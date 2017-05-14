За народной славой люди едут в Китай, а за милостью власть имущих — в Швейцарию!

Молодой певец Димаш Кудайбергенов из Казахстана после триумфа в своей стране поехал в Китай и стал там певцом № 1. Кстати, на его фоне значительно поблекла всекитайская слава российского певца Витаса (Виталия Грачёва). Димаш Кудайбергенов спел его знаменитую песню, состоящую в большей степени из высокоорганизованного крика, и теперь полуторамиллиардный Китай считает его голос самым лучшим в мире.

Удивительное дело, про вокальный талант Димаша Кудайбергенова из Казахстана, поющего песни в том числе и на чистом русском языке, российские СМИ ...молчат. Соответственно российский народ в массе своей про этого юного певца ничего и не знает... Что собственно подтверждает известную мысль: "народ знает лишь тех, о ком ему рассказали СМИ".

Вторая новость географически привязана к России и Швейцарии.

Ещё год назад, 21 июня 2016 года, в швейцарской Женеве прошла пресс-конференция российских учёных Тамары Сахно и Виктора Курашова, которые с высокой швейцарской трибуны заявили на весь мир о разработке ими совершенно уникальной технологии биологической трансмутации урана и тория в другие элементы и их изотопы, что называется, «под заказ».

Биологическая трансмутация — это осуществление давней мечты алхимиков: превращение одних элементов вещества в другие. В данном конкретном случае речь идёт об открытии био-химического пути трансмутации как самого дешёвого и самого безопасного способа получения особо дорогих и особо редких химических элементов из более дешёвых и имеющихся в достатке.

До сих пор трансмутация химических элементов достигалась учёными на гигантских ускорителях и в реакторах АЭС. Например, при взрыве (распаде) радиоактивных атомов урана или плутония в реакторах АЭС они превращаются в другие радиоактивные химические элементы с меньшей атомной массой и хаотично разлетающиеся во все стороны субатомные частицы. Процесс распада радиоактивных атомов сопровождается помимо всего прочего выбросом тепловой энергии, для утилизации которой принято использовать обычный паровой котёл. Далее посредством турбин и электрогенераторов энергия водяного пара преобразуется в очень нужную людям электрическую энергию.

По словам Тамары Сахно и Виктора Курашова им удалось найти радикально более простой и несравненно более дешёвый способ трансмутации химических элементов. Как оказалось, трансмутацию можно осуществлять в био-реакторе, грубо говоря, в пробирке, наполненной урановой или ториевой рудой, а также культурой бактерий рода Thiobacillus на специальной питательной среде. В эту питательную среду вносятся добавки, содержащие элементы с переменной валентностью. В результате жизнедеятельности бактерий ими синтезируются изотопы элементов, более тяжёлых, чем уран! Этот процесс, называемый учёными "холодным ядерным синтезом" диаметрально противоположен процессу распада химических элементов в ядерных реакторах АЭС! Причём некоторые из получаемых в био-реакторе изотопов обладают необычайно высокой коммерческой ценностью, и стоят они в тысячи раз дороже золота.

Впечатляют и возможности новой технологии. Вместо граммов, получаемых в ядерных реакторах АЭС, в био-ректорах с помощью особого рода бактерий можно синтезировать килограммы и даже тонны самых дефицитных и дорогих изотопов, включая молибден-99. Это зависит только от объёма био-реактора. Причём объём мирового рынка только медицинских изотопов сегодня составляет порядка 8 миллиардов долларов, и спрос на них стабильно растёт примерно на 5% в год, — сообщили Тамара Сахно и Виктор Курашов.

Прокомментировал сенсацию Андрей Mаклаков:

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Вот какие подробности рассказал про био-трансмутацию непосредственно один из авторов этой чудо-технологии — Виктор Курашов, выступая в Женеве: "Дамы и господа, с начала 1990-х годов мы начали заниматься разработкой технологии трансмутации химических элементов. Первые результаты мы получили ещё в 1998 году. Основная работа исследования и сотня удачных экспериментов были сделаны нами осенью 2013 года. Далее мы занимались патентованием работы и по понятным причинам не публиковали свои результаты до выхода патента. Патентный приоритет получен нами 15 мая 2014 года. Сам патент вышел 25 августа 2015 года.

