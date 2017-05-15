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Правда о торговых сетях. Андрей Разумовский. Часть 4

13:26. 15 мая 2017 Просмотров - 5 Нет комментариев Опубликовал:

Кому принадлежат работающие в России крупные продовольственные сети?

Практически все работающие в России крупные продовольственные сети либо напрямую принадлежат, либо фактически подчиняются иностранному капиталу. И это в отрасли от которой зависят такие фундаментальные вещи как уровень розничных цен, потребительская корзина, индекс инфляции, а через них миллионы российских потребителей, сотни тысяч отечественных производителей, и, в конечном счёте, продовольственная, а, следовательно, национальная безопасность страны.

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Здравторг

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Андрей Разумовский

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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