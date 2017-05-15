Москвичи требуют не «собянить» столицу

В воскресенье, 14 мая, проспект академика Сахарова затопило. Конечно, не буквально, а в переносном смысле: массой людей всех возрастов и социальных положений, которые пришли сказать свое решительное «нет» собянинской программе реновации столичных пятиэтажек. Яндекс и пресс-служба МВД в своей статистике посещаемости оперировали цифрами в 5−8 тысяч граждан (кстати, именно такое число фигурировало в официальной переписке организаторов с мэрией мегаполиса), на ваш покорный слуга, автор этого материала, присутствовавший на мероприятии от начала до конца, ответственно заявляет — на самом деле людей было гораздо больше.

За 40 минут до начала мероприятия подойти к трибуне ближе чем на 200 метров не представлялось возможным из-за стоявшей плечом к плечу во всю ширину проезжей части толпы. Забегая вперед, отмечу: к концу мероприятия, по данным организаторов, только через рамки металлоискателей прошли порядка 60 тысяч человек. Еще около 15 тысяч застряли в давке на прилегающей территории и в вестибюле станции метро «Сретенский бульвар». Их не пропускали внутрь сотрудники полиции и Росгвардии по одной простой причине — на огороженной для митинга территории уже вскоре после его начала буквально яблоку было негде упасть. Скептики могут нагуглить доступ к видам на собрание с высоты птичьего полета, благо коптеров над местом событий кружило достаточно много. Что творилось на дальних подступах — остается только гадать.

Но — обо всем по порядку. Хронологическому.

За час до мероприятия выхожу из вагона метро на станции «Сретенский бульвар» и сразу натыкаюсь на многочисленные инициативные группы участников. Поднимаюсь наверх и сразу становлюсь хвостом очереди к рамкам. Она огромна, но двигается быстро, досмотр осуществляется корректно и оперативно. Направляюсь к трибуне через тысячи и тысячи разрозненных и организованных людей. Нет, это не «агенты Госдепа» и не «проплаченная либерастня», как поспешили окрестить их некоторые обладатели фейковых аккаунтов в соцсетях, это реальные жители московских «хрущевок» из самых разных районов столицы. Даниловский, Гольяново, Молоди, Донской, Головино, Нагатинская пойма, Пресня, Щукино, всех не перечислить. В руках у большинства самые разные атрибуты, от альбомных листков, исписанных карандашами, до прикрученных скотчем к канализационным трубам картонок с лозунгами. Есть и более качественные транспаранты, с ними идут общественники и обманутые дольщики.

Подхожу к первой же компании, представляюсь, спрашиваю:

— Скажите, почему пришли на митинг? Почему выступаете против сноса? Ведь вот уже в субботу Собянин вроде как пошел горожанам навстречу и пообещал, что и дома будут строить не выше 16 этажей, и квартиры будут давать с ремонтом, хоть равнозначные, хоть равноценные. А тем, кто откажется переезжать, вообще компенсацию выплатят.

-А вы читали законопроект? — интересуется в ответ интеллигентная пожилая дама с плакатом «Реновация равно депортация». — Вы знаете, что в новых домах серий ПМ-П и ПМ-Ш, специально разработанных мэрией для переселенцев, вообще-то жилые комнаты по 7 метров? Можете погуглить. Да, кухни и коридоры будут просторнее. Но люди ведь не в кухне живут, хотят улучшения условий жилищных, а не туалетных. Я, например, одна в однокомнатной «хрущевке» чувствую себя замечательно, и моей четырехметровой кухоньки мне за глаза хватает.

— Я живу на Преображенке в «хрущевке» 1964 года постройки. Отличный дом. Проводка хорошая, медная. Да, коммуникации были в стенах, неудобно. Но год назад я договорилась с соседями, наняла строительную бригаду, они мне все вывели наружу без проблем. Что значит нельзя провести капитальный ремонт, как мэрия заявила? — недоумевает ее подруга.

