Демография, говорите, неважная? А кормить не пробовали?

Что-то сейчас у нас усиленно заговорили о демографии. И даже предложили ввести налог на малодетных. Ну, чтобы у тех, у кого мало детей – ещё меньше денег оставалось, чтобы они вообще не плодились. Пусть плодятся цыгане, азиаты – а титульная нация больше работает и на свои налоги содержит умеющих ловить в мутной воде свою рыбешку без труда…

Да – в России сложилась ненормальная демографическая ситуация. Но, может быть, чтобы эта ситуация улучшилась – государству следует поднапрячься и решить, например, острейший жилищный вопрос, который для огромной, полупустой России с её обилием лесов (простейший стройматериал) является просто позорным?

Ведь сколько людей не может создать семью, а сколько уже созданных пар распадается, сколько бытовых скандалов, дрязг и даже убийств происходит из-за банального отсутствия нормального жилья!

По этой же причине, кстати, и детьми многие люди не спешат обзаводиться. Или обзаводятся одним-единственным...

Или, может быть, стоило бы повысить зарплаты людям труда?

Почему в Европейских странах, этих лилипутах, с трудом видимых на карте и как правило лишённых природных ресурсов – зарплаты, пенсии и пособия чаще всего куда выше чем в России? Откуда у них берутся на это деньги? Почему они не разоряются, в трубу не вылетают с такой политикой?

Если кто-то недопонимает, мне не лень повторить старую истину: забота о людях – это очень выгодно.

Это архивыгодно – вкладывать средства в человека! Любой, самый зачуханный бомж – дороже любой нефтяной скважины. Есть страны, где этой простой истины не понимают – как правило большие и богатые полезными ископаемыми, с хорошим климатом. Например – Конго, Боливия, Нигерия, Колумбия... Там не делают ставку на человека. Там делают ставку на алмазы, золото, нефть – и не особо тратятся на такую блажь как пенсии, стипендии, пособия по безработице, или высокие зарплаты. То есть там как раз и царствует чистый капитализм, шизофреническая мечта российских рыночников-либералов. Никаких лишних трат – выживает сильнейший.

Казалось бы – эти страны и должны быть самыми богатыми и развитыми, стабильными и господствующими на планете. А вот и нет! Именно они – в долгу как в шелку, в дерьме по самые уши. Именно там – вечная нищета и нестабильность, нескончаемая череда переворотов.

Учёные подсчитали, что Конго при рациональном использовании своих ресурсов могло бы прокормить 9 миллиардов жителей – при том, что на всей планете сейчас живёт 6 миллиардов. Ведь страна обширная, климат – тропический, позволяющий собирать по четыре урожая в год. Никаких пустынь, никаких труднодоступных горных массивов, богатейшие запасы полезных ископаемых. Расположена в самом центре Африки (перекрёсток континентального масштаба), имеет выход к океану...

И в этой чудо-стране – примитивная полуразрушенная экономика, с первого дня независимости (1960 г.) идёт гражданская война, то чуть затихая, то вновь разгораясь. Во время очередных обострений солдаты из высокорослой народности тутси отлавливают низкорослых пигмеев – и целиком насаживают на шампуры, жаря на кострах как баранов...

А есть государства, где ценят каждого человека, платят приличные зарплаты, пенсии, пособия, стипендии, заботятся об инвалидах и душевнобольных, о престарелых и осужденных… Короче, ерундой вроде страдают и деньги на ветер выбрасывают (как считают многие наши титулованные экономисты). Как правило, такие государства – маленькие, густонаселённые, почти лишённые полезных ископаемых, с не очень хорошим климатом, порой не имеющие даже выхода к морю. Например – Швейцария, Люксембург, Голландия, Бельгия, Швеция, Япония, Южная Корея, Сингапур, Исландия, Ирландия, Австрия...

Казалось бы – все они должны были давно разориться, и с лица земли исчезнуть. Но именно эти страны – самые стабильные и благополучные. Именно они милостиво дают взаймы остальному миру. И со временем становятся ещё богаче, ещё благополучней.

Что за наваждение? Мистика? Парадокс? Да нет, тут всё логично и закономерно. Они ведь вкладывают средства в людей – а значит, никогда не разорятся. То самое Конго, где люди от большого счастья друг дружку поедают, было раньше колонией крохотной Бельгии. В 1960 году маленькая густонаселённая Бельгия совершенно спокойно отпустила на все четыре стороны громадную кладовую полезных ископаемых, помахала рукой обширным и плодородным территориям! И ни один бельгиец не стал жить хуже. Хуже стали жить конголезцы.

Англия владела колониями, площадь которых, превышала площадь всего Советского Союза. Всех отпустила – даже тех кто этого и не требовал. И не обеднела. По миру не пошла. И не пойдёт. Ведь главное её богатство – её люди – всегда при ней.

