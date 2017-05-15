Главная » Мировоззрение, Невероятное в мире, Политика, Экономика

Письмо. Вирус намекает обнови Windows

13:29. 15 мая 2017 Просмотров - 4 Нет комментариев Опубликовал:

Есть другое мнение: (http://khazin.ru/articles/6-ekonomika/30654-morgan-stanley-tolko-chto-ruhnul-samym-bystrym-tempom):

“К счастью, если ситуация будет развиваться по первому варианту, экономисты Уолл Стрит имеют в наличии козла отпущения в виде “глобальной хакерской атаки,” которая впоследствии будет названа основной причиной, почему американский ВВП не растет.

 

Morgan Stanley только что рухнул самым быстрым темпом

 

 
Отведите свой взор от Индекса макросюрпризов, рассчитываемого Citi, который после “неожиданного” потока плохой экономической статистики обрушился к самым 
низким значениям с октября 2016 года…
 
 
… и обратите внимания на индекс ARIA от Morgan Stanley, который является ежемесячным макро-индикатором. Расчет этого индикатора главным образом опирается на исследования ключевых экономических секторов США (потребительского, автомобильного, строительного, трудового и инвестиционного).
 
Причина, по которой этот конкретный индекс, вероятно, станет составной частью комментариев в ближайшие дни и недели, объясняется словами главного экономиста Morgan Stanley Эллен Зентнер, которая написала, что “Индекс ARIA отвесно рухнул в апреле, и его падение в 0,72% является самым стремительным с декабря 2008 года.”
 
Как поясняет Зентнер, слабость индекса обусловлена резким снижением компонентов инвестиций и жилищного строительства. Хотя, по информации банка, инвестиции бизнесов и строительство жилья снижались, компоненты потребительского, автомобильного и трудового секторов показали скромную прибавку в апреле.
 
Каков главный драйвер коллапса? “Инвестиции бизнеса оказались самым большим тормозом в этом месяце, и они теперь развернулись вниз после подскока, случившегося после выборов. Без учета этого компонента индекс ARIA оказался бы в небольшом плюсе в апреле на уровне +0,13%.”
 
Некоторые наблюдения от Morgan Stanley:
 
Инвестиционный компонент в индексе ARIA привнес самый большой отрицательный вклад в апреле (Таблица 4), и наш трекер инвестиций бизнеса (MSBIZ) упал на 11% к прошлому месяцу, и это оказалось самое большое снижение за всю историю расчета этого индекса. В марте этот показатель вырос на 0,2%, а в феврале – на 12,7%.
 
 
Зентнер отмечает, что индекс ARIA серьезно разошелся с текущими прогнозами самого банка по росту экономики во втором квартале. Если ARIA окажется точен, то рост американского ВВП, вероятно, окажется в пределах 1%.
 
 
В воскресенье главный экономист Morgan Stanley обратила внимание на коллапс этого показателя и предупредила о том, что “если рост ВВП США не обретет импульса во втором квартале, то, вероятно, рынки содрогнутся. Снижение нашего индикатора экономической активности в реальном времени, ARIA, дает основания для возможного снижения оценок по росту ВВП во втором квартале.”
 
Выводы Зентнер двойственны:
 
(1) ARIA предполагает, что прогнозы банка по росту ВВП во втором квартале снизятся с текущего уровня в 3,9%;
(2) Это разночтение между ARIA и прогнозом роста ВВП может иметь временный характер, как это случалось в середине 2014 года и в середине 2016 года, когда, несмотря на слабость ARIA, рост ВВП оставался устойчивым.
К счастью, если ситуация будет развиваться по первому варианту, экономисты Уолл Стрит имеют в наличии козла отпущения в виде “глобальной хакерской атаки,” которая впоследствии будет названа основной причиной, почему американский ВВР не растет.
 
Источник://khazin.ru/articles/6-ekonomika/30654-morgan-stanley-tolko-chto-ruhnul-samym-bystrym-tempom

Источник: pravosudija.net

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Вирус намекает: обнови Windows
... обновиться, чтобы устранить уязвимость. ...Вирус явно написан профессионалами, уверен директор... вирус был создан профессионалами, СМИ немедленно подбросили новую версию с намеком... на Эдварда Сноудена: вирус, якобы, был ...
Подтверждение ПОСЛЕДНЕГО ЗАЯВЛЕНИЯ председателя РБО А.ГОНЧАРОВА
Признатся я сам вначале не слишком поверил в заявление Гончарова, уж слишком все мутно. Но...Сегодня ночью, на телеканале ВЕТТА Пермь увидел рекламу телепередачи "Лобби-холл" и в ней прозвучали примерно такие слова:"Чего в нашем мире больше всего боится ...
Гигантские космические корабли приближаются к Земле!!!
Гигантские космические корабли приближаются к Земле!!! Недавнее заявление ученных из SETI(проекта, занимающегося поисками внеземного разума) не на шутку взбудоражило общественность. После того, как правительство США решило прекратить финансирование SETI, ...
О молитвах не христианским богам: Механизмы и назначение
Из вопросов и бесед в студии: Как молиться за себя, близких? Какие молитвы выбрать, если не хочется христианские? И вообще, расскажите про молитвы: действие, "механизм" ...ну вот когда, например, сибирских язычников пытались христианизировать, а они ...
Сказка о нашей подлинной истории
Чем серьёзнее начинаешь изучать историю, тем больше начинаешь понимать, что в ней абсолютно всё искажено и специально перевёрнуто с ног на голову! От нас пытаются скрыть нечто, очень для нас важное, необходимое для выживания... К вопросу о фальсификации ...
Церемония открытия Олимпиады в Сочи, как Масонский ритуал
... это совпадение, а может прямой намек. Это становится особенно любопытным, так... какое-либо лекарственное вещество или вирус, вызывающее проявление в организме болезней...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>