ШЕСТНАДЦАТЬ УМНЫХ ГЕРОЕВ
Их было триста, вас – шестнадцать.
Они – за деньги. Вы – за жизнь
В далекий край пришли сражаться
И за родные рубежи.
Их было триста, террористов,
А вас шестнадцать – но каких,
Переборовших этих триста
В чаду мирских неразберих!
Три сотни яростных бандитов-
Наймитов западных кликуш
Геройством вашим были биты
И не достигли ваших душ.
Враги бомбили вас из «Градов»,
Покрыли танковым огнем,
Не экономили снарядов,
Сужая воздуха объём;
И, заминировав машину,
Ее направили на вас,
Но вы «Корнетом» ей в брюшину
Попали точно: глаз – алмаз!
Вы как хирурги современных
Баталий сделали надрез
На зле убийц разноплеменных –
И танк их словно бы исчез.
В трехстах чумных головорезах
Не обнаружилось ума,
Чтобы понять, что в антитезах
Войны используется тьма.
И командир ваш хитроумный,
Наш подполковник Даниил
Отдал приказ в ночи бесшумно
Поставить мины для «горилл».
И утром глупые душманы
Нашли в атаке смерть свою,
Встречали их в аду шайтаны,
А не красавицы в раю.
Боевиков на поле боя
Десятки трупами легли:
Кто выбрал поприще разбоя,
Лицом окажется в пыли.
Они, во что-то веря слепо,
Плодили псевдоблагодать,
Но вы не дали им в Алеппо
Пройти и граждан убивать.
Их было триста, вас – шестнадцать.
Вы – на коне, а им – костерь.
Вы, в ком вовек не усомнятся,
Из боя вышли без потерь!
А это – тонкое искусство!
Да это просто высший класс!
Переполняет сердце чувство
Великой гордости за вас.
Их было триста, вас – шестнадцать.
Они – за войны, вы – за мир.
На вас нам хочется равняться,
Не посрамивших свой мундир.
О вас народ слагает эпос –
Пример ваш всем необходим.
Таких сынов растящий этнос
Воистину непобедим!
БАХТИЁР ИРМУХАМЕДОВ