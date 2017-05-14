Веда Славян – болгарские дохристианские былины
В книге С.И.Верковича "Веда Славян", (1874г., Белград), приведены собранные им эпические песни и предания в Родопских горах у болгарских народов. Великое переселение праславян в Европу задолго до эллинов и кельтов, яркие описания древних ведических обычаев – это и многое другое вошло в этот замечательный сборник.
Сохранился доисторический эпос южных славян, восходящий ко времени переселения славянских племён на реку Дунай в район Балканских гор. Эпические песни были собраны большим энтузиастом и любителем древностей С. И. Верковичем в XIX веке, но до сего времени умалчивались от общества как «языческие религиозные».
У Верковича возникла идея опровергнуть взгляд иностранных писателей, что славяне не внесли ничего своего в культуру человечества, но скорее ей вредили. Вот что Веркович пишет по этому поводу: «К величайшему удивлению я заметил большое различие между тем, что я слышал в школе о греческом племени, и тем, что я увидел своими глазами. Оставляя в стороне всё другое, назову только музыку и поэзию, считающиеся краеугольным камнем первобытной человеческой культуры; склонности к ним у современных греков я не заметил, между тем как болгарские славяне отдаются им с таким энтузиазмом и любовью, что едва ли их может в этом отношении превзойти какое-либо другое славянское племя».
Эти наблюдения склоняли Верковича к мысли, что и славяне имели с незапамятных времён свою собственную высокую культуру, которая оставила наиболее важные следы в народных преданиях, народных песнях и сказках.
Интересуясь произведениями народного творчества, С. И. Веркович напал на след таких песен, каких никто до него не встречал. Песни эти он нашёл у болгар-помаков, живущих в Родопских горах. Болгары-помаки формально приняли ислам, но продолжали исполнять древние ведические славянские песни, унаследованные от своих далёких предков. Помакские славяне сохранили живое предание даже о времени Александра Великого.
Благодаря глубоким исследованиям «родопского открытия», С.И. Веркович наводит на всеобъемлющие ответы по исторической оценке древних событий, которые произошли при переселении славян со своей Прародины, когда общая всем арийским народам ведическая религия Природы занесена была славянами на свою новую Родину и легла в основу их религиозных воззрений, самостоятельно развивающихся под впечатлением новой Природы, других климатических условий и возрастающего нравственного самосознания.
В этом отношении «родопское открытие» представляет для истории весьма ценный источник, составляющий в самой большой степени достояние всего человечества.
Во французских журналах специалистами были даны подробные отчёты о подлинности собранных Верковичем песен.
Однако русской общественности не понравилось такое вмешательство французов в славянские дела. Вот что писала по этому поводу российская газета «Современные известия» №356 от 1878 года: «Неужели вопрос о подлинности «Славянской Веды» интересует больше французов, чем нас, славян? Неужели мы вечно должны ожидать, чтобы другие иностранцы показывали нам, что у нас есть и чего у нас нет?»
Можно лишь гордиться той дипломатией, когда все славяне не считались иностранцами, а были «наши», их дела были нашими делами. А сейчас приходится горько сожалеть, что при молчаливом наблюдении славянского сообщества, была совершена агрессия НАТО в республике Сербия, в которой погибло много народа, были разрушены старинные славянские святыни, древние и современные памятники славянской культуры, а также унижен и раздроблен в Косове и Черногории когда-то единый славянский народ.
Часть собранных песен С. И. Веркович напечатал в Белграде, в княжестве Сербия, в 1874 году под заглавием «Веда Словена», книга первая.
В 1867 году С. И. Веркович приезжает в Москву, чтобы найти хороших учёных – славистов, которые поддержали бы его исследования и помогли напечатать остальную часть песен.
Там с помощью императорской семьи, а также многочисленных пожертвований со стороны видных государственных деятелей дворянского сословия – покровителей славянской литературы, Стефан Ильич издаёт 2-й том «Веда славян», который появляется в 1881 году.
Это было время подъёма славянского самосознания, когда дворянская элита ещё не была заражена космополитизмом и являлась более патриотичной, чем разночинная интеллигенция, больная нигилизмом, бездуховностью и узостью образования. Поражает высочайший статус государственных деятелей России, а также Болгарии, иерархов православной церкви и гигантов мысли от литературы и искусства, которые в силу своей необыкновенной эрудиции и гражданского долга пожертвовали личные средства на издание книги простого серба С. И. Верковича, которого как славянина не отделяли от русского гражданина Российской империи.
