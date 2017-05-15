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Об экстрасенсорике научно. Невероятность очевидного (видео)

15:27. 15 мая 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Доктор медицинских наук, профессор Вячеслав Михайлович Звоников, руководитель лаборатории экспериментальной психофизиологии. Что нам известно о подсознании человека, какую роль оно играет в его жизни? Исследованию этих вопросов в 90-х годах была посвящена правительственная программа “Феникс”.

“С развитием цивилизации «интуиция» угасала за ненадобностью, но её изучение по прежнему представляет практический интерес, ставя перед человеком новые вопросы. Речь идет об изучении резервных возможностей психики человека, их неожиданной связи, к примеру, с центрами возникновения цивилизаций.”

Источник: www.kramola.info

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