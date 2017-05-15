Константин Никифоров. Развод на финансовых рынках
Глава инвестиционного банка Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн выступил с предупреждением от том, что процесс выхода Британии из ЕС может затянуться и столкнуться с серьезными трудностями.
http://www.bbc.com/russian/features-39818684
«По его словам, банк, насчитывающий в Британии 6,5 тысяч сотрудников, располагает планами по переводу их в другие страны в зависимости от исхода переговоров по “брекситу”.Как сказал Бланкфейн, он хотел бы сохранить присутствие банка в стране и надеется, что эти планы не придется осуществлять.
В беседе с корреспондентом Би-би-си Бланкфейн признал, что его компания вела переговоры с властями в различных европейских городах и рассматривала возможность переезда в новые более крупные помещения в ряде мест, в том числе в Дублине и Франкфурте.
…Более миллиона человек заняты сейчас в финансовом секторе Британии, который приносит в виде налогов в казну 11,5% от всех поступлений, или более 70 млрд. фунтов стерлингов в год.
…”Ясно, что многие деловые люди стремятся к концентрации своей деятельности в одном месте, а для крупнейшей экономики мира таким местом является Британия – в смысле культуры, языка, особых отношений, и наш банк является примером этого”, – сказал Бланкфейн,- Британия имеет давнюю историю в области управления рынками, особенно в финансовой сфере, но не только, и это делает страну очень привлекательным местом для деловых людей. Но если в будущем окажется невозможным иметь удобный доступ к ЕС из Лондона, а пока никто не знает, какими будут в будущем соответствующие правила и положения, то возникнет риск того, что нам придется пойти на какие-то меры, которые могут привести к уменьшению нашего присутствия в Британии”.
По словам Бланкфейна, он хотел бы, чтобы в результате будущей сделки с ЕС финансовый сектор имел бы как можно меньше ограничений.
Европейская комиссия объявила в четверг, что рассматривает требования к местам, куда могут быть переведены финансовые институты, размещенные в настоящее время в Лондоне, в том числе валютные рынки. Бланкфейн, который, как он говорит, понимает, что переговоры о “брексите” ведутся не ради “наших удобств”, предупредил, что безопасность и надежность финансовой системы имеет огромное значение, и что любые быстрые перемены и фрагментация могут поставить их под угрозу.
…По его словам, концентрация всей деятельности банка в одном месте является наиболее эффективной политикой, и что через 10 лет лондонское отделение его банка может по-прежнему быть крупнейшим в Европе.
“Я бы сказал, что мы надеемся на то, что сможем вести нашу деятельность по возможности так же, как ведем ее сейчас…То есть, мы могли бы иметь германских сотрудников, которые торговали бы в Лондоне германскими ценными бумагами для германских инвесторов. И при этом они размещались бы в Лондоне”.
“Я полагаю, было бы в интересах Британии и в интересах Германии продолжать эту модель, то есть оставаться в Лондоне, которые имеет огромный опыт в регулировании этих рынков”.
“Не зная, чем кончатся переговоры, мы вынуждены планировать, исходя из всех возможных вариантов развития событий, – говорит Бланкфейн. – Мы надеемся, что нам не придется идти ни на какие меры до тех пор, пока не возникнет ясность в этом вопросе. Но если мы будем поставлены в положение, когда нам придется принимать срочные меры в качестве предосторожности, то, возможно, нам придется действовать до срока…Пока что мы стремимся избежать этого, и поэтому нашим интересам соответствует не тот или иной исход переговоров, хотя очевидно, что мы выступаем за сохранение существующего положения, а скорее уверенность в том, что у нас будет достаточно длительный период осуществления достигнутых соглашений, который позволит нам приступить к процессу приспособления к ним”( конец цитаты).
Лукавит банкир. Все уже решено.
http://business-swiss.ch/2017/03/goldman-sachs-prisutstvie-london/
“На фоне Brexit инвестиционный банк Goldman Sachs не только не намерен уходить из Великобритании, но и планирует расширить своё подразделение в Лондоне. На данный момент Goldman Sachs занимает различные помещения в столице Соединённого Королевства общей площадью в 111 тысяч квадратных метров.
