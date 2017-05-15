Описание „татаро-монгольского ига” в исторических документах

Описание монголо-татар в русских летописях не может не навести на мысль, что ордынцы — это русские войска во главе с великими князьями (В. К.).

Лаврентьевская летопись с 1223 по 1238 годы описывает русские события с участием русских князей и русских войск. Ордынцы упоминаются в летописи часто, но имена их предводителей почему-то не приводятся.

Плодами побед ордынцев пользуются РУССКИЕ ростовские В. К.: Георгий Всеволодович и его брат Ярослав Всеволодович. В целом, описывается объединение Руси, осуществляемое жителями нескольких русских княжеств с помощью воинов орды., которые описаны не как завоеватели, а как войско, подчиненное В. К., а не удельным.



Вот, например, ордынцы побеждают удельных князей неподалеку от приграничного в то время Киева.

Русский князь Василько, посланный туда Георгием Всеволодовичем и не успевший поучаствовать в сече, повернул назад и «вернулся в город Ростов, СЛАВЯ БОГА И ПРЕСВЯТУЮ БОГОРОДИЦУ» (Памятники литературы Древней Руси. XIII век. — Москва, изд-во Художественная литература, 1981. — С. 135).



Чему же был так обрадован русский князь, если не победе войск, подчиненных В. К., а не войск, подчиненным удельным князьям-сепаратистам? Попросту, большинство русских воевало с другими русскими, изменившими В. К.



Летопись рассказывает нам о делах при Ростовском дворе В. К., о пышном погребении погибшего на Сити В. К. Георгия. На Престоле сидит брат и преемник Ярослав Всеволодович. Описывается «радость велия среди крестьян» в Ростове.



Нет ни слова о том, что страна оккупирована язычниками, нет татарского хана, зато есть В. К. Ярослав.



Затем летописец благодушно поведает нам о рождении дочери у В. К. и в той же строке мимоходом черкнет несколько слов о том, что ордынцы по взятии им Киева пошли на угров (Памятники литературы Древней Руси. XIII век. — Москва, изд-во Художественная литература, 1981. — С. 148). Гарнизонов в захваченных городах ордынцы не оставляли. Оккупанты так себя не ведут.

“Татары” и русские дружины ведут себя, как союзники. Предводители “татар” в Лаврентьевской летописи названы князьями. Слово “хан” нигде не встречается (ПСРЛ. Т. 1. – СПб,, Т. Праца, 1846. – С. 201).



И В. К., и “татары” берут города и полон. В. К. и татары ведут войну с удельными князьями.

Великокняжеские земли — земли В. К. — были освобождены от налогов (Костомаров Н. И. Господство дома святого Владимира. — Москва, Воениздат, 1993. — С. 189). Они не платили десятину – дань на содержание ОРДЫ. ОРДА – термин русских летописей, обозначавший постоянное войско В. К.



Видимо, жители великокняжеских земель и составляли основу ордынских войск. Это на их содержание шла дань из окраинных земель Руси.



В конце 14 века рязанский и литовский князья договорились вытеснить В. К. Дмитрия из Москвы, Коломны, Владимира и Мурома, считая, что Москва по праву принадлежит Литве, а Коломна, Владимир и Муром — рязанскому княжеству. В это время рязанский и литовские князья величались В. К. Предводители орды называли себя царями и считали, что обладают властью большей, чем у В. К.

Рязанский и литовский князья для осуществления этого плана пригласили царя Мамая. См. «Сказание о Мамаевом побоище» (Памятники литературы Древней Руси. XIV — середина XV века. — Москва, Художественная литература, 1981. — С. 136–137). Назревала гражданская война… Но ведь и литовский князь и рязанский удельный правитель прекрасно знали, что В. К. Дмитрий – первейший из них. Многие князья ЛИТОВСКОЙ РУСИ присягали на верность В. К. Они так и не решились открыто противостоять законной власти В. К. Войско Мамая потерпело поражение в Куликовской битве.

Оказывается, войска Мамая состояли из ляхов, крымцев, ГЕНУЭЗЦЕВ, ясов, касогов. Финансовую помощь Мамай получал из Кафы – центра работорговли! Мамая нанял преступный караимский синдикат, попросту, террористическая организация!

Л. Гумилев писал, что русское войско «состояло из княжеских конных и пеших дружин, а также ополчения. Конница была сформирована ИЗ КРЕЩЕНЫХ ТАТАР, перебежавших литовцев и обученных бою в ТАТАРСКОМ КОННОМ СТРОЮ РУССКИХ» (Л. Н. Гумилев. От Руси к России. — Москва. «Экопрос», 1992. — С. 163). СОБСТВЕННО ТАТАРЫ ГУМИЛЕВЫМ НЕ УПОМИНАЮТСЯ.



Татарский строй — это строй русских всадников, казаков. НО ВЕДЬ, НАПОМНЮ, РУССКИЕ ВОЙСКА НАЗЫВАЛИСЬ ОРДОЙ! Мамаю говорилось после его поражения в битве на поле Куликовом: «Чему ты, поганый Мамай, посягаешь на Рускую землю? То тя била ОРДА Залеская» (Памятники литературы Древней Руси. XIV — середина XV века. — Москва, Художественная литература, 1981. — С. 108). Залеская Земля — это Владимиро-Суздальская Русь, земли В. К., войска которых собирали дань со всей Руси. Здесь русские войска Владимиро-Суздальской Руси, как и в русских летописях и грамотах В. К., также названы ОРДОЙ.

Древнерусские миниатюры, изображающие Куликовскую битву, ОДИНАКОВО ИЗОБРАЖАЮТ РУССКИХ И ТАТАРСКИХ ВСАДНИКОВ — одинаковое вооружение, одинаковые шлемы (см. илл.).

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Источник: ss69100.livejournal.com