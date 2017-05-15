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ШЕСТНАДЦАТЬ УМНЫХ ГЕРОЕВ

10:01. 15 мая 2017 Просмотров - 1 Нет комментариев Опубликовал:

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Их было триста, вас – шестнадцать.

Они – за деньги. Вы – за жизнь

В далекий край пришли сражаться

И за родные рубежи.

Их было триста, террористов,

А вас шестнадцать – но каких,

Переборовших этих триста

В чаду мирских неразберих!

Три сотни яростных бандитов-

Наймитов западных кликуш

Геройством вашим были биты

И не достигли ваших душ.

Враги бомбили вас из «Градов»,

Покрыли танковым огнем,

Не экономили снарядов,

Сужая воздуха объём;

И, заминировав машину,

Ее направили на вас,

Но вы «Корнетом» ей в брюшину

Попали точно: глаз – алмаз!

Вы как хирурги современных

Баталий сделали надрез

На зле убийц разноплеменных –

И танк их словно бы исчез.

В трехстах чумных головорезах

Не обнаружилось ума,

Чтобы понять, что в антитезах

Войны используется тьма.

И командир ваш хитроумный,

Наш подполковник Даниил

Отдал приказ в ночи бесшумно

Поставить мины для «горилл».

И утром глупые душманы

Нашли в атаке смерть свою,

Встречали их в аду шайтаны, 

А не красавицы в раю.

Боевиков на поле боя

Десятки трупами легли:

Кто выбрал поприще разбоя,

Лицом окажется в пыли.

Они, во что-то веря слепо,

Плодили псевдоблагодать,

Но вы не дали им в Алеппо

Пройти и граждан убивать.

Их было триста, вас – шестнадцать.

Вы – на коне, а им – костерь.

Вы, в ком вовек не усомнятся,

Из боя вышли без потерь!

А это – тонкое искусство!

Да это просто высший класс!

Переполняет сердце чувство

Великой гордости за вас.

Их было триста, вас – шестнадцать.

Они – за войны, вы – за мир.

На вас нам хочется равняться,

Не посрамивших свой мундир.

О вас народ слагает эпос –

Пример ваш всем необходим.

Таких сынов растящий этнос

Воистину непобедим!

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БАХТИЁР ИРМУХАМЕДОВ

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