Перейдём к процессу. Первым компонентом процесса является руда и ядерные отходы. Вторым компонентом процесса являются металлы переменной валентности. Это ванадий, хром, марганец, железо, никель, свинец, цинк, кобальт. Годится любой из перечисленных, но обычно мы используем железо как самый недорогой элемент. Третий компонент и фактор процесса это — бактерии.

Обычно мы используем железо и сероокисляющие виды бактерий. Главное — их соответствие неким критериям. А именно: бактерии работают по металлам, выдерживают радиацию, адаптированы к сильной солёности раствора... Далее технология: руда или ядерные отходы — без разницы, обрабатываются бактериями в присутствии элементов переменной валентности в любой закрытой ёмкости.

Процесс трансмутации начинается сразу и постадийно идёт 2-3 недели до нужных нам элементов. Но будет продолжаться и далее до стабильных элементов, если его вовремя не остановить. Мы останавливаем процесс на определённой стадии, попутно выделяя нужные нам элементы по факту их появления... В целом, процесс описан в нашем патенте. По понятным причинам, некоторые детали опущены..." Источник.

Выскажу теперь и я своё мнение в отношении этих двух событий.

Почему какой-то юный казахский певец, поющий в том числе и на русском языке, едва взлетел ввысь как певчая птица над степями Казахстана, ринулся скорее в Китай, а не полетел в Россию?

Ответ лежит на поверхности: население России (если, конечно, не врёт статистика!) около 142 миллионов человек, а население Китая на текущий момент — 1 385 117 200 человек (почти полтора миллиарда)! Разница десятикратная! Если кому-то повезёт стать в Китае кумиром на музыкальном Олимпе — выпусти всего один компакт-диск, и ты уже долларовый миллионер, даже если его купит всего 1% населения.

По идее, также должно быть и с открытиями, изобретениями и "ноу-хау".

Если их внедрение сулит большую прибыль, и если вдруг в своей стране тебе совсем не дают ходу, беги, как говорится, в соседний Китай, в котором делают всё (вообще всё!), и пытайся заинтересовать тамошних промышленников своими разработками! Это, как минимум, логично.

Однако, что мы имеем по факту? Российские учёные Тамара Сахно и Виктор Курашов, которые разработали уникальную технологию биологической трансмутации урана и тория в другие элементы и их изотопы, но не получили ожидаемой поддержки в России, ломанулись за счастьем не в соседний Китай, а в Швейцарию, страну финансистов и сионистов с населением всего-то 8 341 000 человек.

Почему?

Прежде всего, наверное, потому, что Китай — это очень дешёвые рабочие руки, а Швейцария — это очень дорогие мозги, которые со времён ещё первой Римской империи управляют большей частью мира через своих наместников.

О последнем факте знает очень небольшое число людей, потому что проживающая в Швейцарии элита всегда ведёт себя очень тихо и даже скромно, как подпольный миллионер Корейко из книги "Золотой Телёнок", написанной Ильфом и Петровым.

Этой европейской стране и её "элите" придаёт большое сходство с подпольным миллионером Корейко тот факт, что " в Швейцарии находятся четыре крупнейших в мире предприятия по очистке золота, перерабатывающие две трети от его мировой добычи . Соответственно, эта страна является крупнейшим в мире импортёром и экспортёром драгоценного металла — золота. В стране функционирует около 4 тыс. финансовых институтов, в том числе множество филиалов иностранных банков. На швейцарские банки приходится 35-40% мирового управления собственностью и имуществом частных и юридических лиц. Они пользуются хорошей репутацией у клиентов благодаря стабильной внутриполитической обстановке, твёрдой швейцарской валюте, соблюдению принципа «банковской тайны»". Источник.

Прочтение такой информации, опубликованной во всемирной Википедии, невольно вызывает такой ассоциативный ряд:

Есть ещё один исторический факт, позволяющий посмотреть на Швейцарию и на её "элиту" как на подпольного миллионера Корейко, который согласно роману "Золотой телёнок" был очень скрытным и скромным с виду.

Когда 1 сентября 1939 года Адольф Гитлер развязал на территории Европы 2-ю Мировую войну, "нейтральная" Швейцария стала вдруг активно сотрудничать с нацистским режимом в области финансов. При этом вокруг нацистской Германии в торгово-экономической сфере сложилась прямо-таки уникальная ситуация. Такие страны как Швеция, Норвегия и США продолжали, несмотря ни на что поддерживать с нацистской Германией торговое сотрудничество, они только отказывались принимать немецкие рейхсмарки в качестве оплаты за поставляемый в Германию товар! А вот швейцарские франки они брали от нацистов охотно! Это невероятно, но это факт! Тем самым все эти страны предоставили Швейцарии уникальное право быть главным кассиром Второй Мировой войны!!! Что это тогда было, как не реверанс правителей этих стран перед высшей МИРОВОЙ ВЛАСТЬЮ, территориально располагающейся в тихой Швейцарии?!