— А переселять нас куда будут, знаете? — подхватывает еще одна женщина, помоложе, с ребенком на руках. — Вот я живу в Богородском. Ближайшая к нам застройка — это промзона Калошино, между заводом ЖБИ, ремонтной базой какого-то СМУ и складами Госрезерва. И хорду он (Собянин — авт.) туда еще какую-то тянет. На что мне смотреть с 14-го этажа? На завод ЖБИ, МЦК или хорду? А у меня сейчас под окном липа растет, которую моя бабушка в 1961 году сажала. Я не хочу оттуда уезжать, не надо плевать мне в душу!

Они могли бы еще говорить, говорить и говорить еще очень долго, перечисляя все имеющиеся у них к программе реновации претензии, но тут уже начинается митинг. Судя по выступлениям экспертов и знатоков вопроса, бездна, в которую может ввергнуть Златоглавую уже принятый в первом чтении законопроект, гораздо глубже, чем могло бы показаться на первый взгляд. И все собравшиеся, похоже, это прекрасно понимают. Потому что слова каждого из них митингующие встречают аплодисментами и криками «Позор!», «Собянина в отставку!», «Руки прочь от Москвы!». Настолько громогласными, что, кажется, здание расположенного поблизости Аналитического центра при правительстве Российской Федерации начинает вибрировать от мощной звуковой волны. С сомневающимися могу поделиться полной аудиозаписью мероприятия, но в целях экономии места ниже приведу лишь наиболее информативные реплики выступающих.

В самом начале митинга одна из его организаторов, активистка Кэри Гуггенбергер заявляет:

— Многими федеральными телеканалами информация об этом митинге подается так, как будто мы против сноса ветхого и аварийного жилья. Но это в корне не так. Аварийное и ветхое жилье можно сносить уже сейчас по действующему законодательству, добротные же дома при должной поддержке правительства могут простоять еще как минимум лет 50. Но правительству неинтересно заботиться о нас. Его интересует дорогая земля под нашими домами. Это видно по тому, как быстро оно продвигает свой проект о реновации. От лица москвичей против сноса я заявляю, что этим митингом наша борьба не заканчивается, а только начинается. Мы, жители пятиэтажек создаем общественную организацию в защиту прав собственников. Мы будем сотрудничать со всеми, кто захочет это сделать.

Следом депутат районного совета Зюзино Константин Янкаускас, назвавший происходящее «праздничными гуляниями против антинародной политики Сергея Собянина», вопрошает:

— Где они были, когда мы с жителями 14-го квартала в Зюзино боролись за право переезда из действительно ветхого жилья в нормальное? У нас в районе два общежития, которые давно надо уже расселить. Там душ находится в подвале, там бегают крысы. Почему они не вошли в так называемую программу реновации? Почему над жителями этих домов сейчас издеваются, требуя собирать какие-то подписи? Когда третий по политическому весу человек в стране говорит — я снесу ваши дома, я нарушу ваше конституционное право, конечно, я думаю, надо требовать его отставки!

Затем слово берет зампредседателя Совета Союза московских архитекторов по градостроительному развитию Москвы Марк Гурари:

— Мы, как градостроители, прикинули, к чему может привести принятие закона о реновации. Я приведу простой пример. Застройщики говорят — чтобы окупить программу реновации, надо построить жилья в пять раз больше. Это значит, что хуже будет освещенность, не хватит места для спортплощадок и инфраструктуры. Возрастет пожароопасность. Иными словами, будет резко понижено качество жизни. С другой стороны, все эти старые районы выверены еще советскими архитекторами. В них есть безопасные для детей дороги в школу, места отдыха. Эти здания, эти дворы, они сомасштабны человеку, что очень характерно не только для Москвы, но и для страны. Рыхлая застройка, говорят они, ее нужно уплотнить. Но такая застройка — спасение для города. Если его застроить высотными башнями, здесь начнется просто климатический ад. Кроме того, будет непоправимо искажен облик исторической Москвы. И еще один момент, о котором нигде не говорят. По все стране более сорока миллионов человек живет с удобствами во дворе. Каково будет им слышать о том, что в столице сносят дома со стенами в два с половиной кирпича, с удобствами? Будет это способствовать единению нашей страны?

