Кенгуру, которые живут на деревьях

В обширном семействе кенгуровых насчитывается 12 видов древесных кенгуру, среди которых наиболее редкими и симпатичными являются кенгуру Гудфеллоу.За их внешний вид и повадки австралийский биолог Тим Фланнери дал им название «Dendrolagus goodfellowi pulcherrimus», что в переводе с латинского означает «самый красивый».

Кенгуру Гудфеллоу обитают только на острове Новая Гвинея, то есть являются эндемиком.



Длина тела от 55 до 75 сантиметров, вес от 6 до 8 килограмм. Длина хвоста от 65 до 80 сантиметров.



Эти умные симпатичные животные выбрали для жизни леса, растущие на склонах горного хребта Оуэн-Стенли на высоте от 700 до 2500 метров над уровнем моря.



Их задние лапы короче, чем у обычных кенгуру, а передние – широкие и мощные, – снабжены цепкими, загнутыми книзу когтями.



Длинный пушистый хвост помогает балансировать при совершении почти десятиметровых прыжков между деревьями.



За умение виртуозно лазать по веткам кенгуру Гудфеллоу часто называют «сумчатыми обезьянами».



На земле они становятся беспомощными, так как прыгать не могут, как обычные кенгуру, а передвигаются мелкими неуклюжими шажками.



Питается листьями, семенами, плодами, корнями и другим растительным кормом. Продолжительность жизни составляет около 15 лет.



Детеныши рождаются весом 2 грамма и длиной 2 см, после чего еще полгода проводят в сумке у матери. Самостоятельными они становятся в возрасте около одного года.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com