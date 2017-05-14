Веда Славян – болгарские дохристианские былины

В книге С.И.Верковича "Веда Славян", (1874г., Белград), приведены собранные им эпические песни и предания в Родопских горах у болгарских народов. Великое переселение праславян в Европу задолго до эллинов и кельтов, яркие описания древних ведических обычаев – это и многое другое вошло в этот замечательный сборник.

Сохранился доисторический эпос южных славян, восходящий ко времени переселения славянских племён на реку Дунай в район Балканских гор. Эпические песни были собраны большим энтузиастом и любителем древностей С. И. Верковичем в XIX веке, но до сего времени умалчивались от общества как «языческие религиозные».

У Верковича возникла идея опровергнуть взгляд иностранных писателей, что славяне не внесли ничего своего в культуру человечества, но скорее ей вредили. Вот что Веркович пишет по этому поводу: «К величайшему удивлению я заметил большое различие между тем, что я слышал в школе о греческом племени, и тем, что я увидел своими глазами. Оставляя в стороне всё другое, назову только музыку и поэзию, считающиеся краеугольным камнем первобытной человеческой культуры; склонности к ним у современных греков я не заметил, между тем как болгарские славяне отдаются им с таким энтузиазмом и любовью, что едва ли их может в этом отношении превзойти какое-либо другое славянское племя».

Эти наблюдения склоняли Верковича к мысли, что и славяне имели с незапамятных времён свою собственную высокую культуру, которая оставила наиболее важные следы в народных преданиях, народных песнях и сказках.

Интересуясь произведениями народного творчества, С. И. Веркович напал на след таких песен, каких никто до него не встречал. Песни эти он нашёл у болгар-помаков, живущих в Родопских горах. Болгары-помаки формально приняли ислам, но продолжали исполнять древние ведические славянские песни, унаследованные от своих далёких предков. Помакские славяне сохранили живое предание даже о времени Александра Великого.

Благодаря глубоким исследованиям «родопского открытия», С.И. Веркович наводит на всеобъемлющие ответы по исторической оценке древних событий, которые произошли при переселении славян со своей Прародины, когда общая всем арийским народам ведическая религия Природы занесена была славянами на свою новую Родину и легла в основу их религиозных воззрений, самостоятельно развивающихся под впечатлением новой Природы, других климатических условий и возрастающего нравственного самосознания.

В этом отношении «родопское открытие» представляет для истории весьма ценный источник, составляющий в самой большой степени достояние всего человечества.

Во французских журналах специалистами были даны подробные отчёты о подлинности собранных Верковичем песен.

Однако русской общественности не понравилось такое вмешательство французов в славянские дела. Вот что писала по этому поводу российская газета «Современные известия» №356 от 1878 года: «Неужели вопрос о подлинности «Славянской Веды» интересует больше французов, чем нас, славян? Неужели мы вечно должны ожидать, чтобы другие иностранцы показывали нам, что у нас есть и чего у нас нет?»

Можно лишь гордиться той дипломатией, когда все славяне не считались иностранцами, а были «наши», их дела были нашими делами. А сейчас приходится горько сожалеть, что при молчаливом наблюдении славянского сообщества, была совершена агрессия НАТО в республике Сербия, в которой погибло много народа, были разрушены старинные славянские святыни, древние и современные памятники славянской культуры, а также унижен и раздроблен в Косове и Черногории когда-то единый славянский народ.

Часть собранных песен С. И. Веркович напечатал в Белграде, в княжестве Сербия, в 1874 году под заглавием «Веда Словена», книга первая.

В 1867 году С. И. Веркович приезжает в Москву, чтобы найти хороших учёных – славистов, которые поддержали бы его исследования и помогли напечатать остальную часть песен.

Там с помощью императорской семьи, а также многочисленных пожертвований со стороны видных государственных деятелей дворянского сословия – покровителей славянской литературы, Стефан Ильич издаёт 2-й том «Веда славян», который появляется в 1881 году.

