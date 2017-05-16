Александр Росляков. Указ Путина об экономической безопасности: граждане, спасайтесь ради Бога!

Путин утвердил стратегию экономической безопасности РФ до 2030 года. Соответствующий Указ вступил в силу 15 мая – но при ближайшем рассмотрении он родит бурю сомнений в адекватности заявленных в нем опасений.

Там говорится с гордостью, что «в условиях появления новых вызовов и угроз экономической безопасности Россия сохраняет высокий уровень суверенитета и социально-экономической стабильности». К основным же угрозам отнесены:

- стремление развитых государств использовать свои преимущества в уровне развития экономики, высоких технологий в качестве инструмента глобальной конкуренции;

- усиление структурных дисбалансов в мировой экономике и финансовой системе;

- использование дискриминационных мер в отношении экономики РФ, ограничение доступа к иностранным финансовым ресурсам и современным технологиям;

- усиление колебаний конъюнктуры мировых товарных и финансовых рынков;

- изменение структуры мирового спроса на энергоресурсы и структуры их потребления, развитие энергосберегающих и «зеленых» технологий.

Если отвлечься от казенных фраз, которыми выписан этот Указ, он выглядит крайне изумительным, даже ошарашивающим своей сутью. Ибо если верить этой сути, нам угрожает само существование остального мира, занятого самой обычной и рутинной для него практикой. А именно: стремлением использовать свои преимущества, колебания финансовых рынков, изменения структуры мирового спроса на энергоресурсы и т.д.

А чем еще, на взгляд патриотических писателей сего Указа, должен заниматься этот остальной мир? Беззаветным служением российской экономике, которую с хорошим детским аппетитом пожирают наши же олигархи? Да и те уже – всего наполовину наши: у нас они только ведут свой базовый отсос, а все отсосанное прячут за границей, по оффшорам.

Отдельной строкой поражает в этом документе угроза для России от «развития энергосберегающих и «зеленых» технологий». Это примерно как люди каменного века заявили бы о смертельной для них угрозе от медных и бронзовых орудий труда! То есть мы этим Указом расписались в своей бесповоротной, вплоть до 2030 года, принадлежности к дремучим сырьевикам, вооруженными сугубо каменными, допотопными топорами.

Граждане, глобальная тревога! Граждане спасайтесь ради Бога – от супостатов, удумавших сделать нам козью морду их бесовскими, продвинутыми технологиями!

Ну, и самое, пожалуй, главное. В этом караул-Указе ни намеком, ни тенью не проскальзывает ничего о нашей главной пагубе: проглотах-олигархах, долбящих нашу экономику почище, чем все внешние враги!

Что вызывает в воображении такую аллегорию: вратарь стал на воротах задом наперед – и пропускает все реальные удары, отбиваясь от каких-то овладевших его мозгом тараканов. А ему в спину лупят и лупят…

➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/6/18568/-