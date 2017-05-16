Испытания американского аналога российских ракетных двигателей РД-180 провалились

Испытания американского ракетного двигателя BE-4, призванного заменить российский РД-180, закончились неудачей.

«Вчера мы потеряли набор тестового оборудования для топливной системы на одном из наших испытательных стендов BE-4. Ничего необычного при разработке», — говорится в сообщении.

Однако масштабы провала стендового испытания пока не сообщаются.

У Blue Origin есть два испытательных стенда, один прототип BE-4, а планирует создать еще два рабочих образца ракетного двигателя.

Двигатель BE-4 должен быть установлен на новую ракету Vulcan — замена старому Atlas V. Он будет работать на сжиженном природном газе и жидком кислороде.

AR1 можно будет устанавливать на уже использующуюся Atlas V. Напомним, в 2014 году Конгресс США из-за обострения отношений с Россией ввел запрет на использование двигателей РД-180 после 2019 года. Летом 2015 года Пентагон официально объявил конкурс на создание ракетных двигателей для замены российских РД-180. Тогда они отметили «срочную необходимость» прекратить использовать российские двигатели для запусков военных и разведывательных спутников. Источник Над заменой РД-180 также работает компания Aerojet Rocketdyne. Их двигатель

Источник: news-front.info