Это было время подъёма славянского самосознания, когда дворянская элита ещё не была заражена космополитизмом и являлась более патриотичной, чем разночинная интеллигенция, больная нигилизмом, бездуховностью и узостью образования. Поражает высочайший статус государственных деятелей России, а также Болгарии, иерархов православной церкви и гигантов мысли от литературы и искусства, которые в силу своей необыкновенной эрудиции и гражданского долга пожертвовали личные средства на издание книги простого серба С. И. Верковича, которого как славянина не отделяли от русского гражданина Российской империи.

Для того, чтобы получить оценку русских специалистов, С. И. Веркович представляет материалы родопских песен на 4-й археологический съезд, который проходил в Казани 10 августа 1877 года. Родопские песни крупнейшие слависты называют поразительными по своему содержанию, ибо в них находятся воспоминания о самых первоначальных открытиях и изобретениях человека на пути образованности и о переселениях славян.

Однако в среде участников съезда нашлись псевдоспециалисты-скептики западного толка, которые не допускают возможности существования подобных песен в Болгарских Родопах, так как в них содержатся сведения о такой отдалённой эпохе, воспоминание о которой не могло сохраниться в народной поэзии. Хотя эти «псевдоспециалисты» никогда не были в Родопах на месте, где записаны помакские песни, и хотя французские специалисты, побывавшие в Родопах, опубликовали в журналах отчёты о подлинности песен, недругам удалось навязать своё мнение съезду, и С. И. Веркович был обвинён в подлоге.

Таким образом, была предана забвению древнейшая Ведическая культура и история южных славян.

В такой ситуации С. И. Веркович понял, что ему не удастся завершить полное издание помакских песен. С. И. Веркович навсегда покидает Россию и уезжает в Болгарию. В Болгарии же в широких кругах общества «Веда Славян» была принята как произведение древнего народного творчества, вызывающее патриотические чувства. Поэтому Болгарское Народное Собрание назначило С. И. Верковичу достойную пенсию за заслуги перед Отечеством. Умер он в Софии в 1893 году.

Сейчас имена скептиков от славянской науки совсем забыты, но их решение не пересмотрено в России по настоящее время. Песни С. И. Верковича не являются предметом исследования российской академической науки. А ведь содержание песен болгар-помаков даёт ответы на многие белые пятна истории.

В классической истории, о переселения славян с Африки, нет никаких документальных сведений. А в древних песнях славян-помаков есть чёткие сведения о времени, месте нахождения прародины и новом месте расселения славян, что представляет собой громадное научное открытие.

Европа ещё более 10 тыс. лет назад до н. э. была мало пригодна для проживания после великого оледенения из-за холодного и влажного климата. Славяне-анты находятся тогда в Египте. В народном эпосе помаков этот период отражён как проживание за морем на Край-земле, где Солнце палит нещадно и где собирают по два урожая в год. Общеизвестно, что ласточки, упомянутые в песне, улетают на зиму только в Африку.

У’ де иде лестувица 10

Лестувица пеперица?

Летувала на край земе

На край земе на поле-ту,

Де си сланце грее,

Де си сланце ни захожда, 15

Се си грее налютену

Налютену разсардену—

Та си уратъ малки моми

Малки моми и девойки,

Двашь ми са на поле шетатъ, 20

Двашь ми на година сеетъ,

Та ми жнеетъ бела пшеница,

Та ми бератъ белу грозде. Откуда прилетела ласточка

Ласточка, эта пташечка?

Летала она на Край-землю,

В Край-землю, да на поле.

Там, где Солнце греет,

Где Солнце не заходит

Да всё греет, очень сильно,

Очень сильно, нещадно -

Там пашут младые девушки,

Младые девушки и девочки,

Дважды на поле выходят,

Два раза в год сеют,

Потом жнут белую пшеницу,

Да собирают белый виноград. Крайна-земе доста топленита,

Сe cu лету и пролету!

Ни си иде люта зима 185

Люта зима снегувита, Край-земля довольно тёплая,

Всё здесь весна, да лето!

Не приходит лютая зима,

Лютая зима снежная,

Воспоминание об атлантах отразилось в эпических песнях в виде могущественного Бога Атле на небе, на земле он является Бог Солнца Яра.

Стана ми бана утъ трапеза, 135

На трапеза хору ми играе,

Хору ми играе песна пее,

Тебе си, Атле, фали;

«Атле ле, Диа ле,

Диа ле, Яра, 140

Яра ле, Прена!

