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Опоры для арок Крымского моста выведены на воду (ФОТО, ВИДЕО)

15:39. 15 мая 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:
Опоры для арок Крымского моста выведены на воду (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Севастопольские судостроители приступили к завершающему этапу создания плавсистемы, которая доставит арки Крымского моста с керченской технологической площадки к месту монтажа — на фарватерные опоры в Керченском проливе.

Понтоны плавсистемы готовы и выведены из сухих доков «Севморзавода», уже на воде их объединяют в плавучие опоры, которые примут на себя тысячетонные арочные конструкции.

«Мы выполнили первый этап: сформировали и окрасили корпуса четырех понтонов, на их палубах смонтировали фундаменты под последующие металлоконструкции и палубное оборудование — лебедки, модули, гидро- и электростанции.

Провели операцию по выводу понтонов из сухих доков и приступаем ко второму этапу — самому сложному. Он заключается в том, чтобы сформировать понтоны в плавучие опоры», — говорит Игорь Дрей, директор филиала «Севастопольский морской завод» АО «Центр судоремонта „Звездочка” Объединенной судостроительной корпорации.

На втором этапе корабелы объединяют понтоны с помощью шести балок весом около 75 тонн каждая в плавучие опоры катамаранного типа, снабжают их так называемой обстройкой, рядом узлов, механизмов и систем, в частности — балластно-осушительной, которая позволит при необходимости изменять осадку плавопор.

Выполнять операции балластировки плавопор судоводителям поможет специальная электронная система с контрольными датчиками в каждом из балластных отсеков понтонов.

Общий объем изготовления металлоконструкций плавучей системы для строительства Крымского моста на „Севморзаводе” — более 2600 тонн. Все работы осуществляются под надзором Российского речного регистра судоходства.

В итоге мостостроители получат транспортный комплекс, который позволит с помощью буксиров поочередно доставить по морю к месту монтажа в Керченском проливе готовые арочные пролетные конструкции — сначала железнодорожную, затем автодорожную.

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«Подготовка к сложнейшей морской операции по транспортировке и монтажу арок на фарватерные опоры ведется с самого начала строительства. Ключевые этапы проработаны еще на стадии проектирования моста, в детальной проработке операции участвуют профильные научно-исследовательские институты и конструкторские бюро, мостовики и судостроители, а также структуры, обеспечивающие безопасность судоходства в Керченском проливе, — рассказал заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам ООО „СТРОЙГАЗМОНТАЖ” Леонид Рыженькин. — И, конечно, в подготовке операции задействованы судоводители, которые проведут плавопоры с арками от керченского берега к фарватеру и обеспечат точное позиционирование при подъеме конструкций на высоту 35 метров для установки в проектное положение».

Доставка арочных пролетов к фарватеру запланирована на конец августа-начала сентября. Сооружение таких арок — во многом уникальный опыт для российского мостостроения: арочные пролеты длиной по 227 метров, весом почти 6 тысяч тонн железнодорожный и более 4 тысяч тонн автодорожный еще не устанавливали в морских условиях.

Опоры для арок Крымского моста выведены на воду (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Опоры для арок Крымского моста выведены на воду (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Опоры для арок Крымского моста выведены на воду (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Опоры для арок Крымского моста выведены на воду (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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