Те же Штаты стали политико-экономическим гигантом, принимая толпы мигрантов со всего мира (зачастую беглых уголовников; самых нищих, безземельных крестьян; самых отчаявшихся безработных) и срочно наделяя их землёй, прививая им вкус к свободе. Позволяя людям свободно приобретать оружие и самим выбирать себе губернаторов, шерифов, судей; создавая из безликих толп затурканных беглецов сообщество уважающих себя индивидуумов. Нищий полураб, готовый покорно ишачить за похлёбку, в американских условиях становился личностью. Два самых зашуганных в тогдашней Европе этноса – ирландцы и евреи – в Америке стали самой экономически активной, пробивной силой, потому что в США им позволили разогнуться.

В Бангладеш населения больше, чем в Японии. Но кто в мире считается с Бангладеш, кто об этой стране вообще что-то знает? Уважением в глазах человечества может пользоваться только то государство, которое уважает своих граждан. А в Японии своих граждан уважают и заботятся о них – явно побольше чем в Бангладеш.

Можно вспомнить и опыт большевиков, которые, едва придя к власти, несмотря на страшную разруху и полыхавшую гражданскую войну, не дожидаясь никаких "лучших времён", усадили за парты всё население. А также организовали стройную и эффективную систему здравоохранения, спасая миллионы людей от эпидемий. Впервые за всю историю России заскорузлые пальцы крестьян выводили угольками на обрывках бумаги первые в их жизни, самостоятельно написанные слова: "Рабы – не мы, мы – не рабы".

Кто-то из антикоммунистов считал это чистой блажью. Но в результате этой блажи при жизни одного поколения Россия из вшивой лапотно-посконной орды (из которой к тому же уехали многие грамотные люди), превратилась в ядерно-космическую сверхдержаву. Поставила под свой контроль треть земного шара – в том числе такие страны, в которых раньше про Россию никто и не слыхал. Ещё живы были те, писавшие угольками, когда их дети и внуки построили первый в мире космический спутник, первую в мире атомную электростанцию и первый в мире атомный ледокол.

А сегодня, именно сейчас, когда подобные инвестиции в человека считаются чудачеством и выбросом денег на ветер, Россия превратилась в сырьевой придаток развитых стран, балансируя на грани утраты национального суверенитета.

Это очень выгодно – платить людям большие зарплаты, пенсии, стипендии, пособия. Ведь рабочий свою зарплату, старик свою пенсию, студент свою стипендию, безработный своё пособие – не потащит в швейцарский банк. Они на эти деньги что-нибудь купят. Значит – вложат их в экономику. И чем больше они будут иметь денег – тем больше будут совершать покупок. Значит – больше будет вклад средств в экономику. Следовательно – будет расширяться торговля и производство, появятся новые рабочие места, будет увеличиваться заработная плата. Поэтому – ещё больше возрастёт количество покупок, ещё больше средств будет вложено в экономику. И так, по спирали, вверх.

Деньги рождают деньги. Выплачивая крупные зарплаты, пенсии, стипендии, пособия – государство не теряет эти средства. Оно просто перекладывает их, из одного своего – в другой (свой же) карман. При этом по пути "из кармана в карман" эти средства крутят экономику – как река крутит лопасти мельниц и турбины гидроэлектростанций.

И наоборот: чем меньше по своим размерам зарплаты, пенсии, стипендии и пособия – тем меньше денег на руках у населения. Значит – меньше покупок, меньше вкладывается средств в экономику. Как следствие – замирает торговля, останавливается промышленность, сокращается количество рабочих мест, урезаются зарплаты. Значит – ещё меньше покупок, ещё меньше вкладывается средств в экономику. И так, по спирали, вниз. Недостаток средств, порождает ещё больший их недостаток.

Деньги не должны лежать мёртвым грузом – они должны вкладываться в экономику. Деньги – кровь экономики. Чем больше крови (денег) в теле (в государстве) – тем здоровее тело (стабильнее экономика, более развито государство). При этом важно, чтобы кровь (средства) беспрепятственно доходила до самых мельчайших капилляров (самых малоимущих и социально уязвимых слоёв населения). Если перекрыть свободный доступ крови к самому ничтожному участку тела (например – перетянуть жгутом мизинец на ноге), это не будет разумной экономией крови. Это будет безумием, которое вызовет заражение – способное в конечном счёте убить всё тело.

Аналогично этому – если прекращается доступ средств к самым "ничтожным" членам общества, это не является разумной экономией. Это безумие, которое чревато тяжкими последствиями для всего государства.

Вонь, идущая от иных бомжей – это вонь от самого государства, самого общества российского. Это гниение самой России.

Если кровь скапливается в каком-то одном месте организма (то есть если деньги скапливаются в руках у немногих миллиардеров) – это гематома, ничего хорошего от нее организму (государству) быть не может.

