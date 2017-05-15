Константин Никифоров. Развод на финансовых рынках

Глава инвестиционного банка Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн выступил с предупреждением от том, что процесс выхода Британии из ЕС может затянуться и столкнуться с серьезными трудностями.

http://www.bbc.com/russian/features-39818684

«По его словам, банк, насчитывающий в Британии 6,5 тысяч сотрудников, располагает планами по переводу их в другие страны в зависимости от исхода переговоров по “брекситу”.Как сказал Бланкфейн, он хотел бы сохранить присутствие банка в стране и надеется, что эти планы не придется осуществлять.

В беседе с корреспондентом Би-би-си Бланкфейн признал, что его компания вела переговоры с властями в различных европейских городах и рассматривала возможность переезда в новые более крупные помещения в ряде мест, в том числе в Дублине и Франкфурте.

…Более миллиона человек заняты сейчас в финансовом секторе Британии, который приносит в виде налогов в казну 11,5% от всех поступлений, или более 70 млрд. фунтов стерлингов в год.

…”Ясно, что многие деловые люди стремятся к концентрации своей деятельности в одном месте, а для крупнейшей экономики мира таким местом является Британия – в смысле культуры, языка, особых отношений, и наш банк является примером этого”, – сказал Бланкфейн,- Британия имеет давнюю историю в области управления рынками, особенно в финансовой сфере, но не только, и это делает страну очень привлекательным местом для деловых людей. Но если в будущем окажется невозможным иметь удобный доступ к ЕС из Лондона, а пока никто не знает, какими будут в будущем соответствующие правила и положения, то возникнет риск того, что нам придется пойти на какие-то меры, которые могут привести к уменьшению нашего присутствия в Британии”.

По словам Бланкфейна, он хотел бы, чтобы в результате будущей сделки с ЕС финансовый сектор имел бы как можно меньше ограничений.

Европейская комиссия объявила в четверг, что рассматривает требования к местам, куда могут быть переведены финансовые институты, размещенные в настоящее время в Лондоне, в том числе валютные рынки. Бланкфейн, который, как он говорит, понимает, что переговоры о “брексите” ведутся не ради “наших удобств”, предупредил, что безопасность и надежность финансовой системы имеет огромное значение, и что любые быстрые перемены и фрагментация могут поставить их под угрозу.

…По его словам, концентрация всей деятельности банка в одном месте является наиболее эффективной политикой, и что через 10 лет лондонское отделение его банка может по-прежнему быть крупнейшим в Европе.

“Я бы сказал, что мы надеемся на то, что сможем вести нашу деятельность по возможности так же, как ведем ее сейчас…То есть, мы могли бы иметь германских сотрудников, которые торговали бы в Лондоне германскими ценными бумагами для германских инвесторов. И при этом они размещались бы в Лондоне”.

“Я полагаю, было бы в интересах Британии и в интересах Германии продолжать эту модель, то есть оставаться в Лондоне, которые имеет огромный опыт в регулировании этих рынков”.

“Не зная, чем кончатся переговоры, мы вынуждены планировать, исходя из всех возможных вариантов развития событий, – говорит Бланкфейн. – Мы надеемся, что нам не придется идти ни на какие меры до тех пор, пока не возникнет ясность в этом вопросе. Но если мы будем поставлены в положение, когда нам придется принимать срочные меры в качестве предосторожности, то, возможно, нам придется действовать до срока…Пока что мы стремимся избежать этого, и поэтому нашим интересам соответствует не тот или иной исход переговоров, хотя очевидно, что мы выступаем за сохранение существующего положения, а скорее уверенность в том, что у нас будет достаточно длительный период осуществления достигнутых соглашений, который позволит нам приступить к процессу приспособления к ним”( конец цитаты).