— Нам говорят, что город должен развиваться, — заявляет от лица всего градозащитного сообщества зампред центрального совета ВООПИК Евгений Соседов. — Мы видим, что под лозунгами о том, что москвичи не должны быть заложниками исторических зданий, уничтожаются усадьбы XVIII века. Но современная европейская столица, каковой является Москва, так развиваться не должна. Застройка районов с пятиэтажками высотками в 25 этажей — это не развитие, а деградация. Это абсурдно, но 870-летняя столица нашей Родины не имеет статуса исторического поселения. И мэрия с Министерством культуры делает все, чтобы этого не случилось, потому что тогда им придется сохранять историческую застройку. Нам говорят, что по программе реновации не будут сноситься памятники. Да, те, которые включены в реестр. Но огромное количество объектов, обладающих всеми признаками культурного наследия, включены в списки под снос. Целые пласты нашей истории идут под снос. Не только имеющий мировое значение московский конструктивизм, но и дореволюционные дома. Нас, конечно, убеждают, что все это исключат из списков, но мы-то понимаем, каковы аппетиты. Все это рано или поздно будет снесено.

Но не это самое страшное, продолжает эксперт. По его словам, мэрия готовит самую настоящую диверсию против Москвы.

— Все вы знаете, что столица имеет всего два источника снабжения питьевой водой. Один из них — это Москворецкий источник, к западу от Москвы. Так вот, по проекту Новой Москвы, в которую теперь входят пойменные территории вплоть до Звенигорода, предполагается построить 8 миллионов квадратных метров недвижимости в санитарной зоне Рублевского водозабора. Где по всем нормам ничего быть не должно. Однако там планируется не только строительство, но еще и слив сточных и канализационных вод прямо в источник водоснабжения. К тому же за бюджетные деньги прямо над водозабором планируется провести еще и автотрассу для удобства застройщиков. О какой заботе о горожанах тут вообще можно говорить?

Искать недочеты в обсуждаемом законопроекте продолжает руководитель общественного движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов:

— По самым скромным подсчетам господина Ресина, после реализации проекта реновации население столицы увеличится на 2 миллиона. А по самым нескромным оценкам стройкомплекса, сюда переедет фактически целиком и полностью Санкт-Петербург. Инфраструктура Москвы к этому не готова. Чтобы обеспечить столицу общественным транспортом на уровне крупнейших городов мира, нынешними темпами надо 100 лет не строить ничего, кроме дорог. Спросите у сомневающихся, нужна ли им будет новая квартира, если из нее станет невозможно выбраться? Автомобилистов я хочу предупредить — не удастся отстоять Москву от этой аферы, следующим шагом будет платный въезд в город.

Неожиданную поддержку москвичам, требующим, по меткому выражению одного из участников митинга, прекратить «собянить» город своей реновацией, оказывает и соседнее Подмосковье.

— Наш губернатор Воробьев берет пример с вашего мэра Собянина, — констатирует руководитель гражданского форума местного самоуправления, депутат Серпуховского района Николай Дижур. — Зачем нам такой губернатор, а вам такой мэр? Вы задумывались, куда повезут строительный мусор, если начнется снос домов? В Подмосковье нет ни одного современного мусорного полигона. Все имеющиеся 39 до невозможности смердят. Мы этим дышим, и вы этим дышите, когда приезжаете к себе на дачи.

Звучит еще много, может быть, чуть менее содержательных, но куда более пламенных речей. Зараженные настроем ораторов митингующие, не стесняясь, освистывают поднявшуюся на трибуну то ли официальную представительницу мэрии, то ли «накрученную» сторонницу «реновации».

Но согласованное с властями столицы время, увы, неумолимо утекает. Людей предупреждают о необходимости разойтись. А тем временем многое еще не сказано. Без объяснения причин был выведен сотрудниками Росгвардии за рамки митинга спокойно стоявший в толпе Алексей Навальный. В знак солидарности с ним отказался выступать Дмитрий Гудков и другие политические деятели. Но митингующие организованно направляются к выходам и при этом, как ни странно, выглядят еще более целеустремленными. Ведь свое веское, но отнюдь не последнее слово организаторы все же успели призвать их сказать 10 сентября, в день, когда в столице должны пройти выборы в муниципальные советы. И этот шанс едва ли будет упущен.