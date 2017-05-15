Идеи масонства. Международная сеть масонских организаций

Как братства вольных каменщиков, сформировавшиеся при строительстве храмов в Европе, превратились в международную сеть масонских организаций? Идеи масонства близки идеям Просвещения, но, в отличие от энциклопедистов, для которых главным был разум, масоны на первое место выводили духовное совершенствование человека. Что привлекало в масонстве таких русских интеллектуалов, как Николай Новиков, граф Роман Воронцов, Петр Татищев? В чем разница между политическими кружками, лишь пользовавшимися вывеской масонства, и настоящим масонством - духовным и идейным?