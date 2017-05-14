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Вправить мозги власти! Максим Калашников [2017, Митинг против реновации]

21:06. 14 мая 2017 Просмотров - 97 Один комментарий Опубликовал:

mit

Репортаж Максима и Петра Калашниковых с грандиозного митинга против реновации в Москве 14 мая 2017 г. Чем рассержены люди? Голоса из народной массы. Вправить мозги власти – наш патриотический долг. Источник: http://roytv.ru

* Дополнительная информация:
Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php

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Один комментарий»

  • 3330 2409
    Антон 14 мая 2017 в 23:51 Ссылка Пометить
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    Сколько можно спорить об аксиомах… “у кошки 4 лапы и хвост. точка…”:
    - Панельный дом держится на железном прутке (даже не стальном);
    - Происходит усталость металла и …ец котёнку;
    - Если люди живя в хрущёвке первой серии митингуют против реновации туда не ментов, а психиатров с галопередолом надо посылать.

    Надо не только по Москве, но и по всей стране сносить рухлядь и гнать новую массовую серию.

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