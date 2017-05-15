Сводки от ополчения Новороссии 15 мая 2017
- 09:39 ВСУ за сутки атаковали 16 населенных пунктов ДНР, есть разрушения.
- 07:29 Украинская армия два раза нарушила «режим тишины» в ЛНР.
- Вчера 23:00 Служу Республике: День Победы в ЛНР.
ВСУ за сутки атаковали 16 населенных пунктов ДНР, есть разрушения
За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины сорок восемь раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом заявил источник в Вооруженных силах ДНР.
«Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись шестьнадцать населенных пунктов Республики, по которым применялись артиллерия, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие», — говорится в сообщении.
Разрушения:
14.05.17 8.00 ч.
пос. Трудовские
ул. Мамина-Сибиряка,41- повреждено 3м2 перекрытия, 3 комнаты. (Повторное попадание).
Кроме того, в результате обстрела ВСУ обесточен н.п. Ленинское.
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Украинская армия два раза нарушила «режим тишины» в ЛНР
Киевские силовики за минувшие сутки два раза обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.
Обстрелам подвергся район поселка городского типа Калиново.
Огонь с направления села Новозвановка велся из 120-мм минометов и автоматических станковых гранатометов АГС.
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Служу Республике: День Победы в ЛНР
Видео от Народной милиции ЛНР.
День Победы – это символ мужества и величия русского народа. Сегодняшний выпуск программы «Служу Республике» посвящен Дню Победы 9 мая.
В военном параде в Луганске приняли участие 1200 военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов ЛНР, МЧС, кадеты. Было задействовано порядка 100 единиц техники и вооружений, в том числе танки, боевые машины пехоты, бронетранспортеры, пусковые установки реактивной системы залпового огня «Град», самоходные и буксируемые артиллерийские установки, а также зенитные ракетные комплексы «Стрела-10».
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