Для того, чтобы получить оценку русских специалистов, С. И. Веркович представляет материалы родопских песен на 4-й археологический съезд, который проходил в Казани 10 августа 1877 года. Родопские песни крупнейшие слависты называют поразительными по своему содержанию, ибо в них находятся воспоминания о самых первоначальных открытиях и изобретениях человека на пути образованности и о переселениях славян.
Однако в среде участников съезда нашлись псевдоспециалисты-скептики западного толка, которые не допускают возможности существования подобных песен в Болгарских Родопах, так как в них содержатся сведения о такой отдалённой эпохе, воспоминание о которой не могло сохраниться в народной поэзии. Хотя эти «псевдоспециалисты» никогда не были в Родопах на месте, где записаны помакские песни, и хотя французские специалисты, побывавшие в Родопах, опубликовали в журналах отчёты о подлинности песен, недругам удалось навязать своё мнение съезду, и С. И. Веркович был обвинён в подлоге.
Таким образом, была предана забвению древнейшая Ведическая культура и история южных славян.
В такой ситуации С. И. Веркович понял, что ему не удастся завершить полное издание помакских песен. С. И. Веркович навсегда покидает Россию и уезжает в Болгарию. В Болгарии же в широких кругах общества «Веда Славян» была принята как произведение древнего народного творчества, вызывающее патриотические чувства. Поэтому Болгарское Народное Собрание назначило С. И. Верковичу достойную пенсию за заслуги перед Отечеством. Умер он в Софии в 1893 году.
Сейчас имена скептиков от славянской науки совсем забыты, но их решение не пересмотрено в России по настоящее время. Песни С. И. Верковича не являются предметом исследования российской академической науки. А ведь содержание песен болгар-помаков даёт ответы на многие белые пятна истории.
В классической истории, о переселения славян с Африки, нет никаких документальных сведений. А в древних песнях славян-помаков есть чёткие сведения о времени, месте нахождения прародины и новом месте расселения славян, что представляет собой громадное научное открытие.
Европа ещё более 10 тыс. лет назад до н. э. была мало пригодна для проживания после великого оледенения из-за холодного и влажного климата. Славяне-анты находятся тогда в Египте. В народном эпосе помаков этот период отражён как проживание за морем на Край-земле, где Солнце палит нещадно и где собирают по два урожая в год. Общеизвестно, что ласточки, упомянутые в песне, улетают на зиму только в Африку.
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У’ де иде лестувица 10
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Откуда прилетела ласточка
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Крайна-земе доста топленита,
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Край-земля довольно тёплая,
Воспоминание об атлантах отразилось в эпических песнях в виде могущественного Бога Атле на небе, на земле он является Бог Солнца Яра.
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Стана ми бана утъ трапеза, 135
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Вставал князь от трапезы,
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Бога си, Атле, на небе.
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Бог ты, Атлант, на небе,
Затем, в связи с всеобщим потеплением Земли и перенаселением, славяне одни из первых арийских народов переселяются в нижнее течение реки Дунай.
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Сада краля нема де да седи!
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Королю Саде негде стало жить!
Имя правителя Сада созвучно с именем династии фараонов Сети, которые жили 3 тыс. лет назад. Фараон Сети I был одним из самых знаменитых правителей Древнего Египта, который построил великолепный храм Бога Солнца – Ра и много укреплений, т. к. слыл могучим воителем. Имя Сада также созвучно с героем «Книги Велеса» князем Оседня, который возглавил переселение славян, в т. ч. русов из Семиречья на современную территорию.
Славяне распространяются по всей территории Балкан и далее до Днепра, В текстах песен говорится, что пришлось по пути подчинять земли негроидных народов, что не оставляет сомнения, что это Африканский континент.
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Сита земя пупленява;
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Да все земли он в полон взял,
Здесь следует отметить, что славяне не были работорговцами, как другие народы. На территории, через которую они проходили, они забирали с собой молодёжь и на новых территориях те получали одинаковые права и землю.
Также далее говорится, что по пути переправились через море, а это может быть только Средиземное море. Весь путь из Африки до Дуная составил три года, так как путешествие обозом со скарбом и скотом, а также упоминаемое в песнях строительство кораблей для переправы через море, заняли длительное время.