Седишъ ми на небе;

Ясну ти лику палиту,

Палиту, есниту,

Та си ми слънце упалешъ, 145

Ясну му лику еснивашъ,—

Та си ми грее на земе. Вставал князь от трапезы,

На трапезе хоровод водил,

Хоровод водил, песню пел,

Тебя, Атлант, славил:

«Ой, Атлант, ой, Дый,

Ой, Дый, Яра,

Ой, Яра, Прена!

Сидишь ты тут на небе;

Ясен твой лик, сжигающий,

Сжигающий, да сияющий,

Да Солнцем ты обжигаешь,

Ясным своим ликом сияешь,-

Да греешь ты нас на земле, Бога си, Атле, на небе.

Бога си, Атле, светла,

На земе Яра Бога.

Хай ле ми, Яра, 175 Бог ты, Атлант, на небе,

Бог ты, Атлант, светлый,

На земле ты Яра Бог.

Ой, слава тебе, Яра,

Затем, в связи с всеобщим потеплением Земли и перенаселением, славяне одни из первых арийских народов переселяются в нижнее течение реки Дунай.

Сада краля нема де да седи!

Земя му е мощне заселена,

Нема никой де да седи;

Люде си са колку пилци що са пу небе-ту!

Колку му е земя берекетлия, 5

Па не можетъ да са прихранетъ,

Житу засеяха и пу каменя!

Засели са Крайна-земе,

Засели са, присели са!

Триста ми града на поле,

Триста ми града силни,

Силни ми града съсъ кулини. 5 Королю Саде негде стало жить!

Земля его очень густо заселена,

Никто не может уже поселиться,

Людей столько, сколько птиц в небе!

Насколько его земля урожайная,

Но не может всех прокормить,

Жито посеяли даже по камням!

Заселилась Крайна-земля,

Заселилась, переселилась!

Триста градов на поле,

Триста градов укреплённых,

Сильных градов с башнями.

Имя правителя Сада созвучно с именем династии фараонов Сети, которые жили 3 тыс. лет назад. Фараон Сети I был одним из самых знаменитых правителей Древнего Египта, который построил великолепный храм Бога Солнца – Ра и много укреплений, т. к. слыл могучим воителем. Имя Сада также созвучно с героем «Книги Велеса» князем Оседня, который возглавил переселение славян, в т. ч. русов из Семиречья на современную территорию.

Славяне распространяются по всей территории Балкан и далее до Днепра, В текстах песен говорится, что пришлось по пути подчинять земли негроидных народов, что не оставляет сомнения, что это Африканский континент.

Сита земя пупленява;

Що е младу та църну заробюва.

Робинки си църни ръки кършетъ,

Църни ръки кършетъ сълзи ронетъ, 45

Чи си тяхна земя уставетъ,

Утъ майка си са дялба раздилатъ;

Я що бяше тяхна краля, хми зборува:

Ми, девойки мои робинки, плачете,

Немой църни ръки кършете! 50

Язъ ке си вазе откарамъ на земя родувита,

Ел’ не знаятъ люде да я работетъ;

Вия тяхъ ке си научите;

Какъ са земя работи,

Та ке бидете тяхни господари; 55

Я кога умрете, каку Богове ке ве иматъ,

Оти ги сте научили, Да все земли он в полон взял,

Чтобы чёрная молодёжь работала.

Пленницы чёрные руки заламывают,

Чёрные руки заламывают, слёзы роняют,

Что они свою землю оставляют,

С матерью совсем разлучают;

А кто стал их король, им говорит:

«Что вы, девочки, мои пленницы, плачете,

Не надо чёрные руки заламывать!

Я вас отвезу на землю урожайную,

Однако, не умеют люди там работать;

Вы их там этому научите,

Как нужно на земле работать,

Там будете их хозяевами,

А когда умрёте, как Боги им будете,

Потому что вы их жить научили,

Здесь следует отметить, что славяне не были работорговцами, как другие народы. На территории, через которую они проходили, они забирали с собой молодёжь и на новых территориях те получали одинаковые права и землю.

