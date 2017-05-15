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Метафизика и путь воина

15:28. 15 мая 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Разговор с Вадимом Мосиным автором книги «Метафизика и путь воина».

Книга призвана помочь человеку, ставшему на путь поиска, понять, как постепенно выйти на уровень осознанности трёхмерной действительности, в том числе в своих ощущениях и мировосприятии. Суть методики сводится к тому, что изучать и прорабатывать нужно базовые принципы, направленные на развитие осознанности, а не отдельные технические действия. Она позволяет применить эти принципы и в условиях боя, что было успешно проверено на практике в реальных условиях.

Эта работа является тем дополнением к великой идее о личной эволюции, которая позволяет современному человеку, существу образованному, но постепенно теряющему способность к реальному ощущению и восприятию мира, понять, как устроен наш многомерный мир, и начать долгий путь к осознанию своего Я и изменению матрицы своей Души.

Запланировано три книги. Первая книга – теоретическая часть о взаимосвязи мира, который известен человеку как мир физических объектов, и мира метафизики, о котором современный человек почти ничего не знает. Вторая книга – практическая часть, которая должна помочь человеку перестроить его тело с помощью направленной воли и работы Ума. Третья книга – практическая часть о применении полученных умений на практике.


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Источник: www.kramola.info

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