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Закаралъ ги утъ край земе 30
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А их увел с Край-земли,
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Колчу си фальба фали,
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Колчу они хвалой славят,
В Европу славяне прибыли уже вполне цивилизованными, стоящими на весьма высокой ступени развития, а на Дунае уже проживали дикие племена.
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Дивенъ е крале подивенъ,
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Дивьев король был предикий,
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Дива ми крале подивена,
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Дива король предикий,
Дикий абориген хиниетинъ, указанный в песне – это хетитянин из ханаанского племени, более ранний выходец с Палестины, которая до прихода туда евреев в XIII веке до Р. Х. называлась земля Ханаанская.
В песнях помаков сообщается, что на новых землях было организовано могущественное государство, состоящее из 70-ти независимых земель, управляемых царями или королями. Во главе государства стоял выборный первый царь или король. Царь в переводе с украинского означает – это арий (це Арь). Слово «король» происходит от славянского слова «корона». Так как Солнце было главное Божество славян, то его рисовали с короной (протуберанцами), которая получила символ могущества и власти. Отсюда славянские правители начали называться королями задолго до коронации Карла Великого, от имени которого, как утверждает западная наука пошло название «король».
Соседями славян были древнейшие народы: акарнанцы – жители страны Акарнании, расположенной к западу от древней Греции, покорены римлянами в 197 году до Р. Х.; ассирийцы и арабы, которые упоминаются в истории ещё с IX в. до Р. Х., что связуется с географией.
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Тука долу на земе-та.
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Здесь внизу, на земле той.
Что касается географических названий на новых землях, то в текстах песен указывается, что названия реки и моря были перенесены со своей старой Прародины: на Край-земле была река Дунай – новую реку назвали Белым Дунаем, на Край-земле было Чёрное море – назвали море Чёрным. Из исторических источников находим, что раньше Красное море, омывающее Африку, называлось Чермное, что совсем не отличается от слова «Чёрное», даже в современных южнославянских языках слова чёрный и красный (църна – църва) удивительно схожи. Возможно, была в Африке и река Дунай, но если и есть такие сведения, то они, вероятно, никоим образом не связывались с европейским Дунаем. Упоминается ещё название города Котлица, он же Калица, Котлива, Калес, которое ещё требует своего исследования.
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Кат’ да си сме на Край-земе:
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Как было у нас на Край-земле:
Наиболее важные решения в жизни общества, согласно текстам песен, принимали жрецы и старейшины, испрашивающие волю Богов. Царь или король был только исполнительным органом власти, который выполнял волю жрецов(иц)
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Върна са Друида завърна
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Шла Друида завернула,
Каждый член общества жил по Божественным законам, от нарушения этих законов его удерживал Божий гнев и Божье наказание за проступки. Царь или старейшина мог наказать виновного в нарушении моральных норм или обычаев, не смотря даже на родственные связи.
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Чи си дошли млади войводи 5
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Подошли младые воеводы,
Как потомки атлантов, помаки сохранили воспоминания о многих технических и научных достижениях той цивилизации. Так в текстах песен упоминается реактивный автомобиль, достигающий огромной скорости, а также реактивный самолёт или вертолёт, который может поднять в воздух и переместить тысячу коров и бочки вина вместимостью тысячу вёдер. Также упоминается реактивный снаряд, наподобие современной боевой ракеты для борьбы с танками и бронетехникой, который обдаёт объект мощным пламенем.
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Та ми яха огнена кучие,
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Тут заскочил он в огненную машину,
Совсем недавно этой информации нашлось подтверждение. На сайте http://x-files.org.ua со ссылкой на «Интересную газету» появилась статья из солидной арабской газеты «Аш-Шарк Аль-аусат», которая опубликовала ряд фотографий. Опубликованные газетой снимки барельефа в храме Бога Солнца Амона-Ра в Карнаке, построенного во времена фараона Сети I, правившего три тысячи лет назад, буквально вызывают шок — на камне древним художником изображены… вертолет с явно различимыми лопастями несущего винта и оперения, а рядом высечено изображение нескольких других аппаратов, удивительно похожих на современные сверхзвуковые истребители и тяжелые бомбардировщики!