По информации, представленной самим банком Goldman Sachs, к 2019 году он намерен выстроить для собственных нужд и ввести в эксплуатацию ещё одно новое здание с площадью в 102 тысячи квадратных метров.
Для справки: Нью-Йорке (США) занимает небоскрёб с около 200 тысячами кв.м.
Напомним, что после голосования британцев о выходе из Евросоюза многие эксперты предсказали тренд, по которому банковский бизнес, находящийся в Лондоне, но опасающийся утраты доступа к клиентам из ЕС, поспешит перевести свои подразделения (или хотя бы часть из них) на территорию Европейского союза. В качестве альтернатив Лондону можно было слышать Франкфурт-на-Майне (Германия) или Париж (Франция).
Тем не менее, и до сих пор пока что массового бегства бизнеса из Лондоне не наблюдается. Более того, многие компании (например, швейцарский Credit Suisse) дали понять, что пока что не видят реальной альтернативы Лондону, что отчасти связано с одним из последних заявлений Терезы Мэй”( конец цитаты).
Что касается заявления Мэй, то речь идет вот о чем.
http://business-swiss.ch/2016/07/velikobritaniya-korporativny-j-nalog/
“Власти Великобритании подумывают о том, чтобы снизить корпоративный налог с текущих 20 процентов до 15… Очевидно, что подобный манёвр является средством убеждения напуганных итогами голосования по Brexit компаний остаться в Великобритании.
Напомним, что о снижении корпоративного налога в Великобритании разговоры велись и ранее. Однако в проекте бюджета страны на 2017 год указывалось, что налог могут сократить на 3 процента (т.е. до 17 процентов) к 2020 году. Однако, если Великобритания действительно выйдет из состава ЕС, то Лондон уже более не будет связан предписаниями права Евросоюза, что позволит осуществить ещё более масштабное уменьшение налогового бремени для юридических лиц (например, до 15 процентов)… В 2008 году данный налог в Великобритании равнялся 30 процентам.
Учитывая, что в среднем в странах ЕС корпоративный налог составляет более 26 процентов, то снижение ставки в Великобритании может стать решающим фактором, почему международные компании решат остаться в Соединённом Королевстве, а не переместиться в ЕС. Напомним, что даже 15-процентная ставка остаётся выше, чем те, которые могут предложить бизнесу отдельные кантоны Швейцарии. Так, после проведения предстоящей реформы корпоративного налогообложения кантон Цуг намерен ввести ставку в 12 процентов; кантон Люцерн – 12,32 процента; кантон Нидвальден – 12,66 процентов”( конец цитаты).
Согласно последнего рейтинга «Global Financial Centres Index» первая десятка крупных финансовых центров мира выглядит так На первом месте – Лондон. Эксперты высоко оценили финансовые возможности и конкурентоспособность города. И это несмотря на окончательно объявленный выход Великобритании из ЕС( !).
Второе место досталось Нью-Йорку (США). Бронзовым призёром стал Сингапур.
Четвёртое место получил Гонконг, а пятое – японская столица Токио. Шестое место досталось американскому Сан-Франциско, когда седьмое место отошло Чикаго.
Крупнейший город Австралии – Сидней – занял восьмое место. Девятое место досталось американскому Бостону. Первую десятку закрывает крупнейший канадский город – Торонто.
Швейцарский город Цюрих оказался на 11 месте. Всего в исследовании приняло участие 88 финансовых площадок, которые боролись за звание самой конкурентоспособной в мире. Цюрих успешно обогнал таких соперников, как Люксембург, Женева и Франкфурт-на-Майне.
Ясно одно: развод Великобритании с ЕС- вопрос решенный. Теперь интересно, на каких условиях он состоится, и какое место в мире постарается занять британская корона?
Источник: pravosudija.net