбы с терроризмом – тех областях, в которых экономический авторитет Китая наделяет его важной ролью.

«Мы должны формировать видение общей, всеобъемлющей и устойчивой безопасности и создавать безопасную среду, которую развивают и которой пользуются все», – сказал китайский лидер. Он призвал к активизации усилий по борьбе с терроризмом и его главными причинами, к которым он отнес нищету и социальную несправедливость.



… США и другие страны заявляют, что инициатива «Пояс и путь» является естественным следствием статуса Китая, как крупнейшего участника международной торговли, и что они приветствуют эти инвестиции. В то же время они выражают обеспокоенность, что Пекин может ухудшить ситуацию с правами человека и понизить международные стандарты кредитования. Они также опасаются, что действия Пекина могут привести к тому, что бедные страны окажутся под слишком большим долговым бременем. Большая часть китайского финансирования предлагается в виде кредитов, а не грантов.

…Некоторые дипломаты и политологи считают, что Пекин пытается создать политическую и экономическую сеть с центром в Пекине, вытеснить США из региона и переписать правила, касающиеся торговли и безопасности.



Си Цзиньпин пообещал избегать формирования «небольшой группы» союзников, которая, по его словам, может нанести ущерб региональной стабильности. Вместо этого, сказал он, Пекин надеется на создание «партнерства дружественных отношений» и появление «большой семьи, сосуществующей в гармонии» ( конец цитаты).

Предлагаемая китайским лидером модель развития не устраивает Запад.

http://thediplomat.com/2017/05/globalization-with-chinese-characteristics-a-new-international-standard/

“С недавних пор Китай стал сторонником большей экономической глобализации, был придуман термин “глобализм с китайской спецификой”. Вместо того, чтобы развивать совместные экономическую, политическую и культурную глобализации, Китай отверг две последние составляющие как дестабилизирующий фактор. Правительственные кампании по борьбе с “западными ценностями”, по сути, получили новые силы под руководством Президента Си Цзиньпина. Вместо этого, Китай посчитал, что только экономическая глобализация является подходящей для страны с ее уникальными внутренними качествами.

Другие страны, такие как США утверждали, что экономическая либерализация должна идти рука об руку с социальными и политическими реформами по демократизации, расширением прав человека и гражданских свобод. Теоретики модернизации считали, что демократизация является неизбежным результатом экономического развития, после чего неизбежно возникнет средний класс.

Китай до сих пор не признает этих тенденций к демократизации, коммунистическая партия жестко управляет однопартийной страной. Он оказывал сопротивление политической и культурной глобализации, ограничивая доступ к информации в интернете через “великий брандмауэр” и ограничивает возможности иностранных НКО для работы в Китае.

Путем блокирования иностранного влияния, Коммунистическая партия Китая в состоянии поддерживать авторитарный режим в Китае… США и Европа сейчас заняты своими внутренними проблемами. Китай намерен использовать этот уникальный момент, чтобы распространить свою модель экономической глобализации, оторванную от политической и культурной открытости. Благодаря увеличению международных инвестиций через «Один пояс и один путь», Китай предоставляет конкретные доказательства нелиберальным государствам в Юго-Восточной Азии, Центральной Азии и на Ближнем Востоке, что они существенно выиграют от объятий “глобализация с китайской спецификой”( конец цитаты).

Понятно, какое может быть благополучие и процветание народа без демократии? Все в соответствии с западными ценностями, вернее, идеологическими установками. Если отбросить словесную шелуху, ясно, что Запад жутко заинтересовался проектом. Шутка ли, такие бабки на кону! Китай предлагает схему развития, чего у Запада после отказа от ТТИП, ТИП и ТиСА нет ( или пока не озвучено?). Глядишь, в ближайшее время проявятся основные претенденты на кусок пирога. Судя по всему, схватятся американский, точнее, англосаксонский бизнес, и западноевропейский. А разговоры о примате демократии- это для народа.

А между тем 13 мая после полудня из города Иу (восточнокитайская провинция Чжэцзян) в испанскую столицу Мадрид отправился грузовой поезд рейсом Х8024. Таким образом, с начала 2017 года по всем маршрутам железнодорожных грузовых перевозок между Китаем и Европой проследовало ровно 1000 поездов.

http://russian.news.cn/2017-05/14/c_136281632.htm

Ханчжоу,

“Как свидетельствуют последние данные Китайской железнодорожной корпорации, с начала этого года по маршрутам Китай – Европа отправлялось на 612, или на 158 процентов больше грузовых составов против показателя того же периода 2016 года.

Напомним, что между Китаем и Европой курсируют международные грузовые экспрессы, эксплуатирующиеся Китайской железнодорожной корпорацией под единым логотипом “Express CR”. На данный момент для экспрессов CR был открыт 51 маршрут, связывающий 28 китайских городов с 29 городами 11 европейских стран. Поезда следуют в основном по трем направлениям: восточному – через погранпереходы Маньчжоули и Суйфэньхэ на границе с Россией, центральному – через Эрэн-Хото на границе с Монголией и западному – через Алашанькоу и Хоргос на границе с Казахстаном.

Примечательно, что ассортимент товаров, перевозимых экспрессами CR, постоянно увеличивается. Если в начальный период действия грузовых перевозок из Китая в Европу отправлялись главным образом мелкие товары и электронные изделия, то сейчас список экспортных статей пополнился текстильными изделиями, автомобилями и запчастями к ним, продукцией машиностроения и мебелью. В то же время поезда из Европы перестали возвращаться пустыми, они везут в Китай различные товары, такие как испанское вино, польское молоко, болгарское розовое масло, а также немецкие автомобили”( конец цитаты).

Жизнь продолжается.