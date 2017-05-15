Письмо. Начнут ли рейдерский захват в Марий Эл?

Письмо. Проживаю в Марий Эл. У нас “ушел” бывший глава Маркелов. А кто пришел и приходит?

Не знаю, сколько в этом правды, но настораживает.

Это процесс консолидации всего в руки ДАМа и его группы перед выборами 2018 г.? Они будут стремиться идти ва-банк?

Кстати, врио уже был на лучшем в Республике предприятии, связанном с молочкой – в Сернуре. Готовят подготовку к захвату для Бойко?

Вот такие у нас дела.

http://www.profile.ru/obsch/item/116480-sudya-glava

«Несмотря на то, что Кремль убрал неугодного Бабичу Маркелова, в Администрации президента решили снова не назначать его ставленника. До этого Кириенко уже отклонял две его кандидатуры и ставил других людей. В Пермский край назначили Максима Решетникова из московского правительства, и это был размен с Собяниным, в Удмуртию — Александра Бречалова из Общественной палаты, и это размен с Володиным. Евстифеева можно считать первым губернатором-протеже самого Кириенко», — говорит Гращенков.

Новый временный руководитель Марий Эл Александр Евстифеев не имеет за плечами столь же богатой политической карьеры. Два года работы заместителем полпреда в Приволжском федеральном округе до сегодняшнего дня оставались его единственным опытом в роли чиновника. Зато начальником Евстифеева на том посту был нынешний замглавы кремлевской администрации Сергей Кириенко. Сейчас он курирует внутреннюю политику страны, в том числе и кадровые вопросы.

Бывшая судья Гагаринского районного суда г. Москвы Наталья Севостьянова стала главой госимущества Марий Эл.

http://7×7-journal.ru/post/94817

К сожалению, наши самые худшие опасения в отношении кадровой политики врио Главы Марий Эл Александра Евстифеева полностью оправдались. Ярким тому подтверждением является назначение на должность министра государственного имущества Марий Эл Натальи Владимировны Севостьяновой.

Благодаря своей активной лоббисткой деятельности Наталья Севостьянова сумела заработать шикарный особняк у озера в Рузском районе (приобретенный по договору купли-продажи за 100 тысяч рублей — даже судьи, видимо, уходят от налогов), дорогие машины и квартиры в престижных районах Москвы.

Примечательно, что из Гагаринского районного суда города Москвы госпожа Севостьянова «плохо ушла» именно в связи с быстрым ростом личного благосостояния и утратой доверия в коллективе.

Севостьянова является главным лоббистом интересов скандально известной группы компаний «Русское молоко», которыми владеет “православный олигарх” Василий Бойко Великий.

Особо подчеркнем, что Бойко Великий является олигархом, приближенный к политической команде премьер-министра Дмитрия Медведева. В 2014 году Дмитрий Медведев лично вручал государственную премию “православному олигарху” Бойко Великому. В октябре 2011 года Василий Бойко-Великий был отмечен журналом «Forbes» как один из 9-ти самых необычных российских бизнесменов — сумасбродов, чудаков и эксцентриков, который потребовал (как лидер православной партии “За Святую Русь”) отменить празднование 8 марта и 23 февраля, как нерусских и неправославных праздников.

Большинство судебных дел с участием компаний Бойко Великого почему-то попадало к Севостьяновой, и та рассматривала их в первом же заседании, назначаемом обычно в течении двух недель (при среднем сроке в месяц).

Был проведен оперативный эксперимент, однако, почуяв неладное, указанный помощник не явился на встречу. При предъявлении ему аудиозаписи подготовки к передаче 50.000 долларов США, он взял 51 ст. Конституции и не стал свидетельствовать о себе. Плешков, испугавшись огласки, предложил Хакимбаеву написать заявление по собственному желанию, что тот и сделал.

Когда новым руководителем суда стал Александр Евстифеев, госпожа Севостьянова “отбелила” Хакимбаева в глазах нового руководства и уговорила взять его на работу снова. Теперь Хакимбаев открыл юридическую контору в соседнем от суда здании, куда переманил двух бывших помощников судей, с которыми работал до увольнения.

