Веришь – не веришь. Атеистов унижают ради принципа «разделяй и властвуй»?

Имеет ли право атеист в нынешней России проповедовать атеизм? А если нет, разве это не ущемление прав неверующих? Интересное дело, как в 21 веке, в современной, в общих чертах, стране, произошла странная метаморфоза? Прав у атеистов оказалось гораздо меньше, чем у тех, кто верит, будто бог создал мир за 7 дней, а земля плоская и стоит на черепахах.

Сначала людей много лет убеждали в торжестве научного взгляда на мир и ложности религии, высмеивали в кинофильмах, книгах, иных произведениях искусства явное проявление религиозности, произносили фразы типа "Религия – опиум для народа", а потом бац! Стоп машина! Бог вернулся и должен стать безусловным фаворитов в бесперспективном споре атеистов и верующих.

Я понимаю вполне слово "оскорбление". Даже могу раскошелиться на "оскорбление чувств". Но вот разобраться в различии подхода и интерпретации "оскорбления" применительно к верующими или неверующими понять не могу. Как можно взять и вычеркнуть 70 лет советской власти из жизни страны, правопреемницей которой мнит себя РФ? Ведь без лоботомии невозможно стереть этот атеистический государственный период и перенести сознание человека обратно в дореволюционный 1917 год.

То есть для того, чтобы выглядеть лояльным нынешнему российскому режиму я должен, помимо всего прочего, предать своё прошлое и не иметь права рассказывать, что по моему мнению никакого бога нет? Где тогда уважение к тем, кого государство, а не инопланетяне, воспитало неверующими? Может, не стоит быть столь радикальным и агрессивным по отношению к тем, кто часть жизнь вполне себе легально и публично мог отрицать наличие бога? Ведь подобное давление на мозг не делает отношение к религии более положительным и терпимым.

Про Конституцию РФ я даже не вспоминаю. Ведь там, кроме права на вероисповедание, записано и о светской сущности страны. Но этим сводом основных законов в РФ никто не руководствуется. Страна давно уже живёт по понятиям, спускаемым "свыше", с почти тоже обожествленных кремлевских небес. И если Вождь публично и на камеру посещает культовое заведение, то значит, это есть истина – и никак иначе. И никакого вам атеизма.

Жду следующего шага властей: запрета космонавтики, наук и образования вообще. Хотя при нынешнем финансированием это и сегодня происходит. Какая разница верующему, какой формы Земля, вращается ли она вокруг Солнца или стоит на черепахах – если он имеет козырь в виде веры? Козырь, который убивает любые попытки атеистов проповедовать научный взгляд на мир и видеть в Исаакиевском соборе музей для всех, а не культовое здание для избранных.

Если всё это не очередная попытка разобщения русских людей ради корыстных целей правящей элиты, то я не понимаю другого смысла гонений на атеистов. Ведь ради тезиса "разделяй и властвуй" все средства хороши. Вот наши правители и разделяют. Разделяют и правят. Правят и разделяют. А главное – разворовывают.

Кстати даже при послевоенной советской власти этой проблемы в отношениях между верующими и неверующими не возникало. По крайней мере атеисты не пытались при каждом удобном случае выпятить свой атеизм, не делали из своего неверия культа и публично-цинично не использовали свой атеизм для карьерного роста. Это не значит, что советская власть – эталон для подражания во всём. Но многие из нас видели, что мирное, без воплей и истерик, сосуществование религии и атеизма в нашей стране было вполне возможно!

А Земля всё-таки круглая, человек произошёл от обезьяны и космонавты никаких ангелов в космосе не видели. Так меня учили школьные преподаватели. И им я верил – в отличии от нынешних сказителей, которые, кстати, богомерзкой мамоне поклоняются с какой-то совершенно непотребной силой.

partizanbalt

➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/33/18549/-