Цитата: «Уже в самом начале войны торговые партнеры Германии старались не принимать к оплате рейхсмарку. Единственной устойчивой валютой в Европе остался швейцарский франк. Для оплаты контрактов германский Имперский банк был вынужден конвертировать своё золото в швейцарские франки. Так Швейцария стала главным кассиром войны». Источник: статья "Мнимый нейтралитат Швейцарии").

Швейцария также знаменита тем, что в её городе Базеле в 1897 году прошёл первый "всемирный конгресс сионистов", открывший миру такое явление как СИОНИЗМ.

Слово «сионизм» является производным от топонима Сион (ивр. ‏צִיּוֹן‏‎ — Цион), при этом Земля Израиля (Эрец-Исраэль) нередко именовалась «дочерью Сиона», а еврейский народ — «сыновьями Сиона».

Знаменитый Сион в Швейцарии, город которому больше 6000 лет. Знаменитый Сион в Швейцарии, город которому больше 6000 лет.

Основателем политического сионизма считается Теодор (Беньямин-Зеэв) Герцль. В 1896 году он опубликовал свою книгу «Еврейское государство» (нем. Der Judenstaat), в которой изложил своё видение будущего еврейского государства. Уже в следующем году Герцль руководил первым Всемирным сионистским конгрессом, который был организован в Базеле, где в том же 1897 году была основана "Всемирная Сионистская Организация" (ВСО).

В годы Второй Мировой войны эта швейцарская "Всемирная Сионисткая организация" (как и "нейтральные" швейцарские банки) активно сотрудничала с нацистами и лично с Адольфом Гитлером, который оказал сионистам огромную, неоценимую помощь по переселению большого числа евреев на землю Палестины для последующего создания там еврейского государства "Израиль".

В продолжение этой удивительной информации я не могу не рассказать о книге с потрясающим названием "АДОЛЬФ ГИТЛЕР — ОСНОВАТЕЛЬ ИЗРАИЛЯ", которая впервые увидела свет, опять же, в Швейцарии.

Автор этой книги — Хеннеке Кардель (Hennecke Kardel) родился в Фридрихштадте, Германия, 15 июня 1922 года. После её написания Хеннеке Кардель неоднократно подвергался судебному преследованию в Западной Германии со стороны еврейских организаций. Однако все судебные процессы, в том числе и в Верховном суде, Кардель выиграл, ибо представил документальные свидетельства фактов и процессов, приводимых и анализируемых в своей книге. Причина ясна: Израилю грозит опасность возвращения репараций, до сих пор выкачиваемых с немецкого народа. Во время Второй мировой войны Хеннеке Кардель воевал на Восточном фронте, попал в плен, на территории Литвы, затем бежал из плена. Вернувшись в Германию, он задумался о причинах Второй мировой войны. Беседы с людьми различных национальностей, в том числе с евреями, изучение тщательно скрывавшихся архивных документов позволили ему сделать вывод о том, что верхушка гитлеровского рейха состояла из людей так называемой "сионской крови". У неосведомленных людей, не знающих фактов, это вызывает, как правило, недоумение, ибо Гитлеру и его подручным приписывается стремление уничтожить евреев в мировом масштабе. Результаты исследований Х.Карделя и легли в основу книги, впервые изданной в Женеве в 1974 году. Скачать книгу Х.Карделя, переведенную на русский язык можно здесь. (Формат PDF).

Швейцария так же знаменита тем, что ровно 100 лет назад из неё в опломбированном вагоне в числе большой группы революционеров выехал в Россию делать революцию В.И.Ленин.

"В швейцарском «Национальном музее» («Landesmuseum») в Цюрихе начала работать экспозиция «1917 год: революция, Россия и Швейцария» («1917: Revolution, Russland und die Schweiz»). Выставку можно будет посетить до 25 июня 2017 года. В центре цюрихской экспозиции, ставшей результатом тесного сотрудничества швейцарских, российских и немецких историков и музейщиков, находится история отношений России и Конфедерации в эпоху двух российских революций". Источник.

