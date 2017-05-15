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Жизнь в Советском Союзе была лучше. Мнение 35-64 летних граждан бывших республик СССР

14:27. 15 мая 2017 Просмотров - 153 2 коммент. Опубликовал:



Согласно данным опроса Sputnik. Мнения, в девяти из 11 стран бывшего СССР большинство жителей старше 35 лет считают, что жизнь в Союзе была лучше, чем после развала страны.




В России 64% опрошенных, заставших СССР, оценили качество жизни в Советском Союзе выше. На Украине с этим утверждением согласились 60% респондентов, а самый высокий процент отмечен исследователями в Армении (71%) и в Азербайджане (69%). Респонденты из числа тех, кто не помнит жизни в СССР – возрастная группа от 18 до 24 лет, — считают, что жить стало лучше после распада СССР. Такого мнения в России придерживаются 63% опрошенной молодежи.

Данные были получены в результате опросов, проведенных исследовательскими компаниями ВЦИОМ, M-Vector, GFK Kазахстан, Moreinfo и Qafqaz в 11 странах бывшего СССР по заказу информационного агентства и радио Sputnik.

Почти во всех странах большинство людей старше 35 лет считают, что в СССР жилось лучше, чем после его развала – в Армении 71% против 23%, в Азербайджане 69% против 29%, в России 64% против 28%, в Казахстане 61% против 27%, на Украине 60% против 23%, в Киргизии 60% против 30%, в Белоруссии 53% против 28%, в Грузии 51% против 46%. Лишь жители Таджикистана (39% против 55%) и Узбекистана (4% против 91%) старше 35 лет считают, что после развала СССР жизнь стала лучше.

Респонденты (до 25 лет), которые родились после или незадолго до развала СССР, отмечают, что сейчас жить лучше – в Армении 48% против 47%, в Киргизии 48% против 37%, в Казахстане 56% против 35%, в Белоруссии 57% против 34%, в Грузии 79% против 20%, на Украине 39% против 18%, в России 63% против 25%, в Азербайджане 68% против 14%, в Таджикистане 84% против 13%, в Узбекистане 89% против 5%.

Опрос был проведен компанией ВЦИОМ в России, M-Vector в Киргизии и Таджикистане, а также GFK Kазахстан, Moreinfo, Qafqaz в 11 странах бывшего СССР с 4 июля по 15 августа 2016 года. Всего в опросе приняли участие 12645 человек, по тысяче — в Армении, Азербайджане, Белоруссии, Молдавии, Грузии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, 1045 — в Узбекистане, две тысячи — на Украине и 1600 — в России.

Выборка репрезентирует население страны по полу, возрасту и географии. Максимальная ошибка выборки не превышает 3,1% при доверительной вероятности 95%.



Источник: nashaplaneta.su

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2 коммент.»

  • 525 499
    александр 15 мая 2017 в 14:54 Ссылка Пометить
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    Старшее поколение считает жизнь в СССР лучше, потому что после его развала 99% населения в своих республиках в раз превратились в нищих, без медицины, образования с мнимыми свободами.

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  • 564 360
    Вадим 15 мая 2017 в 15:15 Ссылка Пометить
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    Насчет Узбекистана-похоже лажа.
    Скорей-всего боятся.

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