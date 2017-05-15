Сирия, ИГИЛ, последние новости 15 мая 2017

Несколько дней назад проамериканская курдско-арабская коалиция «Сирийские демократические силы» (СДС) заявила об успешном завершении боевых действий в сирийской Табка.

Город и одноименная дамба после нескольких месяцев кровопролитных боев были освобождены от банд ИГИЛ*. И сразу за победными реляциями последовал анонс летнего наступления на «столицу» террористов — город Ракка.

Но на фоне внешних успехов внутри альянса складывается не все так радужно. Недавно одна из группировок, входящих в SDF, вышла из коалиции после авиаудара ВВС США, разбомбившего их позиции.

Курды составляют львиную долю боевых подразделений СДС. Но помимо них на стороне группировки сражаются и ассирийцы, и арабские племена (такие как Шаммар, Баккара и т. д.), и сами сирийцы.

Причем, говоря о последних, следует заметить, что их принадлежность к альянсу становится все более эфемерной. Группировки «Лива Тувар ар-Ракка» и «Суквор ар-Ракка» («Дивизия Ракки» и «Соколы Ракки» соответственно), состоящие из сирийцев, когда-то населявших одноименный город, все чаще обвиняются курдами то в симпатиях к Асаду, то в сотрудничестве с правительством Эрдогана.

Курды начали аресты арабских союзников

Подобные обвинения послужили поводом для ареста многих бойцов из вышеперечисленных подразделений.

Не так давно 5 членов «Батальона северного солнца» были задержаны по обвинению в пытках террористов ИГИЛ*, их должен судить трибунал «Военного совета Манбиджа» (см. фото).

Совсем недавно, как раз после взятия Табки силами СДС, арабские военизированные группировки, состоящие из уроженцев провинции Ракка, были отстранены от военных операций на данном направлении и направлены в город Кобани, находящийся на самом севере страны у границы с Турцией.

С одной стороны, «Соколы» и «Дивизия Ракки» действительно до недавнего времени обладали большой самостоятельностью и вполне могли поддерживать связь с некоторыми группировками из «Свободной сирийской армии». Но ведь и сами курды «дружат» и c «Батальоном северного солнца», и с «Джейш аль-Салам» — группировками, входящими в ССА.

Вероятнее всего, курды, подвергнув гонениям уроженцев Ракки из состава СДС, поступили подло, но расчетливо. Ведь они сами имеют виды на этот крупный город, а бывшие жители Ракки навряд ли смирились бы с положением гостей на своей освобожденной малой родине.

Курдские «сверхчеловеки» терроризируют арабское население

Сейчас же у курдов на руках несколько очень сильных козырей — поддержка США (в том числе и в неограниченных поставках вооружения), стратегическая инициатива, преимущество в численности и огневой мощи перед джихадистами. Взятие Ракки для них лишь вопрос времени. Но делиться своими успехами «уберменши» из СДС со своими «подопечными», скорее всего, не будут. Но смирятся ли с этим «подопечные» — большой вопрос.

Любопытно, что СМИ и активисты сирийской оппозиции обвиняют курдов в начавшихся репрессиях по национальному признаку. Бойцы YPG насильно мобилизуют местных арабов и арестовывают тех, кто отказывается воевать в рядах «Сирийских демократических сил».

«YPG арестовали в субботу 8 молодых парней из н.п. Мазраат аль-Анасар и Атшана в северной сельской местности провинции Ракка и заставили их пойти на военный учебный курс, чтобы воевать в рядах SDF», — 14 мая рассказало сирийское оппозиционное агентство NSO (Nothern Syrian Observer).

«Репортер NSO в Ракке сообщает: бойцы «Отрядов Народной самообороны» (YPG) арестовали 8 ребят из Мазраат аль-Анасар и Атшана после захвата этих селений и насильно забрали их, (далее приводятся их имена, – прим. РВ). Они были задержаны в ходе рейдов с обысками всех домом после отступления ИГИЛ.

YPG наложили принудительную воинскую повинность на молодых людей в захваченных курдами районах, чтобы использовать их в войне с ИГИЛ. Этот насильственный призыв на военную службу активизировался после приближения к Ракке», — резюмирует в целом прокурдское «НСО»