А если кровь фонтаном хлещет из вскрытой вены (то есть если потоки денег переводятся в оффшорные зоны) – это гибель для тела (для всей экономики и самого государства). Кровь, пролившаяся на землю, для организма потеряна. Деньги, переведённые за рубеж – практически потеряны для государства. Какая разница – кому там они принадлежат формально? Главное – чью экономику они крутят фактически.

Поэтому важно, очень важно, чтобы как можно больше денег доставалось рабочим, пенсионерам, студентам и безработным – и как можно меньше их оставалось на счетах у олигархов.

Вклад средств в человека – это не блажь и не акт милосердия. Это – выгоднейшее капиталовложение, выгоднейший бизнес. Как бы наши власть имущие ни возмущались теми или иными поступками американцев, как бы ни размахивали в знак протеста своими ручонками – им приходится и придётся в дальнейшем ползать на брюхе перед дядей Сэмом и целовать его в зад и в перед. До тех пор, пока мы не научимся ценить своих людей (не избранных, а всех – в том числе самых бедных) так, как ценят своих граждан в Штатах (независимо от цвета кожи). Только то государство имеет какую-то перспективу, которое последнего своего бомжа ценит больше самой крупной нефтяной скважины.

Россия сегодня явно не принадлежит к числу таких стран. И не надо мне говорить о том, что я идеализирую Америку, Европу, или Японию с Южной Кореей. Разумеется, там своих проблем навалом. Но давайте сначала достигнем их уровня – а потом уже будем показывать на них пальцем и смеяться над их проблемами...

Сейчас, для российских денежных тузов и "капитанов экономики" (которые в нормальных странах сидели бы в тюрьмах) наступило золотое времечко. Сегодня можно творить буквально всё что угодно, можно как угодно сокращать зарплаты – оправдывая это кризисом, санкциями, происками коварного Госдепа и т.д.

Разумеется так делают и там, где никакие санкции вообще не при чем. Например – женщины, работающие в налоговой, приносят государству живые деньги. Но нормально ли, когда они, которым за это частенько угрожают, треплют нервы, таскают по судам – получают зарплату, от 5 до 15 тысяч рублей в месяц?.. Они буквально полуголодные!.. И при чём тут санкции, Крым, Украина, кризис и Госдеп?..

Глупые хохлы пишут в соцсетях, что теперь российским олигархам приходится ужиматься, отказывая себе в тех или иных прихотях. Ах, если бы это было правдой! Именно сегодня, сейчас, на тотальном ограблении населения под предлогом необходимости затянуть пояса из-за санкций – делаются состояния и наживаются миллиарды. Бедные становятся ещё беднее, богатые – ещё богаче.

Если бы вдруг Евросоюз и Штаты взяли и публично объявили об отмене абсолютно всех санкций – это был бы самый страшный удар ниже пояса для российских нуворишей. Пришлось бы тогда Москве наверное срочно начинать войну с кем-нибудь, дабы иметь хоть какое-то оправдание для тотального грабежа собственного населения.

Кстати когда мы говорим о бедности в каком-нибудь развивающемся государстве Африки, Азии, или Латинской Америки – то частенько не учитываем их цены и климат. Ведь в таких странах на нищенскую по нашим меркам зарплату – можно жить. В лёгкой хижине, не заботясь об отоплении и о тёплой одежде-обуви. В таких странах как правило семья (зачастую многодетная) начинает жить более-менее сносно, если хотя бы один член этой семьи устраивается на работу. Есть у отца работа – жена и дети уже худо-бедно накормлены и одеты-обуты.

В России же на приличную жизнь семье, где есть хотя бы двое детей – нужно вовсю вкалывать и мужу, и жене. То есть в порядке формулы "зарплата должна кормить" – Россия является одной из самых отсталых стран мира. И это факт. И не надо с пеной у рта пытаться доказать обратное – на том основании, что нас боятся. Обезьяну с гранатой тоже все боятся.

И кто-то после этого удивляется, что в России в семьях мало детей, а мужчины рано уходят из жизни?..

Более того, у нас государство не только не помогает людям – оно усиленно бьёт их по рукам, просто не давая жить. Например в России до сих пор не сделано то, с чего начал свои реформы Китай в 1978 году – у нас не подпускают к земле людей. Огромные массивы пустующей земли, на которой людям не разрешают хозяйствовать – это то, чего наверное нет даже на Гаити или в Центральноафриканской республике.

Равным образом русских не подпускают к свободной торговле. В России им запрещено торговать на рынках. Русский должен ишачить – а торгует пусть Ахмед.

Говорить об этом считается неполиткорректным – а наводить такую практику повсюду политкорректно?

И кто-то удивляется при этом, что в России рождается мало детей… И предлагает поднять рождаемость дубиной нового налога… Может, лучше ввести налог на идиотов, порождающих такие бредовые законы?

Олег Боровских

➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/107559/18552/-