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Как предотвратить суицид? Михаил Хасьминский

13:29. 15 мая 2017 Просмотров - 9 Нет комментариев Опубликовал:

Как предотвратить суицид?
Одной из серьезных угроз социального благополучия Российской молодёжи в наше время являются распространяемые и активно навязываемые в социальных сетях в интернете суицидальные настроения. Чтобы подтолкнуть подростка к суициду используются манипуляции сознанием, психологические техники, уловки, на которые многие молодые ребята, в силу неопытности, поддаются, совершая трагическую непоправимую ошибку. Что такое суицид, как явление современной российской действительности, как провоцируют на суицид подростков, как остановить эти страшные поступки, что нужно объяснить молодежи, чтобы предотвратить их вовлечение в группы суицида в социальных сетях, во всевозможные деструктивные процессы? Об этом и многом другом в новом актуальном видеоуроке рассказывает Михаил Игоревич Хасьминский, – психолог, писатель, руководитель центра кризисной психологии на подворье Патриарха Московского и всея Руси, Член Ассоциации онкопсихологов России.

Цель общественной организации “Общее Дело”
- возрождение нравственных и моральных ценностей в российском обществе, в первую очередь среди молодёжи.

Наш сайт: http://общее-дело.рф
https://xn—-9sbkcac6brh7h.xn--p1ai/
Группа в ВК: https://vk.com/obsheedelorf
Канал на ютубе: https://www.youtube.com/user/proektob…

Мы создаем документальные фильмы и ролики, заставляющие людей меняться к лучшему.
За последние 2 года были созданы такие фильмы как:
- секреты манипуляции, алкоголь
- секреты манипуляции, табак
- история одного обманы
- тайна природы женщины
- 5 секретов настоящего мужчины
- и ещё около 50 видеороликов.

Все эти видеоматериалы были созданы благодаря поддержки неравнодушных людей и волонтёров.
Мы видим насколько это важно и постоянно работаем над созданием новых материалов.

В роликах и фильма организации Общее Дело раскрываются следующие темы: здоровый образ жизни, патриотизм, ответственная деятельность, спорт, здоровье, любовь к Родине, Россия, Украина, Беларусь, Русь, трезвость, нравственность, духовность.
Также в наших фильмах и роликах принимают участие ведущие психологи-тренеры, известные спортсмены, крупные российские бизнесмены, среди которых Радислав Гандапас, Алексей Воевода, Юрий Куклачев, Олег Пронин, Руслан Байрамов, Александр Хакимов, Дамир Нигматянов, Рами Блект, Владимир Георгиевич Жданов.

Наша группа в контакте ОБЩЕЕ ДЕЛО • ЗДОРОВАЯ РОССИЯ:
https://vk.com/obsheedelorf

Дружественная группа “Возрождение нравственности”: https://vk.com/vozrojdenie_nravstvenn…

Как предотвратить суицид? Михаил Хасьминский

Источник: www.youtube.com

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