Также далее говорится, что по пути переправились через море, а это может быть только Средиземное море. Весь путь из Африки до Дуная составил три года, так как путешествие обозом со скарбом и скотом, а также упоминаемое в песнях строительство кораблей для переправы через море, заняли длительное время.

Закаралъ ги утъ край земе 30

Та ги каралъ презъ поле-ту

Презъ поле-ту, презъ море-ту,

Каралъ ги сегa малу

Сегa малу три години,

Дукаралъ ги на Белъ Дунавъ. 35 А их увел с Край-земли,

Да вёл их через поле,

Через поле, через море,

Да вёл всего мало время,

Мало время три годочка,

Привёл он их на Белый Дунай. Колчу си фальба фали,

Чи ми слева на поле,

На поле на море,

Та ми учи юнаци-те

Да си пливатъ пу море-ту, 170

Да си праветъ курабе-те. Колчу они хвалой славят,

Что сходил он на поле,

На поле, потом на море,

Там учил юнаков тех,

Как им плавать по морю,

Как управлять кораблём.

В Европу славяне прибыли уже вполне цивилизованными, стоящими на весьма высокой ступени развития, а на Дунае уже проживали дикие племена.

Дивенъ е крале подивенъ,

Чи ми са фъ гора шета

Та ми трева пасе,

Какъ ми пасе сиву стаду! 10

Я си е мощне хиниетинъ,

Хиниетинъ инатчие, Дивьев король был предикий,

Только всё по лесу бродил,

Да на траве он пасся,

Как мы пасём сивое стадо!

А он был сильный хетитянин,

Хетитянин, чужеземец, Дива ми крале подивена,

Ни ми е града градилъ;

Чи ми седи фъ пещере-та,

Фъ пещере-та фъ камене-те;

Ни ми е на поле уралъ, 115

Ни ми е на поле селъ;

Чи ми са шета низъ гора, Дива король предикий,

Града тут не строил;

Так как обитал в пещере,

В пещере, в каменьях;

Поле он никогда не пахал ,

В поле он ничего не сеял;

Только прогуливался по лесу,

Дикий абориген хиниетинъ, указанный в песне – это хетитянин из ханаанского племени, более ранний выходец с Палестины, которая до прихода туда евреев в XIII веке до Р. Х. называлась земля Ханаанская.

В песнях помаков сообщается, что на новых землях было организовано могущественное государство, состоящее из 70-ти независимых земель, управляемых царями или королями. Во главе государства стоял выборный первый царь или король. Царь в переводе с украинского означает – это арий (це Арь). Слово «король» происходит от славянского слова «корона». Так как Солнце было главное Божество славян, то его рисовали с короной (протуберанцами), которая получила символ могущества и власти. Отсюда славянские правители начали называться королями задолго до коронации Карла Великого, от имени которого, как утверждает западная наука пошло название «король».

Соседями славян были древнейшие народы: акарнанцы – жители страны Акарнании, расположенной к западу от древней Греции, покорены римлянами в 197 году до Р. Х.; ассирийцы и арабы, которые упоминаются в истории ещё с IX в. до Р. Х., что связуется с географией.

Тука долу на земе-та.

На земе-та трима крале:

Първа Крале Укарана,

Друга Крале Асирита,

Асирита и Харапска, 15

Събради са уфъ града гулема, Здесь внизу, на земле той.

На земле той три короля:

Первый король Акарнанец

Другой король Ассириец,

Ассириец и ещё Араб,

Собрались в большом граде,

Что касается географических названий на новых землях, то в текстах песен указывается, что названия реки и моря были перенесены со своей старой Прародины: на Край-земле была река Дунай – новую реку назвали Белым Дунаем, на Край-земле было Чёрное море – назвали море Чёрным. Из исторических источников находим, что раньше Красное море, омывающее Африку, называлось Чермное, что совсем не отличается от слова «Чёрное», даже в современных южнославянских языках слова чёрный и красный (църна – църва) удивительно схожи. Возможно, была в Африке и река Дунай, но если и есть такие сведения, то они, вероятно, никоим образом не связывались с европейским Дунаем. Упоминается ещё название города Котлица, он же Калица, Котлива, Калес, которое ещё требует своего исследования.

