«Сытные» девяностые

Руководитель организации, где работала мама, раздал (в счёт зароботной платы) каждому сотруднику по мешку муки, мешку сахара и по 10 литров хлопкового масла. Этот нехитрый набор продуктов стал основным на ближайший год.



Мама готовила маленькие лепёшки. Мука, вода, соль. Жарила их на хлопковом масле. Посыпала сахаром и мы ели. Получались они небольшие, тонкие. Экономили продукты. Хватило всего на восемь месяцев…



…



Прошло много лет… Мама призналась, что каждый раз, когда мы садились за стол, она очень переживала и боялась, что я выскажу своё недовольство, скажу, как мне надоели эти лепёшки, как я хочу нормально поесть. Она ничего не сможет мне предложить, и это будет для неё большим грузом. Но каждый раз я хвалил лепёшки и благодарил её за обед и ужин. Те лепёшки мне очень нравились и были для меня очень вкусными. Я понимал, что тогда было непростое время.

В 90-е мама получила в счёт зарплаты мешок макарон. Размачивали в воде сухие макароны и делали из них тесто, из которого потом пекли в печке лепешки, получалось что-то типа лаваша. Я на всю жизнь запомнил эти лепешки.



Соль брали в кочегарке, ей чистили котлы. Выглядело это как кусок замерзшего чернозёма. Брали этот кусок, растворяли в воде, давали отстояться, грязь сливали, и повторяли цикл несколько раз. Когда вода становилась более-менее чистой, выпаривали соль.



Вместо чая заваривали чагу.

В 90-е жил в одной из южных республик. Всем горожанам выдали по 10 соток бывших колхозных полей, желающим нарезали и больше. Все сажали картошку, помидоры, редис итд, проблем с продуктами не было. Напахался я тогда лопатой, потому что не только себе, но и родственникам приходилось помогать.

Помню, в 92 отец притащил целую коробку «тушняка», которую получил по талонам.



Там были банки, на которых было написано типа «помощь от народа Италии». Ели с макаронами.



Трубки, желе и немного мяса. Жесть, как пересоленное. Но ели с удовольствием: дёшево и мясное. Лепешки сами пекли. Калужская область.

Как знакомо. До кризиса тех лет, мама жарила на сухой сковороде из остатков теста лепешки для собаки. Потом на такие же лепешки перешла вся семья, так их и называли «Тимкины лепешки», по имени собаки. Те времена давно прошли, но вкус их помню до сих пор, вкусно было.

Мы и клецки варили, из муки с яйцами. Немного зелени и поджаренного лучка — получался царский суп.

Да вы мажоры были, мы варили клецки без яиц. Ещё помню гречку, которую я перемалывал в ручной кофемолке. Из неё варилась безумно вкусная каша (гречки было много, но она была в шелухе без какой-либо обработки).

В 90-е маме по полгода задерживали зарплату, завод, на котором она работала, хотели закрыть. Все родственники почти за 1000 километров. Помню до сих пор котлеты из овсяных хлопьев с кубиком «Галина Бланка».

Много всякого было в рецептах выживания. Мне запомнились свиные легкие как заменитель мяса, а иногда мы с мамой покупали упаковку «ножек Буша», которые потом жарили по одной в неделю.

А мне нравился всегда суп из пары картофелин, банки кильки и небольшого количества лапши… ну, или суп из «Галины Бланки» с опять теми же двумя картофелинами. Ммм… до сих пор вспоминаю их вкус.

Нас своя дача спасала, немножко правда. На хлеб денег не было, и мама пекла лепёшки из муки и рассола от помидор или огурцов.

У меня мама в колхозе работала, а там выдавали зарплату колбасой (у колхоза был свой мясокомбинат). Было нормально.

У нас было два мешка сахара по 50 кг неизвестно откуда и столько же макарон. Иногда получалось добыть яйца, тогда макароны варились, потом разжаривались на сковороде с яйцом и посыпались сахаром. Ну, а когда не было яиц, макароны жарили просто на воде и с сахаром. Эту мерзкую массу я до сих пор вспоминаю с ужасом и спазмами в горле.



Но ничего, выжили. Я помню, в это время приехал к маме двоюродный брат из Петербурга, он был при деньгах. Когда я пришел из школы и отворил холодильник, я просто сел на пол, не веря глазам. Несколько десятков палок колбас, три огромные головищи разных сыров, прочие припасы. Когда показал их мелкой сестре, она просто заплакала. Стояла перед холодильником и плакала.

До сих пор помню, как родители уехали на сутки, оставили денег, которых впритык хватило бы на одну порцию доширака. Один из друзей смеялся, ему родители оставили на сутки в сто раз больше. Но мне было всё равно, я наконец-то был один дома.

В 1999 я закончил 10 класс и приехал как обычно к бабушке в деревню. А там мой дядя решил построить новый кирпичный дом на месте старого. Денег мало, но решили же… Жили в сарае и амбаре, там где сено должно храниться. Народ работал за еду и выпивку.



Из еды были только макароны, маленько картошка, консервы «Килька в томатном соусе», засолка прошлогодняя, трава разная с огорода, грубый хлеб, который пекли у соседей в печке. Из выпивки — денатурат и вода. За денатуратом бабка ходила пешком 25 км в райцентр.



До сих пор перед глазами стоит картина, как куча мужиков садится в обед покушать вокруг огромной миски с макаронами, кто-нибудь открывает несколько банок консервов и закидывает в миску, а тем временем по кругу ходит рюмка с денатуратом. Для меня, городского жителя, было шоком видеть, как мужики приходили на стройку, лишь бы им в обед налили рюмку денатурата. Я сам не пил конечно, дети и женщины ели отдельно.



Я сам ребенок 90-х, питались мы тогда действительно плоховато. Щи да каша — пища наша. Колбаса была деликатесом. Самое распространенное мясо в еде начала 90-х — гусиные шеи. Я глядя на свои школьные фотографии умиляюсь, смотря на свои торчащие уши и худющую фигуру.

Я помню, что у нас батон покупался практически по праздникам, на него мазали масло и посыпали сахаром, это был редкий деликатес на нашем столе.

Одно время у нас даже муки было очень мало. Хлеб делали из смеси муки и манки низшего сорта.

Я в 90-е (Урал) ел одну картошку. Весь год. Редко с мясом, чаще с грибами или просто жареную. Грибы мы собирали и сушили на зиму. Ещё помню, как папа где-то выменял коробку с сардельками, которую мы растянули наверное на полгода.



Сардельки с тех пор не люблю, а картошку с грибами почему-то люблю.

На «Пикабу» вспоминают, чем питались в девяностые годы. Грустное было время, коллеги. Пару лет назад фонд Ельцина устраивал флешмоб с публикацией ностальгических фотографий тех времён, однако дело не пошло: народ либеральных блогеров не поддержал. Мне кажется, тосковать по девяностым ещё рано. Слишком уж хорошо мы их помним.А у вас, коллеги, что было на столах в первые годы после распада СССР?

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com