Ещё в середине XIX века археологи обнаружили в Египте над входом в храм непонятные рисунки, но не могли их распознать. В это же самое время и С. Верковичем был собран в Родопах древний славянский эпос с упоминанием летательного аппарата. Теперь понятно, почему учёные XIX века никак не могли понять, что изображено на таинственных рисунках – они не знали, что такое вертолёты и самолёты! Но и современные учёные сделали заключение: древний и загадочный Египет добавил к своим многочисленным тайнам еще одну, пока неразрешимую. А ведь, если бы учёные познакомились с древним славянским эпосом помаков, то не искали бы «марсианский» след, а пришли бы к гипотезе следа «Атлантиды».
В древнем славянском государстве существовало прекрасное образование для детей, которое продолжалось девять лет. Дети изучали письмо, а также сакральное пение по ритуальным книгам для управления силами Природы и сообществом людей в различных ситуациях.
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Та гу учи Има царе 10
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Да учил его Йима царь,
Ясная книга содержала ритуальные песни, когда проводились праздники. Ратина содержала песни, которые пели в войске и в бою. Звездница содержала песни для предсказаний и управления погодой. Земница содержала песни о земле прародины и другие земли, которые были освоены. Петица представляла собой книгу в пяти частях для прославления явлений Природы и пения гимнов Богам.
У помаков хранились древние книги, написанные, вероятно, руническим текстом на своей Прародине, которые содержали обрядовые песни и гимны Богам, но эти книги, по воспоминаниям очевидцев, были сожжены турками после обращения помаков в ислам.
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Събирамъ си малки моми,
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Соберём младых девушек,
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Вета книга, вета песна.
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Веду книгу, Веду песню.
Таким образом, в народном эпосе славян-помаков полностью подтверждается гипотеза о первом цивилизованном славянском народе, потомков атлантов, переселившихся в Европу из Африки, задолго до переселения туда эллинов, друидов, латинян и германцев, что подтверждается упоминанием событий и народов, живших за несколько тысяч лет до Рождества Христова.
Барсуков В. Г., Общественная Академия ведической культуры, г. Краснодар
Скачать оригинал 1874 г. и 1881 г., а также современный перевод 2011г. можно по этой ссылке: https://yadi.sk/d/d3yIGUFEdfnGT
Интервью с Виталием Гавриловичем Барсуковым, переводчиком книги Верковича с болгарского:
Источник: www.kramola.info
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Легенда о горе Белуха и реке Катунь.
Давным-давно в горном селении жил молодой человек звали его люди Белухой. С ранних лет он остался без родителей, и ему приходилось много трудиться. Любая работа, за которую бы он ни взялся, спорилась в его руках: сажал ли он деревья, пек ли хлеб, строил ли дом. Он чувствовал окружающий мир, слышал голос деревьев, понимал язык птиц и животных, говорил с камнями. Просто он любил мир, и мир отвечал ему тем же. Будучи еще ребенком, он предугадывал изменения в природе: приближение бури, непогоды, морозов и всегда предупреждал об этом людей. Люди были ему благодарны и часто обращались к нему за советом или за помощью. У него всегда находилось доброе слово поддержки и понимания для каждого нуждающегося в помощи. И вот слава об этом юноше дошла до правителя его страны очень богатого и жадного Хана Ал. Как бы использовать таланты этого юноши, чтобы стать еще богаче и могущественнее? – подумал он и послал своих слуг привезти его во дворец. Узнав о коварных планах своего правителя, будучи человеком свободолюбивым и независимым, он решил уйти жить далеко-далеко в горы. Полны горечи были прощания сельских жителей с юношей. Они очень любили и почитали его. Не печальтесь, добрые люди, те из вас, кому нужна будет моя помощь, совет и поддержка, чье сердце будет полно искренности и чистоты всегда найдут ко мне дорогу. С этими словами он скрылся в кедровой роще. Прошли годы в горах, полные плодотворной кропотливой работы, ушли в прошлое юность, молодость, зрелость. И вот юноша превратился в старца. Многим людям за это время помог он, но еще большее количество людей так и не смогли найти к нему дорогу и встретиться с ним. Не искренни были сердца и не так чисты помыслы. Никто не знал, где он живет и как. Те, кому он помогал, рассказывали потом, что встречали его в разных местах: кто-то видел его на тропе, кому-то встретился он у горной реки, к некоторым он выходил из горного ущелья.