Кат’ да си сме на Край-земе:

На Край-земе ду белъ Дунавъ, 200

Ду Дунавъ църну море,

И на поле ду белъ Дунавъ,

Ду белъ Дунавъ църну море,

Доста хитъръ Сада крале

Доста хитъръ доста иманъ, 205

На поле-ту река тече,

Убимелъ си и река белъ Дунавъ,

Ду река море са вие

Слану море низъ море-ту,

Убимелъ си море църну море, 210

А що си ми града наградилъ,

Града си убимелъ силна Котлица— Как было у нас на Край-земле:

На Край-земле ещё до белого Дуная,

До Дуная – Чёрное море

И на поле до белого Дуная,

До белого Дуная – Чёрное море,

Довольно хитёр Сада король,

Довольно хитёр, довольно умён,

По полю тому река течет,

Назвал он реку белым Дунаем,

Да река в море вьётся,

Большое море, внизу море,

Назвал он море Чёрным морем,

А ещё он нам град построил,

Град назвал сильная Котлица –

Наиболее важные решения в жизни общества, согласно текстам песен, принимали жрецы и старейшины, испрашивающие волю Богов. Царь или король был только исполнительным органом власти, который выполнял волю жрецов(иц)

Върна са Друида завърна

Та си фафъ града утиде,

Фафъ града при царе,

Та му вели ютговори:

«Фъ гора, царю, фафъ планина 35

Сега мал у три месеца, Шла Друида завернула,

Да пришла она в град,

В град она, к царю,

Да ему велит и говорит:

«В лес, царь, уходи на гору,

Всего немного на три месяца,

Каждый член общества жил по Божественным законам, от нарушения этих законов его удерживал Божий гнев и Божье наказание за проступки. Царь или старейшина мог наказать виновного в нарушении моральных норм или обычаев, не смотря даже на родственные связи.

Чи си дошли млади войводи 5

Млади войводи баректаре,

Да си палетъ ясна борина,

Да си палетъ ясенъ йогань,

Я тиа ги изгонила

Сегa ca царе разедилъ 10

Разелилъ са налютилъ ca,

Та е фана за рока-та.

За рока-та за коса-та

Та е фарли фафъ зандана, Подошли младые воеводы,

Младые воеводы знаменосцы,

Да запалили ясную огневицу

И развели ясный огонь,

А она (царица) их прогнала,

Сейчас же царь рассердился,

Рассердился и разгневался,

Да схватил её за руку,

За руку и ещё за косу,

Да бросил в темницу,

Как потомки атлантов, помаки сохранили воспоминания о многих технических и научных достижениях той цивилизации. Так в текстах песен упоминается реактивный автомобиль, достигающий огромной скорости, а также реактивный самолёт или вертолёт, который может поднять в воздух и переместить тысячу коров и бочки вина вместимостью тысячу вёдер. Также упоминается реактивный снаряд, наподобие современной боевой ракеты для борьбы с танками и бронетехникой, который обдаёт объект мощным пламенем.

Та ми яха огнена кучие,

Си га карат ду три Юди Самуили: 5

Колку си е кучие огнена,

Утъ Юди си още пламень фърка,

Лу кого стигне гу погурева,

Та ми фатиха иледа крави ялувити, 230

Шо си биватъ курбанъ дуръ за Бога;

Флезаха си и ф’ кральска пещера,

Дека си бе руйну вину тригодишну;

Источетъ си шо си ми е найгулема бъчва,

Шо си бере иледа тувара голу вину; 235

Вину си туваретъ на огнена кучие.

Кучие си фърка као найфъркату пиле,

Фъркатъ си ми ялувити крави;

Лю си фърли огнена музрака,

Та удари сура ламия фафъ първа глава;

Лю що я удари,

Сичка снага хи су запали;

Синь пламенъ утъ нея зе да плахте; 225 Тут заскочил он в огненную машину,

Да подъехал к трём Юдам Самувилам:

Поскольку машина была огненная,

На Юд ещё пламя полетело,

Лишь кого настигло, тот пригорел,

Там они отобрали тысячу коров яловых,

Чтобы принести требу для Бога;

Зашли и в королевскую пещеру,

Где было алое вино трёхгодичное;

Налили в самую большую бочку,

Что вмещает тысячу вёдер чистого вина;

Вино погрузили на огненный самолёт.

