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Идеи масонства. Международная сеть масонских организаций

17:05. 15 мая 2017 Просмотров - 88 Нет комментариев Опубликовал:

Как братства вольных каменщиков, сформировавшиеся при строительстве храмов в Европе, превратились в международную сеть масонских организаций? Идеи масонства близки идеям Просвещения, но, в отличие от энциклопедистов, для которых главным был разум, масоны на первое место выводили духовное совершенствование человека. Что привлекало в масонстве таких русских интеллектуалов, как Николай Новиков, граф Роман Воронцов, Петр Татищев? В чем разница между политическими кружками, лишь пользовавшимися вывеской масонства, и настоящим масонством - духовным и идейным?

Метки: масоны, мировое правительство, тайные организации
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