"Швейцарец Фриц Платтен был тем самым человеком, который в 1917 году тайно провез Ленина в поезде через Германию до России. Впоследствии ему пришлось дорого заплатить за свои честолюбивые революционные мечты — в 1942 году он был расстрелян в советском исправительно-трудовом лагере. Фриц Платтен, сын рабочего из кантона Санкт Галлен, был прирожденным оратором, талантливым политиком и дамским угодником. В 1915 году на Циммервальдской конференции социалистов он познакомился с Лениным. Эта встреча, переросшая затем в тесную дружбу, стала для Платтена, который еще недавно был учеником слесаря, воистину судьбоносной. Он был полностью на стороне Ленина, целью которого была мировая революция через превращение войны империалистической в войну гражданскую. Другой швейцарец, Роберт Гримм (Robert Grimm), социал-демократ из Берна, был противником идей Ленина, а значит и оппонентом Платтена. В результате Октябрьской революции Ленин возглавляет новое советское государство, начинается и звездный час самого Платтена, который, в том числе, становится членом руководства Коминтерна. На затем режим начинает ужесточаться, к концу 1930-х годов террор обрушивается и на руководящие кадры, Платтена объявили контрреволюционером и в 1942 году расстреляли в лагере Липово, Няндомского района Архангельской области. Фриц или Фридрих Платтен стал самой знаменитой швейцарской жертвой сталинского террора. Как же такое могло произойти?.." (Источник).

Ещё один факт в добавление к этому ряду, который указывает на Швейцарию как на страну, в которой проживает скрытое мировое правительство.

"Эта страна является признанным убежищем для диссидентов. Нейтральный статус Швейцарии, её либеральный демократический порядок, а также тот факт, что вопрос правового положения иностранцев в стране регулируется здесь до сих пор не централизованно, а на кантональном уровне, сделал Швейцарию удобной страной-убежищем для гонимых политических диссидентов и оппозиционеров. Здесь жил Ленин, написавший в Цюрихе свои «Апрельские тезисы». Здесь два года после высылки из СССР прожил писатель Александр Солженицын. Здесь в числе прочих прожил некоторое время после неожиданного освобождения Путиным опальный олигарх Михаил Ходорковский". Источник.

Ну и, наконец, последний факт в этом ряду, который известен очень малому числу россиян. Он также указывает на то, что за народной славой правильно ехать в Китай, где сегодня проживает почти четверть населения планеты Земля, а за милостью власть имущих (если это кому-то надо) правильно ехать в Швейцарию!

Нигде прежде особо не афишировалось, что политическая карьера Адольфа Гитлера тоже началась с посещения Швейцарии. Его визит к сильным мира сего был организован Ульрихом Вилле-младшим, сыном Ульриха Вилле, который в период Первой Мировой войны был главнокомандующим армией Швейцарии.

Сейчас в швейцарских СМИ появилась уникальная информация:

"29 августа 1923 года в цюрихский отель «Сен-Готард» въехали три господина. Грубоватый на вид поэт-любитель из Баварии Дитрих Эккарт, интеллигентной внешности берлинский химик и аптекарь Эмиль Ганссер, И третий господин — Адольф Гитлер, урождённый австриец со странным горловым тембром голоса, водянистыми голубыми глазами и неловкими движениями.

30 августа Гитлер намеревался произнести большую речь перед представителями право-бюргерских кругов Швейцарии. От гостиницы «Сен-Готард», расположенной на фешенебельной цюрихской улице Банхофштрассе, до виллы Шёнберг чуть больше трех километров. Можно покрыть это расстояние пешком, можно проехать на трамвае номер 7. А может быть Ульрих Вилле-младший, устроитель мероприятия, пришлет за гостями автомобиль?

Вилле-младший был к тому времени полковником швейцарской армии. Он — сын генерала Ульриха Вилле, командовавшего швейцарскими вооруженными силами во время Первой мировой войны и жестоко подавившего в 1918 году организованную левыми силами общешвейцарскую забастовку. Именно 46-летний У. Вилле-младший пригласил Гитлера выступить перед швейцарскими буржуа. Задача выступающего — увлечь своей речью собравшихся гостей и заставить их пожертвовать в пользу НСДАП как можно больше денег.

Гитлер в Цюрихе

Факт пребывания Гитлера в Цюрихе в августе 1923 года был открыт швейцарским историком Вилли Гаучи в 1978 году.

