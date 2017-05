Фальсификация истории: как победу России над Британией в „Крымской войне” сделали поражением

Определения «русско-японская», или «русско-турецкая» содержат чёткие и конкретные понятия, не требующие пояснения кто с кем воевал, и где. Иная ситуация с «Отечественной войной 1812г.» Почему она отечественная? Ведь если вдуматься в смысл этого слова, а не бездумно произносить, то неизбежно мелькнёт мысль о том, что это война внутри одного отечества, т.е. не с иноземным интервентом, а война своих со своими, иначе говоря, гражданская! Можно сколько угодно сомневаться в справедливости этой версии, но она имеет такую основу, с которой спорить на самом деле трудно.

Ещё недавно мы не сомневались в правдивости версии историков по поводу того, чем именно была война 1812 года. Но вот прошло несколько лет, и уже академическая наука перестала отмахиваться от фактов, накопленных независимыми исследователями. «Восточный поход» Наполеона был вовсе не агрессией Франции против России. Факты говорят о том, что это была военная операция внутри государств, членов Священной Римской Империи, которая юридически была упразднена, а по факту продолжала своё существование до конца девятнадцатого века.

Именно потому и «отечественная», что по сути, она шла внутри одного образования, пусть неформального, зато реально существующего, где все монархи приходились друг другу кровными родственниками. Главным итогом той войны стал разгром «Единой Европы №1», и вывод её из под влияния Российской империи – единственной законной наследницы Священной Римской Империи.

Позднее, на руинах западных окраин СРИ возникнут Германская и Австро-венгерская империи, которые исчезнут с политической арены уже в составе целого списка, вместе с Оттоманской и Российской, оставив единственную, до сих пор процветающую империю на планете – Британскую. Особо замечу, что это произойдёт во время Второй отечественной войны, которую историки переименовали в «Первую мировую». И она тоже была именно Отечественной, потому, что русский Царь Николай II, был монархом не только в Российской империи, но во многих европейских странах.



Поэтому, когда германские войска вторглись в Лихтенштейн, Великим Князем которой являлся последний русский Царь, было объявлено о начале Второй отечественной войны. Не «империалистической», не «мировой», а именно Второй отечественной.

Но, между этими двумя отечественными, была ещё одна, которую ныне стыдливо называют «крымской». Я считаю, что это несправедливо.

Что нам известно о Крымской войне? В первую очередь на ум приходит героическая оборона Севастополя, Лев Толстой, институтки – сёстры милосердия и Наполеон III. Открываем любой учебник и читаем чёрным по белому: – “Против России выступили: Французская империя, Османская империя, Британская империя, Сардинское королевство”. Стоп… Т.е. мощь двух мощнейших империй в мире (Османскую я не считаю, она в то время на ладан дышала.) обрушилась на маленький полуостров во внутреннем для России, фактически, море! Не складывается как то… Нам же говорили, что всё из-за турков.

Якобы, Османская империя чего-то там хотела, которая, только в России называется Османской, в остальном мире она – ОТТОманская. После череды русско-турецких войн, она была существенно ослаблена, поэтому трудно представить, чтобы она в одиночку могла затеять такое рискованное предприятие, даже с учётом помощи англичан.



Тогда какие она могла иметь претензии?! Сказали бы лучше спасибо за то, что русский солдат оружие имеет для защиты, а не для захвата колоний. Британский же солдат – напротив, в это время воспитывался как хозяин мира. Половина Земли находилась тогда под прямым правлением Британской империи. По численности населения до сих пор нет такой страны, я имею в виду по отношению к общей численности населения всей Земли, разумеется.

Дальше интереснее. Изучим театры военных действий, так называемой “Крымской” войны: – “Балканы, Олтенитца, Ахалцих, Синоп, Кюрюк-Дара, Альма, Севастополь, Балаклава, Инкерман, Таганрог, Кавказ, Евпатория, Карс, Санкт-Петербург, Петропавловск”.

Вот те раз! Нельзя же так! Санкт-Петербург и Петропавловск на Камчатке! И это называется “Крымская война”?!!! Мне вот непонятно, почему те же учебники ничего не пишут о битве за Санкт-Петербург? А ведь там бои шли нешуточные, и в отличии от Севастополя, Петербург наш доблестный флот отстоял, изрядно потрепав английский. Наверное, нужно чтоб город сначала разграбили, тогда он в историю попадёт.

Цитата из книги Питера Гиббса “Крымская ошибка” (Peter Gibbs “Сrimean Blunder”. 1960): – “В начале 1854 года, ещё ДО официального объявления Англией войны России, (то есть без объявления войны – вероломно) английский флот под командованием Сэра Чарьза Напьера (Sir Charles Napier) напал на Петербург”.

