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Кенгуру, которые живут на деревьях

10:23. 15 мая 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:
В обширном семействе кенгуровых насчитывается 12 видов древесных кенгуру, среди которых наиболее редкими и симпатичными являются кенгуру Гудфеллоу.



За их внешний вид и повадки австралийский биолог Тим Фланнери дал им название «Dendrolagus goodfellowi pulcherrimus», что в переводе с латинского означает «самый красивый».





Кенгуру Гудфеллоу обитают только на острове Новая Гвинея, то есть являются эндемиком.

Кенгуру, которые живут на деревьях
Длина тела от 55 до 75 сантиметров, вес от 6 до 8 килограмм. Длина хвоста от 65 до 80 сантиметров.

Кенгуру, которые живут на деревьях
Эти умные симпатичные животные выбрали для жизни леса, растущие на склонах горного хребта Оуэн-Стенли на высоте от 700 до 2500 метров над уровнем моря.

Кенгуру, которые живут на деревьях
Их задние лапы короче, чем у обычных кенгуру, а передние – широкие и мощные, – снабжены цепкими, загнутыми книзу когтями.

Кенгуру, которые живут на деревьях
Длинный пушистый хвост помогает балансировать при совершении почти десятиметровых прыжков между деревьями.

Кенгуру, которые живут на деревьях
За умение виртуозно лазать по веткам кенгуру Гудфеллоу часто называют «сумчатыми обезьянами».

Кенгуру, которые живут на деревьях
На земле они становятся беспомощными, так как прыгать не могут, как обычные кенгуру, а передвигаются мелкими неуклюжими шажками.

Кенгуру, которые живут на деревьях
Питается листьями, семенами, плодами, корнями и другим растительным кормом. Продолжительность жизни составляет около 15 лет.

Кенгуру, которые живут на деревьях
Детеныши рождаются весом 2 грамма и длиной 2 см, после чего еще полгода проводят в сумке у матери. Самостоятельными они становятся в возрасте около одного года.

Кенгуру, которые живут на деревьях


Кенгуру, которые живут на деревьях

Кенгуру, которые живут на деревьях

Кенгуру, которые живут на деревьях

Кенгуру, которые живут на деревьях

Кенгуру, которые живут на деревьях
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Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: животные, кенгуру, природа
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