Вы не верите что Россия – великая? // Виолетта Крымская

Я - русская. Горжусь. Насрать на вашу толерантность. Я горда я русская. Мы великие, так чего мы стесняемся? Мы можем все, и это не наше мнение, так говорят наши партнеры. Кстати, почему вы против слова ПАРТНЕРЫ, они партнеры, половые партнеры и не они нас , а мы их, причём всяко разно... Ой, санкции, рыдаем. Господа, учите историю - Российская империя, СССР, Российская Федерация, всегда были под санкциями.

И что?

Чем нам вредят санкции? Ну не хотят с нами торговать, мы то что потеряли? Чего у нас нет? Мы - самая богатейшая страна в мире, во всяком случае по ресурсам, это бесспорно... Так что нам нужно, без чего жизнь нам не мила? Без французского пармезана, польских яблочек, турецких помидоров? Странно, но пережили. Более того, на пользу пошло, промышленность и агропром хоть чуток приподнялся. Помните, что сказал про санкции Владимир Путин, ну шутя типа - "Постараемся чтоб они (санкции) продлились по дольше."

Шутка?

Ну да, конечно. Кстати, еще мне понравилась шутка нашего президента: «Граница России нигде не заканчивается.» Но больше понравился шок западных партнеров, которые завизжали предчувствуя - их будут любить причем грубо.

Почему лай Запада не умолкает? Может мы действительно делаем что-то не так?

Да бросьте. Что мы не сделали, мы будем плохими, нет, не просто плохими - исчадиями ада. Ну цель такая -нас нужно просто уничтожить, не надейтесь, не морально, а физически. На планете не должно существовать русских - так считают англы. И не верьте их лживым словам - их цель наша смерть. Вы готовы стать перегноем во славу британского флага или хотите допустить чтоб на кровавый фарш пустили вашего ребенка? Не думаю.

Из нас на Западе упорно лепят монстра, приравнивают к животным или насекомым. Ин вторят бандеровцы, вопя - русские это колороды.

Зачем?

Западные идеологи рассуждают так: "Убить человека это сложно, убить животное чуть проще, раздавить насекомое - нет проблем. А русские это насекомые - дави их, и не переживай."

А мы что?

Увы, мы молча, сносим плевки и оскорбления. Не понятно почему на каждый косой взгляд в нашу сторону мы лепечем оправдания, типа "вы, уважаемые господа нас не правильно поняли". Не поняла кого лешего мы оправдываемся?! Англосаксы говорят что готовы нанести ПРЕВЕНТИВНЫЙ ядерный удар по любому. И при этом говорят что агрессоры и угроза мира это мы!!!

Российская армия может дать ответ на любую угрозу. А мы стесняемся и опустив глазки в пол заикаемся: "Ну что Вы, уважаемые господа, мы ж это... Вы уж нас простите... Счас исполним..."

Не стыдно?

На нас вешают всех собак, и ладно, не будем разочаровывать трусливых евро-американцев, давайте подыграем.

- Русские выбрали Трампа!

- Да, и сразу уволили директора ФБР, начальника ЦРУ пока оставили, потому что он дал подписку о согласии сотрудничать с ФСБ РФ.

- Но вы не смогли выбрать во Франции в президенты Марин Ле Пен, вы слабы!

- Причем тут слабость? Просто Минсельхоз РФ настоял, нашим аграриям Макрон милей, он тупой, санации не снимет, ну вот и пролобирровали его избрание.

Это анекдот, а вот МЫ в Сирии это не поводы для шуток. Если кто не в курсе Россия проишла на помощь Сирии буквально в последнюю секунду, еще буквально неделя и "режим Асада" бы пал., до победы ИГИЛ оставались считанные дни.

Какого лешего мы не вмешались раньше?! Почему тянули?

Не знаю. Может просто прощелкали, может решили пусть дерма нахлебаются, тем ценней будет спасение. Политика дело грязное, мутное и кровавое. Я, наверно, ни когда не пойму политику России на Донбассе.

Ну да, они там договорились. Красивые холеные мужчины в дорогих костюмах очень умные и очень деликатные... Они чисты и ухожены

А в это время в атаках на Саур Могиле в могилу ложатся бойцы ВСУ, ЛДНР, добровольцы из РФ, Сербии... В грызи и крови. А испуганные научились быстро убегать в погреб. Игра такая - "Кто не спрятался того собирать по кускам."

Нормально?

Да прекратите, не черта не нормально! А мы молчим. Глотаем. Пережевываем.

Что я такая злая? У меня убили товарища. Его ранили давно, он, точнее его организм, пытался выжить, не получилось.

Банально.

Ничего страшно?

Ну да, вы правы, все мы смертны и ваши рассуждения правильно, но мне кажется только до той поры пока не разрушат ВАШ дом, не изнасилуют ВАШУ жену, не убьют ВАШЕГО ребенка.

Я, как всегда, страшна? Да нет, я не рассказываю многое, если честно - не хочу. Надеюсь укромарзи ответят за свои преступления.

Ой. Я что- то не о том, я просто люблю Россию вот и что-то понесло.

Я видела ВОЙНУ. Неееее чуток войны...

Крутых парный в окопах и их трупы. Вечная им память!

Медсестер и поварих, не героев, которых убила мина. Вечная им память!

Они бы тоже хотели воевать на диване. А голодным детям в повале объясните, почему они кушают в полутьме плохо разогретую. И почему их мама так странно легла на асфальт и что за красная лужа, и куда она ушла, и почему больше не приведет.

++++

Сегодня укронацисты разрушили 29 домов. Фигня. Не убили же ни кого. Ну да. Это не ваш дом. А представьте что Ваш ДОМ.

Ой убили, одного. Мелочь. Ну да. Это не ваш отец, сын, любимый, а то выли бы..

РОССИЯ ты великая. Помоги нам - маленьким. Мы ж за тебя умираем.. и не как бы а реально. И врать про то что хоронили в тылу МНЕ не надо. Хоронили там где придется.

НООООООО Я бы хотела чтоб не хоронили. НУ я не знаю свадьбы бы играли, фестивали там проводили, ну или соревновались кто кого поборет или прыгнет дальше...

РОССИЯ САМАЯ ВЕЛИКИЯ СТРАНА

Уж простите, нравится кому или нет.

Так было. так будет.

Господа с запада:

Вы нас убили, мы харкая кровью корчились, вы наслаждались и ждали - ну когда же ты рашка сдохнеш....

Опа. Не вышло. Мы опять правим миром. не пустые слова. РОССИЯ диктует...

Это нормально... Башка бы не закружилась.

Россия правит миром. Я надеюсь. Или украденное бабло в оффшорах?

Спороно, жестоко, но вам не понять.... Вы на диване... А трупы в реале.... уж простите...

Вот, как-то так...

Виолетта Крымская

+++

Идите в ... и на ...

Россия великая страна.

А мы что , мы ни чё

ЗА РОССИЮ, ЗА ЕЁ ВЕЛИЧИЕ УМИРАЛИ.

Я горда что я русская, я счастлива, что живу в РОССИИ.

Вот, как- то так...

Виолетта Крымская.