А вот цитата из «Википедии»: – «В английскую коалицию входила посланная Наполеоном Третьим французская эскадра под командованием адмирала Парсеаваля-Дешена (Parseval-Deschenes) и адмирала Пено (French Fleet under Admiral Penaud), и корпус морской пехоты под командованием генерала General Barraguay d‘Hilliers, который потерял руку ещё под Бородиным. (Oliver Warner “The See and the sword”(The Baltic 1630-1945) NY 1965». Кроме этого в коалиции были войска скандинавских стран: датчане, голландцы, шведы, и масса наёмников со всей Европы.

А ведь Столицу не сдали англичанам только потому, что оборона города была организована на высочайшем уровне. И хвалёные «хозяева всех морей» были бессильны перед силой русского оружия. Всего одну крепость они смогли взять – Бомарсунд. А затем получили такой отпор, что зареклись соваться в Финский залив. Свеаборг и Кронштадт оказались не по зубам сильнейшему флоту мира.

На следующий год, английская коалиция, уже под командованием Сэра Ричарда Дундаса предприняли ожесточённый штурм крепости Свеаборг. Однако русские защитники крепости, выстояли против всей мощи элитных сил Британской империи, над которой «никогда не заходило солнце», и в распоряжение которой имелись ресурсы почти всего мира. Может, нужно было назвать войну Балтийской, или Санкт-Петербургской?

Но и на Азовском море защитники Петровской крепости, которая была под Бердянском, так же разгромили британский флот, и покрыли себя неувядаемой славой… Как сначала все полагали. На самом деле о тех славных боях никому не рассказывают, вспоминая только сдачу Севастополя.

Петровская крепость названа в честь командующего второй южной армией Петра Румянцева-Задунайского.

После падения Севастополя в сентябре 1855 года на очереди для удара союзников стоял Николаев – главная база Черноморского флота. Здесь находилось военное кораблестроение, обширные артиллерийские склады и вся административно-хозяйственная часть флота. Кроме того, через Николаев проходили стратегические дороги, связывающие Одессу и Крым с Центральной Россией.

13 сентября 1855 года в Николаев прибыл император Александр II с двумя братьями. Великого князя Константина Николаевича он назначил командующим артиллерией, а Николая Николаевича – командующим инженерными работами. Строительство оборонительных сооружений поручили военному инженеру, генерал-майору Э.И.Тотлебену. Город перешел на осадное положение.



Вдоль Бугского лимана соорудили глубокоэшелонированную оборонительную систему, состоявшую из земляных редутов и батарей, на которых установили 563 орудия. Подготовили для затопления по фарватеру Лимана пять кораблей.

В октябре 1855 года, к концу Крымской войны, флот союзников в количестве 90 судов предпринял попытку прорваться к Николаеву. Армада, с десятитысячным десантом, стерла с лица земли Кинбурнскую крепость, заняла Очаков и вошла в Днепровско-Бугский лиман. Однако в районе Русской и Волошской косы корабли попали под перекрестный огонь двух укрепленных батарей и дальше пройти не смогли.

Мощным Кауфмановской и Константиновской батареям (одна из них, размещенная на искусственном насыпном острове, была названа в честь великого князя Константина) – главным в построенной оборонительной линии, так и не пришлось вступить в битву. Проект Николаевской обороны Тотлебена впоследствии был издан, как образцовое руководство по фортификации. Может война была Азовско-Черноморской?

Та же судьба ждала англичан на Камчатке. Генерал-майор Завойко получил секретную депешу от… Не поверите, не из генштаба, а с Гавайских островов, и был предупреждён о приближении английской эскадры во главе с одним из первых в истории боевых пароходов “Вираго”.

При подходе к Петропавловску, английские моряки начали делать промеры глубин, и драпали в океан при появлении всего-навсего одного русского бота. Затем совершили высадку десанта и завязалась битва. Русский гарнизон так грамотно организовал оборону, что расправился с превосходящими силами противника быстро и основательно. Подвиг камчатских защитников до сих пор замалчивается.

Это памятник героической батарее у Чёрной сопки, на берегу Тихого океана. Её бойцы отдали жизни за независимость Родины. А Родина помнит о своих героях? А Родина стыдливо называет крупномасштабную агрессию Британской империи – “Крымской войной».

Где Петербург, где Камчатка, где Балканы, Кавказ, Азов и Крым. Со всех сторон, кроме Афганистана Россию окружили англичане. Взяли в клещи, и ударил со всех сторон. И это крымская война? А османы и прочие союзники, это так… Статисты, и не более того.

Историки говорят: – Россия проиграла Крымскую войну, потеряла некоторые преимущества на Чёрном море, которые с лихвой затем вернула бескровно, дипломатическим путём. Проиграла? Ложь! Россия выиграла величайшую битву за независимость и целостность страны.



Если бы мы тогда проиграли, Крыму была бы уготована судьба Гонконга, в лучшем случае. Камчатка считалась бы исконной британской колонией, а если бы удался Петербургский десант англо-франков, России не было бы вообще! Это понятно? Так какая же это “Крымская” война? Вот и получается – если предательство и поражение, то это “отечественная”, “великая”, “народная”, а если Россия провела успешную, чрезвычайно эффективную и значимую войну, при минимальных потерях, то это так… «Бои местного значения».