Швейцарский писатель Никлаус Майенберг красочно описал этот визит в 1987 году в книге «Мир как воля и безумие». Американский историк Раффаэль Шек добавил в 1998 году новых деталей. Летом 2004 года швейцарский историк Алексис Шварценбах случайно, в ходе архивных изысканий для своей книги по истории собственного рода (А.Шварценбах происходит из семьи потомственных швейцарских промышленников), натолкнулся на сжатое изложение гитлеровской речи.

Речь, которую произнёс Гитлер 30 августа 1923 года, доказывает — уже на раннем этапе своей «карьеры» он был искусным тактиком и умелым оратором, способным тонко учитывать особенности аудитории. В центре речи Гитлера находится детальный анализ политической ситуации в Германии, при этом нацистский вождь ни словом не обмолвился ни о евреях, ни о других политических фантазиях НСДАП.

Гитлер настаивал на ведении решительной борьбы против дефицита германского госбюджета, высказался за сокращения государственных расходов, требовал массовых увольнений в управленческом аппарате, отмену 8-часового рабочего дня, уменьшения заработной платы.

Упомянул Гитлер и рейхсканцлера Густава Штреземана, который «наверняка потерпит поражение в вопросе обеспечения Германии продовольствием». Он сказал о «крестьянах, которые потеряли всё», о «полиции, зараженной бациллой большевизма», о «голоде, который грозит распространиться в городах». Документ датирован 31 августа 1923 года и снабжен грифом «vertraulich» («доверительно»).

Тексту речи предпослано небольшое вступление. Изложение речи озаглавлено «Zur Lage in Deutschland» («К положению в Германии»), затем следуют такие строки: «Баварский политик, который в ближайшее время может быть призван для того, чтобы сыграть гораздо более значительную роль, высказался в своем выступлении 30 августа следующим образом — положение в Германии неуклонно развивается в сторону катастрофы».

Ни слова о еврейском вопросе

Речь А.Гитлера от 30 августа 1923 года, произнесённая во швейцарском Цюрихе, выглядит уникальным явлением, с учетом того, что он никогда не упускал возможности заклеймить «мировой еврейский заговор». Возможно, что организатор мероприятия предупредил Гитлера накануне, чтобы он не упоминал еврейскую тему. В конце концов, речь идёт прежде всего о сборе средств в пользу нацистской партии, поэтому один раз можно и промолчать.

Вилле-младший и в самом деле считал, что «ликвидация евреев при помощи пулеметов является ошибкой». Об этом он чётко заявил в своём письме от ноября 1922 года в адрес Рудольфа Гесса. 29-летний Гесс, вступивший в НСДАП в 1920 году, учился зимой 1922/23 гг. в Высшей технической школе Цюриха (ВТШ). Ульрих Вилле-младший регулярно приглашал немца на студенческие вечера на вилле Шёнберг. Фаворит Гитлера, Гесс был в Мюнхене любимым учеником «геофизика» и основателя теории политической экспансии Карла Хаусхофера (1869-1946). Студент ВТШ Гесс, организовавший вместе с Ульрихом Вилле-младшим визит Гитлера в Цюрих, стал затем, как известно, заместителем фюрера по партии . Кстати, Вилле поддерживал связи с Рудольфом Гессом даже тогда, когда он давно уже был заключенным берлинской союзнической тюрьмы в Шпандау...

К середине 1923 года НСДАП находилась в «предбанкротном» состоянии. Она срочно нуждается в пополнении валютных запасов. Заработная плата «штурмовика» составляла от 80 до 90 швейцарских франков, ближайшие соратники Гитлера получали по 200 швейцарских франков в месяц. В то время нацисты получали заработную плату не в рейхсмарках, а именно в швейцарских франках! Причина проста — швейцарская валюта была одной из самых надежных, а главное, она не была подвластна галопирующей инфляции, от которой в начале 1920-х годах страдала Германия.

Уже упоминавшийся Ганссер несколько раз ездил в Швейцарию за пожертвованиями, однако этого уже не хватало. Теперь сам Гитлер обязан приложить руку к сбору средств. Харизматическая личность вождя должна поспособствовать быстрому пополнению партийной кассы. Выступая в Цюрихе, А. Гитлер пытался представить себя спасителем западного мира от большевистской угрозы. Как видно, это ему удалось...

