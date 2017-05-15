Письмо. Вирус намекает обнови Windows
13:29. 15 мая 2017 Просмотров - 4 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Есть другое мнение: (http://khazin.ru/articles/6-ekonomika/30654-morgan-stanley-tolko-chto-ruhnul-samym-bystrym-tempom):
“К счастью, если ситуация будет развиваться по первому варианту, экономисты Уолл Стрит имеют в наличии козла отпущения в виде “глобальной хакерской атаки,” которая впоследствии будет названа основной причиной, почему американский ВВП не растет.
Morgan Stanley только что рухнул самым быстрым темпом
Отведите свой взор от Индекса макросюрпризов, рассчитываемого Citi, который после “неожиданного” потока плохой экономической статистики обрушился к самым
низким значениям с октября 2016 года…
… и обратите внимания на индекс ARIA от Morgan Stanley, который является ежемесячным макро-индикатором. Расчет этого индикатора главным образом опирается на исследования ключевых экономических секторов США (потребительского, автомобильного, строительного, трудового и инвестиционного).
Причина, по которой этот конкретный индекс, вероятно, станет составной частью комментариев в ближайшие дни и недели, объясняется словами главного экономиста Morgan Stanley Эллен Зентнер, которая написала, что “Индекс ARIA отвесно рухнул в апреле, и его падение в 0,72% является самым стремительным с декабря 2008 года.”
Как поясняет Зентнер, слабость индекса обусловлена резким снижением компонентов инвестиций и жилищного строительства. Хотя, по информации банка, инвестиции бизнесов и строительство жилья снижались, компоненты потребительского, автомобильного и трудового секторов показали скромную прибавку в апреле.
Каков главный драйвер коллапса? “Инвестиции бизнеса оказались самым большим тормозом в этом месяце, и они теперь развернулись вниз после подскока, случившегося после выборов. Без учета этого компонента индекс ARIA оказался бы в небольшом плюсе в апреле на уровне +0,13%.”
Некоторые наблюдения от Morgan Stanley:
Инвестиционный компонент в индексе ARIA привнес самый большой отрицательный вклад в апреле (Таблица 4), и наш трекер инвестиций бизнеса (MSBIZ) упал на 11% к прошлому месяцу, и это оказалось самое большое снижение за всю историю расчета этого индекса. В марте этот показатель вырос на 0,2%, а в феврале – на 12,7%.
Зентнер отмечает, что индекс ARIA серьезно разошелся с текущими прогнозами самого банка по росту экономики во втором квартале. Если ARIA окажется точен, то рост американского ВВП, вероятно, окажется в пределах 1%.
В воскресенье главный экономист Morgan Stanley обратила внимание на коллапс этого показателя и предупредила о том, что “если рост ВВП США не обретет импульса во втором квартале, то, вероятно, рынки содрогнутся. Снижение нашего индикатора экономической активности в реальном времени, ARIA, дает основания для возможного снижения оценок по росту ВВП во втором квартале.”
Выводы Зентнер двойственны:
(1) ARIA предполагает, что прогнозы банка по росту ВВП во втором квартале снизятся с текущего уровня в 3,9%;
(2) Это разночтение между ARIA и прогнозом роста ВВП может иметь временный характер, как это случалось в середине 2014 года и в середине 2016 года, когда, несмотря на слабость ARIA, рост ВВП оставался устойчивым.
К счастью, если ситуация будет развиваться по первому варианту, экономисты Уолл Стрит имеют в наличии козла отпущения в виде “глобальной хакерской атаки,” которая впоследствии будет названа основной причиной, почему американский ВВР не растет.
Источник://khazin.ru/articles/6-ekonomika/30654-morgan-stanley-tolko-chto-ruhnul-samym-bystrym-tempom
Источник: pravosudija.net