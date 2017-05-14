Вправить мозги власти! Максим Калашников [2017, Митинг против реновации]
21:06. 14 мая 2017 Просмотров - 97 Один комментарий Опубликовал: SvetUra
Репортаж Максима и Петра Калашниковых с грандиозного митинга против реновации в Москве 14 мая 2017 г. Чем рассержены люди? Голоса из народной массы. Вправить мозги власти – наш патриотический долг. Источник: http://roytv.ru
* Дополнительная информация:
Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php
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Сколько можно спорить об аксиомах… “у кошки 4 лапы и хвост. точка…”:
- Панельный дом держится на железном прутке (даже не стальном);
- Происходит усталость металла и …ец котёнку;
- Если люди живя в хрущёвке первой серии митингуют против реновации туда не ментов, а психиатров с галопередолом надо посылать.
Надо не только по Москве, но и по всей стране сносить рухлядь и гнать новую массовую серию.