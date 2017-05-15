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И снова о госдолге США

15:31. 15 мая 2017 Просмотров - 5 Нет комментариев Опубликовал:
США в очередной раз достигли потолка госдолга – 19,9 трлн. долларов. Дальше увеличивать госдолг нельзя, пока Конгресс не установит новую планку. Администрация Белого Дома договорилась с Конгрессом вернуться к этому вопросу в сентябре, а до сентября заморозить некоторые госпрограммы. Трамп во время избирательной кампании обещал проблему госдолга полностью закрыть за 8 лет. Но сейчас уже понятно, что это было бла-бла-бла. Пока все инициативы Трампа влекут только усугубление проблемы, а не её решение. (Кроме отмены реформы здравоохранения имени Обамы, но об этом чуть ниже.)

      Так вот, налоговая реформа Трампа предполагает понижение налога на доходы корпораций с 35% до 15% и понижение предельной ставки подоходного налога с 39,6% до 35%. Что очевидно приведет к росту дефицита бюджета. Плюс Трамп пообещал рост расходов на оборону и огромные вложения в инфраструктуру на сумму 1 трлн. долларов.

      Отмена реформы здравоохранения действительно немного облегчит нагрузку на бюджет, потому что реформа здравоохранения предусматривала просто субсидирование работодателей,  которые обеспечивают своих работников страховками. При этом отмена реформы здравоохранения никак не решает проблему роста цен на мед. услуги и лекарства, (а этот рост составляет 6-7% в год), что с каждым годом всё увеличивает долю расходов на медицину в бюджете США.

      Короче, уже ясно, что проблема госдолга в первый срок Трампа никуда не денется и, наоборот, будет только усугубляться. В связи с этим презентую несколько диаграмм, характеризующих масштаб бедствия.
Согласно экономической науке и просто здравому смыслу государство должно занимать деньги в 2 случаях:

      – для инвестиций в инфраструктуру;
      – для финансирования дефицита бюджета во время войны.

  Инвестиции в инфраструктуру помогают стимулировать экономический рост. Ну а с войной совсем всё понятно. Во время войны нужно брать взаймы столько сколько дают (по понятным причинам).

США занимают чтобы финансировать текущие расходы, что совсем против здравого смысла. Брать в долг, чтобы профинансировать текущие расходы это бред. Когда МВФ приходит в какую-нибудь отсталую страну, МВФ первым делом режет расходы бюджета, чтобы привести их в соответствие с доходами (ну или повышает налоги, тарифы на коммуналку с той же целью). При этом США, которые контролируют МВФ, сами берут в долг именно для того чтобы профинансировать текущие (а не капитальные) расходы.

 У Обамы в первые годы его президентства была отмазка. Он говорил, что США только что пережили рецессию и рост текущих расходов позволяет пережить последствия рецессии. Логика спорная, но она позволяла как-то объяснить дефицит. Сейчас в дефиците нет никакой логики.

Дефицит бюджета США составляет примерно 1 трлн долларов в год или 30% от доходов бюджета (подробнее здесь). Теперь смотрите как этот дефицит стимулирует экономику.

дефицит

  На диаграмме выше показано на сколько долларов растет ВВП при росте долга на 1 доллар. В 50-х 1 дополнительный доллар долга давал рост ВВП 9 долларов, сейчас 1 доллар нового долга даёт рост ВВП 33 цента.

На следующей диаграмме показано как рост федеральногго долга соотносится с ростом ВВП в абсолютных цифрах. Синяя кривая это рост ВВП в абсолютных цифрах, а красная это рост долга в абсолютных цифрах.

дефицит2

Т.е. в период с 2007 по 2014 годы рост ВВП США составил 2,9 трлн долларов, а рост долга составил 8,8 трлн долларов.

Дальше смотрите, это разница между ростом фед. долга и ростом ВВП США. Рост долга оправдан когда 1 доллар нового долга дает рост ВВП хотя бы 1 доллар, а если меньше то смысла в росте госдолга как бы нет.

дефицит3

В период с 2007 по 2014 годы была именно такая ситуация. Долг вырос на 8,8 трлн, а ВВП на 2,9 трлн. Соответственно, разница 5,9 трлн долларов.

Ну а на последней диаграмме показано соотношение прироста долга и прироста ВВП в процентах.

дефицит4

 Короче говоря, мысль простая – ситуация вышла из-под контроля. Т.е. все всё понимают, но сделать ничего не могут. Казалось бы всё просто, нужно порезать расходы, чтобы госдолг просто не рос дальше. Но не получается, сокращение расходов на 30% приведет к коллапсу государства. Негры выйдут на улицы и начнут крушить всё подряд. Белые тоже скорее всего сорвутся с цепи. (Только латиносы никуда не выйдут, будут терпеть.) А в США и так уже 2,2 млн. человек сидит в тюрьме, плюс 4,7 млн. на испытательном сроке. Это значит что государство находится на пределе своих возможностей по поддержанию правопорядка в стране. Поэтому сократить расходы и не получается.

Оригинал: monetary_policy

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: госдолг сша, дефолт
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