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Что изобрели русские, но забыли запатентовать

18:28. 16 мая 2017 Просмотров - 55 Нет комментариев Опубликовал:

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Идеи русских изобретателей преобразили мир, но: где-то нашим "кулибиным" не хватало оборотистости, когда-то они постеснялись потревожить "важных" людей, что-то помешало получить им патент.
 
«Самобеглая коляска»
 
В 1751 году Леонтий Шамшуренков, искусный механик из народа, изготовил по госзаказу «самобеглую коляску», двигавшуюся без какой-либо посторонней силы. Шамшуренкову в награду выдали пятьдесят рублей. Дальнейшая судьба коляски историкам неизвестна.
 
Спустя 18 лет, в 1769 году, француз Никола Куньо презентует всему миру подобный аппарат. Обидно, француза Куньо знает весь мир, а имя нашего конструктора забыто!
 
Паровая машина
 
Первая в России двухцилиндровая вакуумная паровая машина, попросту говоря паровоз, была спроектирована механиком Иваном Ползуновым в 1763 году. На испытаниях машины, которые состоялись в Барнауле всего через год, присутствовал Джеймс Ватт. Идея ему очень приглянулась...
 
В апреле 1784 года в Лондоне ему удалось получить патент на паровую машину с универсальным двигателем. Член комиссии по приему изобретения Ползунова, Джеймс Ватт считается ее изобретателем.
 
Наркоз
 
Фраза "Очнулся - гипс" - отлично иллюстрирует врачебную практику Николая Пирогова. В 1850 году этот великий хирург впервые в истории медицины начал оперировать раненых с эфирным обезболиванием в полевых условиях. Всего Пирогов провел около 10 000 операций под эфирным наркозом. Он же первым в российской медицине начал использовать гипс для лечения переломов.
 
Велосипед
 
В 1801 году крепостной изобретатель Ефим Артамонов на Нижнетагильском заводе построил первый двухколесный цельнометаллический педальный самокат, который потом назовут велосипедом... Потом, в 1818 году, когда выдадут патент на это изобретение немецкому барону Карлу Дрейзу!
 
Великому русскому математику Пафнутию Чебышеву в 1860 году удалось, как тогда казалось невероятное: просчитать и разработать "конструкцию прямолинейного хождения механизмов без колесных пар, по принципу шага". Аппарат был назван стопоходящая машина. Машину эту с полной уверенность можно считать бабушкой нынешних японских роботов!
 
Лампа накаливания
 
Устройство, известное как «лампочка Эдисона» не что иное как усовершенствованное изобрение Александра Лодыгина. Член Русского технического общества еще в 1870 году предложил применять в лампах вольфрамовые нити и закручивать нить накаливания в форме спирали. Эдисон сделал это только в 1879 году, что не помешало ему получить патент на лампу накаливания.
 
https://cyrillitsa.ru/past/30937-chto-izobreli-russkie-no-zabyli-zapate.html

 

 
Метки: изобретатели, история, Россия
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