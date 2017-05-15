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Любой антисоветчик либо дурак, либо подлец

10:17. 15 мая 2017 Просмотров - 5 Нет комментариев Опубликовал:

Спасибо Андрею. Сразу предупреждаю — статья старая. Прошлогодняя.

Любой антисоветчик либо дурак, либо подлец

Посудите сами, что плохого в Социализме для честного человека?
Идея равенства людей? Запрет на эксплуатацию одними людьми других? Может обширные социальные гарантии?

Бесплатное жильё или копеечные цены на энергоносители? Может быть ужасны доступные всем бесплатные образование и медицина? Телевидение, отфильтрованное от матюков, чернухи и порнухи?

Воспитание детей в уважении к старшим? Запрет проституции и осуждение всяческих человеческих пороков?

Ну ответьте мне внятно на этот вопрос, господа антисоветчики! Что же такого плохого в идее Социализма? Что вам не по нутру? Вас убивает отсутствие возможности иметь свой дворец и прислугу, личную яхту с капитаном и командой?

Мы уже двадцать лет живем при капитализме. Вы имеете свою яхту, дворец и прислугу? Если да, то вы несомненно ВОР и я вполне понимаю ваш антисоветский настрой. Таким как вы в СССР была дорога на Колыму или несколько последних метров по выложенному кафелем кородору.

С ворами тут все предельно ясно. Сейчас для них идеальные условия. Подлецы даже не стесняются иметь особняки и тачки превышающие их легальные доходы по стоимости в сотни раз. Никто не придет и не спросит: "Откуда это у тебя? На какие доходы?".

Но много ли таких? Учитывая воров помельче по типу полицаев из ДПС и наберется не более 5 процентов от всего населения. А сколько сейчас антисоветчиков? Просто огромное множество.

Кто же они такие?

Я думаю, просто отупевшие дебилы, с промытыми до ужаса мозгами. Идиоты, которым нравится возить на своей шее армию воров. Ведь даже если учесть все ошибки СССР, то можно говорить о не очень качественном воплощении в некоторых местах идеи Социализма, но как можно отрицать праведность самой идеи?

Жутко, но придурки всячески помогают удержать хомут на своей шее своими же руками! Что движет ими? Типичные мечты для капитализма о том, что если очень хорошо работать, то ярмо можнобудет скинуть и надеть на шею такого же несчастного, как сейчас вы? Или просто нравится быть чьей-то прислугой, лакеем, холуём? нравится прислуживать и с гордостью рассказывать, как ваш хозяин слетал на личном самолете за границу, со своей ожиревшей семьёй, а вы в это время ходили по нужде в его золотой унитаз?

Не знаю, все это как дурной сон. Людям не захотелось быть НАРОДОМ, им приятней быть РАБАМИ.

Кто они после этого? Идиоты…

Любой антисоветчик либо дурак, либо подлец

Любой антисоветчик либо дурак, либо подлец

Источник: nnm.me

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