В ноябре 1923 года, расследуя неудавшийся «пивной путч», мюнхенское министерство внутренних дел пришло к выводу, что накануне мятежа «Гитлеру удалось в Цюрихе, Винтертуре и Базеле собрать сумму в размере 30 тысяч швейцарских франков» (сегодня это были бы 600 тыс. франков). Речь, идёт, очевидно, о результатах совместных усилий Ганссера и Гитлера...

Выгодный момент

Визит Гитлера в Цюрих состоялся в очень выгодный для нацистов момент. Со времени общешвейцарской забастовки 1918 года в стране растут опасения относительно того, что революционный социализм из Германии перекинется и на Швейцарию. В этом смысле Гитлер очень точно уловил превалирующее среди своих слушателей настроение. И если бы не Эккарт... После окончания речи Гитлера он вместе со всеми остальными переместился из гостиной в столовую виллы Шёнберг, где решил как следует отпраздновать удачное мероприятие.

Вскоре он напился, потерял контроль над собой, завёл разговор о «Вечном Жиде», но что самое досадное — потребовал вернуть Швейцарию обратно «в лоно империи». Это во многом испортило всё то, что уже было достигнуто. Для швейцарцев национал-социалисты были предпочтительнее коммунистов, однако нейтралитет и независимость Конфедерации все-таки оставались для слушателей, несмотря на все их германофильство, на первом месте. На следующий день после выступления на вилле Шёнберг Гитлер лично посещает Ульриха Вилле-старшего в городе Фельдмайлен. Гитлер занёс своё имя в книгу посетителей имения Марияфельд, расположенного на высоком берегу Цюрихского озера.

Клара Вилле, урожденная Бисмарк, записывает в дневник: «Гитлер очень симпатичен. Когда он говорит, человека охватывает дрожь; говорит он великолепно». Её супруг не разделяет такого мнения. Аннемари Шварценбах, его внучка, слышит, как генерал говорит раздраженно: «Боже мой, отчего этот человек все время так кричит?»

Днём раньше Гитлер вёл себя гораздо сдержаннее, в том числе и в содержательном плане. Этот эпизод лишний раз показывает, что Гитлер, выступая перед широкой швейцарской аудиторией с целью сбора денег, вёл себя как искусный тактик, выдавая себя за трезвого аналитика и тонкого мыслителя.

Несмотря на прокол, допущенный Эккартом, поездка в Цюрих оправдала себя. Морской офицер Гельмут фон Мюкке, принадлежащий к руководству нацисткой партии, рассказывал позже о том, что «осенью 1923 года Гитлер съездил в Цюрих и вернулся оттуда с чемоданом, наполненным швейцарскими франками и долларами».

Эти деньги партии очень пригодились. Получив финансовое вливание, НСДАП смогла начать широкую пропагандистскую кампанию и выплатить, наконец, заработную плату обнищавшим партийцам. Вернувшись из Цюриха, Гитлер начинает активно вести политику, направленную против правительства канцлера Густава Штреземана.

8 ноября 1923 года эта политика достигает своего апогея, когда Гитлер провозглашает начало «национальной революции» и начинает мятеж, вошедший в историю как «гитлеровский пивной путч».

Утром 9 ноября 1923 года мятеж был подавлен силами баварской полиции, Гитлера обвинили в измене родине и предали суду, во время которого лидер нацистов даёт волю своему ораторскому таланту, постепенно убеждая самого себя в том, что он, Гитлер, и есть будущий спаситель Германии. Суд приговорил его к пяти годам заключения, обещав при этом выпустить на свободу уже через шесть месяцев, в случае его безупречного поведения.

Главное, однако, для нас заключается в другом — привезенные из Цюриха деньги сыграли одну из важнейших ролей в истории «пивного путча».

Как развивались события, если бы денег добыть не удалось? Так или иначе, американский историк Р. Шек приходит к выводу, что добытые в Швейцарии деньги «вероятно, сыграли весомую роль в том, что осенью 1923 года нацисты смогли в значительной степени активизировать свою деятельность».

(Опубликовано в сокращении. Источник).

Вот такая она, всегда "нейтральная" Швейцария, страна в которой любят встречаться все правители мира и крупнейшие учёные!

Приложение:

1. "Логово дьявола: правда о Швейцарии, сионизме и евреях" (Статья 2014 года).

2. "Кем был Гитлер на самом деле?"

13 мая 2017 г. Мурманск. Антон Благин