Рекламные листовки этой конторы практически каждый день раздаются посетителям около входа в здание суда. При звонке в эту “юридическую” контору ее сотрудники без стеснения предлагают “решение” любых вопросов на уровне зампреда Арбитражного суда Московской области.

Стоит напомнить, что Севостьянова за многие годы работы в суде, никогда не пользовалась авторитетом в коллективе, — и при всех руководителях, начиная с Евгения Ильина, всегда стремилась к власти хотя бы на уровне председателя состава.

Между прочим, ориентировочная стоимость дома с настоящими дубовыми дверями, антикварной мебелью и венецианскими хрустальными люстрами составляет более 3 миллионов долларов США. И эта информация не является закрытой — сама судья хвастается огромными дубовыми стульями, картинами народных художников и сетует на то, что дом в 2012 году ограбили, вынеся антиквариата и украшений почти на один миллион долларов США!

В свое время Наталья Севостьянова устроила сестру в Девятый апелляционный суд начальником отдела материально-технического обеспечения. Та, пользуясь близостью к Евстифееву, с лихвой отплатила сестре, в нужный момент познакомив ее со своим бывшим шефом Евстифеевым.

Особо подчеркнем, что сотрудники московского управления ФСБ в январе 2014 года также завели оперативное дело в отношении некоторых судебных вопросов, пролоббированных Севостьяновой (дело усадьбы Архангельское, дело по заводу имени Ухтомского, серия вопросов с Рузским районом, “Одинцовским подворьем”), причем большая их часть была отменена судами вышестоящих инстанций.

Особенно сильно оперативников заинтересовал вопрос о принятых Севостьяновой обеспечительных мерах о наложении ареста на денежные средства и имущество юридического лица, которые в марте 2014 года из-за их вопиющего беззакония были отменены судом апелляционной инстанции. А учитывая наглость, с которой Севостьянова наложила арест в суде первой инстанции, в апелляционной тройке даже участвовала сама председатель апелляционного суда Воробьева И.О.

Евстифеев жесткой рукой предпринял попытки для представления судей на Квалификационную коллегию для лишения их полномочий, послушав судью Севостьянову, которая негативно относится к 95 процентам коллектива.

P.S. Есть веские основания полагать, что московские кадры Александра Евстифеева в лице Севостьяновой начнут масштабную распродажу оставшейся госсобственности и тотальный передел лакомых кусков в бизнесе.

Отметим, что госпожа Севостьянова и «православный олигарх» Владимир Бойко Великий, как и бывший Глава Марий Эл Леонид Маркелов любят судиться с журналистами. В частности, данные материалы, которые сейчас опубликованы на сайте 7 на 7 (http://7×7-journal.ru/mariel) со стороны Василия Бойко Великого были рассмотрены в суде. Президент агрохолдига «Русское молоко» Василий Бойко-Великий проиграл суд с ООО «Гугл» и Google Inc. по делу о защите деловой репутации. Арбитражный суд Москвы полностью отказал в требованиях Бойко.

Иск был подан осенью 2014 года, поводом для разбирательств стала запись на платформе Blogspot (блогохостинг компании «Гугл») под заголовком «Подмосковная Фемида продолжает “гнить” с головы». В ней блогер Петр Иваненко утверждает, что Наталья Севостьянова лоббировала интересы компании «Русское молоко».

Бойко Великий потребовал от Google как от администратора платформы, где был размещен пост, удалить эту запись, поскольку она порочит его деловую репутацию. По мнению суда, истец не обосновал, почему ответчики должны нести ответственность перед заявителем.

«Требования предъявлены к ненадлежащим ответчикам, которые не являются авторами и (или) распространителями оспариваемых истцами сведений. Автор или лицо, публикующее эти сведения, не передает их ответчикам для размещения и распространения, а размещает их самостоятельно», – сказано в определении суда.

Также Бойко Великий требовал взыскать с Google 200 тысяч рублей, но впоследствии отказался от этой части иска.

Василия Бойко-Великого называют православным предпринимателем. В 2014 году обсуждался тот факт, что на упаковках «Рузского молока» зачеркнуты штрихкоды. Руководство фирмы назвало их «печатями антихриста».

Александр Фридом