Все эти годы жадный Хан не мог успокоиться, что где-то далеко в горах живет не покорившийся ему человек, который бескорыстно помогает людям. И люди любят и ценят его. Ни один раз Хан Ал посылал своих служителей отыскать его жилище, но все было напрасно, они или навсегда пропадали в горах или возвращались обратно ни с чем. Однажды правитель решил объехать сам свои владения, и проезжая мимо одного из селений он увидел девушку невиданной красоты: белокурые локоны спадали на ее тонкое загорелое лицо, на котором большие голубые глаза скромно прятались под темным бархатом ресниц. Ее сильное изящное стройное тело легко скользило вдоль камней реки, неся на высоком плече кувшин с хрустальной горной водой. Алчные глаза Хана загорелись, послал он своих путников схватить девушку. Такой красавицы не встречал он еще ни разу в жизни как Катунь. Девушка не успела опомниться, как один из служителей подхватил ее, перекинул через коня, и поскакал с ней к Хану Ал. Увидев его жадные глаза, девушка поняла, что стала добычей самого жестокого человека на их земле. Она понимала безвыходность своего положения и знала, что сейчас ее увезут к нему во дворец, она решила схитрить. Отпусти меня попрощаться с моим любимым горным озером и искупаться в последний раз в его волшебной воде. Хан, ничего не подозревая, велел отвезти ее туда, он любил благосклонность по мелочам. Подойдя к воде, она от чистого сердца обратилась к ней за помощью. Всю жизнь она искала истинной, чистой любви, вечной и прекрасной, а теперь ей суждено будет достаться жадному Хану. Вода ответила ей: «помощь придет, верь». Тут девушка вспомнила о рассказах своей матери о волшебном старце гор-Белухе и его бескрайней доброте и взмолилась к нему о чуде и бросилась в ледяные воды озера. И вот она уплывала все дальше и дальше от берега, где стали озабоченно бегать слуги Хана Ал, пытаясь найти лодку, чтобы догнать ее. А она уплывала все дальше и дальше, пока не превратилась с маленькую черную точку и не исчезла за горизонтом. Силы ее слабели, а ледяные струи сковывали тело, вдруг она увидела приближающуюся к ней лодку, руку, нежно подхватившую ее из воды и ясные голубые глаза, полные такой неземной теплоты, красивое, улыбающееся, благородное лицо старца. В этих глазах она увидела то, что искала всю жизнь. Это была искренняя безусловная любовь. Поистине вера творит чудеса. По вере твоей воздастся тебе.
Катунь навсегда осталась в горах у Белухи.
Шли годы, а злобный Хан Ал никак не знал, как бы ему еще удовлетворить свою гордыню. Полные драгоценностей сокровищницы, самые красивые рабыни, богатейшие земли, леса, озера, – ничего уже не радовало Хана Ал. У соседнего правителя Хана Жа, его брата, было не меньше несметных сокровищ, чем у Хана Ал. И вот решили они помериться силой и сразиться друг с другом, чтобы узнать, кто из них более могущественен. Собрали они огромные полчища воинов, разделив один народ на две враждующие армии и направились войной друг против друга.
Узнал об этом Белуха и не мог он дать свершиться такому горю, когда один брат сразится с другим, и бессмысленно погибнут невинные люди в угоду гордыни двух братьев.
Собрал он все свои силы и превратился в огромный горный массив, который вырос стеной между двумя враждующими армиями. И отступили люди в страхе и ужасе, увидев, как разверзлась земля, и выросли перед ними скалы до самого неба. Поняли они свою глупость и неправоту, и в молитвенном благоговении опустились перед священной горой Белухой. А Катунь, увидев своего возлюбленного заключенного навеки в каменную твердыню, тихо поднялась на вершину, обняла ее и взмолилась о том, чтобы навсегда разделить с ним его судьбу. Тут поднялся сильный ветер, подхватил ее как пушинку, закружил, и понес в небо, и превратилась она в красивую белую реку Катунь, которая и по сей день закрывает белым крылом своей любви фигуру возлюбленного, охраняя его покой и пропуская к нему лишь тех людей, чьи помыслы чисты, желания искренни, а вера сильна. Так и течёт с тех пор на Алтае белая река Катунь.