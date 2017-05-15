Сергей Плотников: "Ингуши должны благодарить Сталина за депортацию и ставить ему памятники"

В Ингушетии набирает силу движение, связанное с запретом увековечения имени Иосифа Сталина на территории республики. На законодательном уровне позицию ингушского народа выражают республиканские парламентарии, входящие в Народное собрание Ингушетии. Не так давно Собранием был в первом чтении принят соответствующий законопроект, удостоившийся, однако, отрицательного заключения со стороны прокуратуры республики. Тем не менее, сообщил «Интерфакс», большинство парламентариев намерены, дождавшись «отзывов от субъектов права законодательной инициативы (главы республики, управления Минюста, Конституционного суда)», все-таки довести закон до второго чтения и принять его.

Работа над доработкой законопроекта ведется в профильном комитете Народного собрания полным ходом. Источник «Интерфакса» уверен, что дело увенчается успехом, ведь формулировка закона совершенствуется с каждым днем, с учетом аналогичного «опыта регионов, которые пытались принять подобные законы, и претензий к ним политических партий». Ну, а самый главный залог успеха – идеологический посыл документа: «все же знают, что депортация народов давно признана актом геноцида».

То, что источник называет геноцидом, а на казенном языке было названо депортацией, началось в феврале 1944 года, когда, по приказу Сталина, вооруженные люди насильно выгнали из аулов и отправили в далекий чужой Казахстан 91 250 ингушей. И, хотя продлилась депортация не так уж долго – до 1957 года, для более чем половины изгнанников она закончилась гибелью. Точно такую же участь Сталин приготовил для чеченцев и некоторых других народов северного Кавказа.

На эту тему корреспонденту «Петрогазеты» интервью дал известный журналист и обозреватель, Генеральный директор медиа-холдинга «НЬЮС ПУЛ» Сергей Плотников.

— В компетенции ли региональных властей такие вопросы, как запрет на увековечение памяти того или иного исторического деятеля? Если так дело и дальше пойдет, то, например, татарстанским политикам придет в голову идея запретить Ивана Грозного. Не кажется ли Вам, что ингушские депутаты могут создать опасный прецедент?

— Начнем с того, что Сталин – это фигура планетарного масштаба. И со всем уважением к ингушам, это не им решать, что из сталинского наследия запрещать или разрешать. Данный вопрос вне компетенции этого народа.

Развал любой страны, как бы это не казалось гипотетически глупо, начинается именно с таких инициатив. Подобное мы уже увидели на примере Украины. Все происходит именно так: мягонько, при помощи всяких законопроектов, референдумов, а отнюдь не с помощью вооруженного вторжения. И, тем не менее, результаты изумительные: Россия потеряла Украину. Следом за тем, как Украина отделилась от РФ, последовала американская интервенция. Если в Татарстане заикнуться на счет Ивана Грозного, то через пару-тройку лет мы потеряем и Татарстан. Достаточно татарстанцам вспомнить, что Иван Грозный проявил некоторые элементы жестокости во время взятия Казани, и внедрить это в умы молодежи. Новое поколение будет твердо считать, что русские — захватчики, и Татарстан должен быть независимым. — На Ваш взгляд, почему вокруг личности Сталина более полувека спустя после его кончины в обществе кипят такие страсти? В отличие, например, от отцов-основателей советской России — Ленина и Троцкого. Хотя к ним, по идее, претензий у "антисоветчиков" должны быть, уж точно, не меньше. — … А Сталин был человеком дела. После себя он оставил очень большое наследие, гигантскую страну с великолепной для того времени промышленностью. Это наследие, которое можно «подербанить», разворовать и т.д. Есть к чему приложить руку.

Давайте разложим по полочкам, откуда у ингушей такие претензии к Сталину. Депортация населения изначально была законна или незаконна? Что чеченцы, что ингуши, что, в принципе, и татары, во время Второй мировой войны воевали на стороне гитлеровских войск в составе национальных легионов. Пусть они сначала подадут бумаги в Европейский Суд, о том, что не было таких легионов. Пусть попробуют доказать, что претензии Сталина к ним были безосновательными.

Но на самом деле, документы и история говорят об обратном: они воевали против Советской армии, причем массово, именно всем населением. Огромное количество легионеров воевали в составе гитлеровских войск до конца войны, и ушли вместе с отступающими войсками. Что делают победители в таких случаях? Две тысячи лет назад, по тогдашним законам войны, всех ингушей вырезали бы поголовно, к чертовой бабушке. Тысячу лет назад их всех продали бы в рабство. А Сталин поступил очень мягко: он никого не вырезал, в рабство не продавал, он просто их выселил. Мне кажется, это самое мягкое наказание, которое можно придумать за предательство. Поэтому, ингуши должны ставить памятники Сталину величиной с небоскреб, а не продвигать против него различные законопроекты.

"Петербургская газета"

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Формулировка — Сталин cпас ингушский народ, боле чем уместна и оправдывает себя полностью за счёт немалого объёма неопровержимых фактов. И об этом начинают говорить всё больше адекватных, здравомыслящих людей (преисполненных чувства справедливости) не только в России но и за рубежом.

В Ингушетии в это время выходила фашистская газета "Газават" под девизом: "Аллах над нами, Гитлер с нами!"



Сталин как выясняется дважды спас ингушский народ. Второй раз когда нарушил ряд Законов СССР военного времени которые предусматривали ликвидацию пособников фашистов, диверсантов и прочих врагов. Сталин не стал подписывать представленный ему Берией приказ об уничтожении ингушей. Ну а первый раз Сталин спас предателей ингушей от расправы от самих же фашистов, которые уготовили им уничтожение в истинно немецком стиле следующим образом:



«8 декабря 1941 года Вермахт издал директиву, где сказано: «Когда Грозный, Малгобек и другие районы будут в наших руках, мы сможем ввести в горы необходимые гарнизоны, и, когда в горах наступит относительное спокойствие, всех горцев уничтожим. Горского населения в Чечено-Ингушетии не так уж много, и десяток наших зондеркоманд может за короткое время уничтожить все мужское население» (газета «Советская Россия», 13.06.1970).

Пусть совестливые выводы каждый сделает сам…

Источник: slavyanskaya-kultura.ru