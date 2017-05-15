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Сводки от ополчения Новороссии 15 мая 2017

10:40. 15 мая 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

ВСУ за сутки атаковали 16 населенных пунктов ДНР, есть разрушения

ВСУ за сутки атаковали 16 населенных пунктов ДНР, есть разрушения

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины сорок восемь раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом заявил источник в Вооруженных силах ДНР.

«Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись шестьнадцать населенных пунктов Республики, по которым применялись артиллерия, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие», — говорится в сообщении.

Разрушения:

14.05.17 8.00 ч.

пос. Трудовские

ул. Мамина-Сибиряка,41- повреждено 3м2 перекрытия, 3 комнаты. (Повторное попадание).

Кроме того, в результате обстрела ВСУ обесточен н.п. Ленинское.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

Украинская армия два раза нарушила «режим тишины» в ЛНР

Украинская армия два раза нарушила "режим тишины" в ЛНР

Киевские силовики за минувшие сутки два раза обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

Обстрелам подвергся район поселка городского типа Калиново.

Огонь с направления села Новозвановка велся из 120-мм минометов и автоматических станковых гранатометов АГС.

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Служу Республике: День Победы в ЛНР

Видео от Народной милиции ЛНР.

День Победы – это символ мужества и величия русского народа. Сегодняшний выпуск программы «Служу Республике» посвящен Дню Победы 9 мая.

В военном параде в Луганске приняли участие 1200 военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов ЛНР, МЧС, кадеты. Было задействовано порядка 100 единиц техники и вооружений, в том числе танки, боевые машины пехоты, бронетранспортеры, пусковые установки реактивной системы залпового огня «Град», самоходные и буксируемые артиллерийские установки, а также зенитные ракетные комплексы «Стрела-10».

 К оглавлению | Источник: news-front.info

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