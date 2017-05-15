Сирия, ИГИЛ, последние новости 15 мая 2017
- 08:30 Американский Poseidon провел разведку у российских баз в Сирии.
- 05:30 Огромный взрыв: неизвестные уничтожили склад оружия и боевиков на севере Сирии (ФОТО).
- 04:35 Проамериканская коалиция в Сирии разваливается: курды начали аресты и репрессии против арабов (ФОТО).
Американский Poseidon провел разведку у российских баз в Сирии
Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon в воскресенье осуществил разведывательный полет над акваторией Средиземноморья вблизи российских баз в Сирии, свидетельствуют данные западных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации.
По их информации, американский морской разведчик с бортовым номером 168440, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, в течение длительного времени летал вдоль сирийского побережья, где расположены военно-морская база ВМФ России в порту Тартус и авиабаза Хмеймим под Латакией.
Западные наблюдатели предполагают, что данный разведывательный полет был связан с заходами грузового судна Varyag под флагом Панамы в Тартус и грузового судна Rukia II под флагом Тувалу в Латакию, которые якобы должны были осуществить туда из Новороссийска доставку партии оружия.
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Огромный взрыв: неизвестные уничтожили склад оружия и боевиков на севере Сирии (ФОТО)
В воскресенье на базе боевиков в северной Сирии прогремел мощный взрыв, уничтожен склад вооружения в городе Азаз, убиты и ранены десятки бандитов.
СМИ сирийской оппозиции сообщают, что взрыв был вызван обстрелом ракеты класса «земля-земля», выпущенной неизвестными. Целью стал склад оружия и боеприпасов для группировки «Лива аль-Фатх».
Источники сообщили, что в результате взрыва были убиты и ранены десятки боевиков, среди них один из местных главарей «Свободной сирийской армии» по кличке «Ахмед Кбасава». После этого над местом происшествия долго стоял столб дыма от продолжающегося пожара.
«Сильный взрыв потряс предместья города Азаз на севере Алеппо. Местные источники сообщают, что взрыв, потрясший этот район, был вызван детонацией мин и снарядов на складе, принадлежащем группировкам сирийской оппозиции. По предварительным данным, причиной стала неизвестная ракета», — пишет «Агентство Квасьюн».
Также уточняется, что раненые были доставлены в полевые госпитали.
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Город Азаз является оплотом протурецких боевиков, он расположен вблизи сирийско-турецкой границы и является перевалочной базой вооружения и свежих подкреплений, приходящих из Турции. Этот форпост бандформирований часто подвергается нападениям со стороны ИГИЛ*, чьи террористы-смертники множество раз осуществляли подрывы заминированных автомобилей в Азазе.
Как сообщала «Русская Весна», при последней атаке смертника были убиты и ранены около 30 человек в штаб-квартире «временного правительства» в городе.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация
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Проамериканская коалиция в Сирии разваливается: курды начали аресты и репрессии против арабов (ФОТО)
Несколько дней назад проамериканская курдско-арабская коалиция «Сирийские демократические силы» (СДС) заявила об успешном завершении боевых действий в сирийской Табка.
Город и одноименная дамба после нескольких месяцев кровопролитных боев были освобождены от банд ИГИЛ*. И сразу за победными реляциями последовал анонс летнего наступления на «столицу» террористов — город Ракка.
Но на фоне внешних успехов внутри альянса складывается не все так радужно. Недавно одна из группировок, входящих в SDF, вышла из коалиции после авиаудара ВВС США, разбомбившего их позиции.
Курды составляют львиную долю боевых подразделений СДС. Но помимо них на стороне группировки сражаются и ассирийцы, и арабские племена (такие как Шаммар, Баккара и т. д.), и сами сирийцы.
Причем, говоря о последних, следует заметить, что их принадлежность к альянсу становится все более эфемерной. Группировки «Лива Тувар ар-Ракка» и «Суквор ар-Ракка» («Дивизия Ракки» и «Соколы Ракки» соответственно), состоящие из сирийцев, когда-то населявших одноименный город, все чаще обвиняются курдами то в симпатиях к Асаду, то в сотрудничестве с правительством Эрдогана.
Курды начали аресты арабских союзников
Подобные обвинения послужили поводом для ареста многих бойцов из вышеперечисленных подразделений.
Не так давно 5 членов «Батальона северного солнца» были задержаны по обвинению в пытках террористов ИГИЛ*, их должен судить трибунал «Военного совета Манбиджа» (см. фото).
Совсем недавно, как раз после взятия Табки силами СДС, арабские военизированные группировки, состоящие из уроженцев провинции Ракка, были отстранены от военных операций на данном направлении и направлены в город Кобани, находящийся на самом севере страны у границы с Турцией.
С одной стороны, «Соколы» и «Дивизия Ракки» действительно до недавнего времени обладали большой самостоятельностью и вполне могли поддерживать связь с некоторыми группировками из «Свободной сирийской армии». Но ведь и сами курды «дружат» и c «Батальоном северного солнца», и с «Джейш аль-Салам» — группировками, входящими в ССА.
Вероятнее всего, курды, подвергнув гонениям уроженцев Ракки из состава СДС, поступили подло, но расчетливо. Ведь они сами имеют виды на этот крупный город, а бывшие жители Ракки навряд ли смирились бы с положением гостей на своей освобожденной малой родине.
Курдские «сверхчеловеки» терроризируют арабское население
Сейчас же у курдов на руках несколько очень сильных козырей — поддержка США (в том числе и в неограниченных поставках вооружения), стратегическая инициатива, преимущество в численности и огневой мощи перед джихадистами. Взятие Ракки для них лишь вопрос времени. Но делиться своими успехами «уберменши» из СДС со своими «подопечными», скорее всего, не будут. Но смирятся ли с этим «подопечные» — большой вопрос.
Любопытно, что СМИ и активисты сирийской оппозиции обвиняют курдов в начавшихся репрессиях по национальному признаку. Бойцы YPG насильно мобилизуют местных арабов и арестовывают тех, кто отказывается воевать в рядах «Сирийских демократических сил».
«YPG арестовали в субботу 8 молодых парней из н.п. Мазраат аль-Анасар и Атшана в северной сельской местности провинции Ракка и заставили их пойти на военный учебный курс, чтобы воевать в рядах SDF», — 14 мая рассказало сирийское оппозиционное агентство NSO (Nothern Syrian Observer).
«Репортер NSO в Ракке сообщает: бойцы «Отрядов Народной самообороны» (YPG) арестовали 8 ребят из Мазраат аль-Анасар и Атшана после захвата этих селений и насильно забрали их, (далее приводятся их имена, – прим. РВ). Они были задержаны в ходе рейдов с обысками всех домом после отступления ИГИЛ.
YPG наложили принудительную воинскую повинность на молодых людей в захваченных курдами районах, чтобы использовать их в войне с ИГИЛ. Этот насильственный призыв на военную службу активизировался после приближения к Ракке», — резюмирует в целом прокурдское «НСО»
«YPG эксплуатирует сирийских арабских боевиков и их земли. Если они выбирают отказ присоединиться, то получают репрессии или аресты», — пишет UnderNetBloger.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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