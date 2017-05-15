Письмо. Вирус намекает обнови Windows

Отведите свой взор от Индекса макросюрпризов, рассчитываемого Citi, который после “неожиданного” потока плохой экономической статистики обрушился к самым

низким значениям с октября 2016 года…

… и обратите внимания на индекс ARIA от Morgan Stanley, который является ежемесячным макро-индикатором. Расчет этого индикатора главным образом опирается на исследования ключевых экономических секторов США (потребительского, автомобильного, строительного, трудового и инвестиционного).

Причина, по которой этот конкретный индекс, вероятно, станет составной частью комментариев в ближайшие дни и недели, объясняется словами главного экономиста Morgan Stanley Эллен Зентнер, которая написала, что “Индекс ARIA отвесно рухнул в апреле, и его падение в 0,72% является самым стремительным с декабря 2008 года.”

Как поясняет Зентнер, слабость индекса обусловлена резким снижением компонентов инвестиций и жилищного строительства. Хотя, по информации банка, инвестиции бизнесов и строительство жилья снижались, компоненты потребительского, автомобильного и трудового секторов показали скромную прибавку в апреле.

Каков главный драйвер коллапса? “Инвестиции бизнеса оказались самым большим тормозом в этом месяце, и они теперь развернулись вниз после подскока, случившегося после выборов. Без учета этого компонента индекс ARIA оказался бы в небольшом плюсе в апреле на уровне +0,13%.”

Некоторые наблюдения от Morgan Stanley:

Инвестиционный компонент в индексе ARIA привнес самый большой отрицательный вклад в апреле (Таблица 4), и наш трекер инвестиций бизнеса (MSBIZ) упал на 11% к прошлому месяцу, и это оказалось самое большое снижение за всю историю расчета этого индекса. В марте этот показатель вырос на 0,2%, а в феврале – на 12,7%.

Зентнер отмечает, что индекс ARIA серьезно разошелся с текущими прогнозами самого банка по росту экономики во втором квартале. Если ARIA окажется точен, то рост американского ВВП, вероятно, окажется в пределах 1%.

В воскресенье главный экономист Morgan Stanley обратила внимание на коллапс этого показателя и предупредила о том, что “если рост ВВП США не обретет импульса во втором квартале, то, вероятно, рынки содрогнутся. Снижение нашего индикатора экономической активности в реальном времени, ARIA, дает основания для возможного снижения оценок по росту ВВП во втором квартале.”

Выводы Зентнер двойственны:

(1) ARIA предполагает, что прогнозы банка по росту ВВП во втором квартале снизятся с текущего уровня в 3,9%;

(2) Это разночтение между ARIA и прогнозом роста ВВП может иметь временный характер, как это случалось в середине 2014 года и в середине 2016 года, когда, несмотря на слабость ARIA, рост ВВП оставался устойчивым.

К счастью, если ситуация будет развиваться по первому варианту, экономисты Уолл Стрит имеют в наличии козла отпущения в виде “глобальной хакерской атаки,” которая впоследствии будет названа основной причиной, почему американский ВВР не растет.

Источник://khazin.ru/articles/6-ekonomika/30654-morgan-stanley-tolko-chto-ruhnul-samym-bystrym-tempom