Самолёт летает, как наибыстрая птица,

Полетели с ним коровы яловые;

Лишь метнул он огненный снаряд,

Да ударил Суру Ламию в первую голову;

Как только он её ударил,

Всё её тело сразу запылало;

Синим пламенем и она всполошилась;

Совсем недавно этой информации нашлось подтверждение. На сайте http://x-files.org.ua со ссылкой на «Интересную газету» появилась статья из солидной арабской газеты «Аш-Шарк Аль-аусат», которая опубликовала ряд фотографий. Опубликованные газетой снимки барельефа в храме Бога Солнца Амона-Ра в Карнаке, построенного во времена фараона Сети I, правившего три тысячи лет назад, буквально вызывают шок — на камне древним художником изображены… вертолет с явно различимыми лопастями несущего винта и оперения, а рядом высечено изображение нескольких других аппаратов, удивительно похожих на современные сверхзвуковые истребители и тяжелые бомбардировщики!

Ещё в середине XIX века археологи обнаружили в Египте над входом в храм непонятные рисунки, но не могли их распознать. В это же самое время и С. Верковичем был собран в Родопах древний славянский эпос с упоминанием летательного аппарата. Теперь понятно, почему учёные XIX века никак не могли понять, что изображено на таинственных рисунках – они не знали, что такое вертолёты и самолёты! Но и современные учёные сделали заключение: древний и загадочный Египет добавил к своим многочисленным тайнам еще одну, пока неразрешимую. А ведь, если бы учёные познакомились с древним славянским эпосом помаков, то не искали бы «марсианский» след, а пришли бы к гипотезе следа «Атлантиды».

В древнем славянском государстве существовало прекрасное образование для детей, которое продолжалось девять лет. Дети изучали письмо, а также сакральное пение по ритуальным книгам для управления силами Природы и сообществом людей в различных ситуациях.

Та гу учи Има царе 10

Да си пее, да си пише;

Дуръ да си дете порасне

Сега малу деветъ години;

Ша си пее ясна книга,

Ясна книга и ратина, 15

И ратина и звезница,

И звезница и земица,

И земица и петица;—

Па ша иде дуръ при царе,

Да си му е младе войвода, Да учил его Йима царь,

Чтобы он пел, да чтоб писал;

Пока дитя совсем вырастет,

Всего немного через девять лет;

Да будет петь ясную книгу,

Ясную книгу и ратную,

И ратную и звёздную,

И звёздную, и земную,

И земную и петицу; -

Потом пойдёт уже к царю,

Будет ему младым воеводой,

Ясная книга содержала ритуальные песни, когда проводились праздники. Ратина содержала песни, которые пели в войске и в бою. Звездница содержала песни для предсказаний и управления погодой. Земница содержала песни о земле прародины и другие земли, которые были освоены. Петица представляла собой книгу в пяти частях для прославления явлений Природы и пения гимнов Богам.

У помаков хранились древние книги, написанные, вероятно, руническим текстом на своей Прародине, которые содержали обрядовые песни и гимны Богам, но эти книги, по воспоминаниям очевидцев, были сожжены турками после обращения помаков в ислам.

Събирамъ си малки моми,

Малки моми и девойки,

Та ти пеетъ вета, книга, 215

Вета книга, вета, песна, Соберём младых девушек,

Младых девушек и девочек,

Да запоют тебе веду – книгу,

Веду – книгу, веду – песню, Вета книга, вета песна.

Стара е вета старита,

Стара е вета утъ Край-Земе,

Утъ Край-Земе и утъ царе. 45 Веду книгу, Веду песню.

Старая эта Веда, старая,

Старая Веда с Край-земли,

С Край-земли и от царя.

Таким образом, в народном эпосе славян-помаков полностью подтверждается гипотеза о первом цивилизованном славянском народе, потомков атлантов, переселившихся в Европу из Африки, задолго до переселения туда эллинов, друидов, латинян и германцев, что подтверждается упоминанием событий и народов, живших за несколько тысяч лет до Рождества Христова.

Барсуков В. Г., Общественная Академия ведической культуры, г. Краснодар

Скачать оригинал 1874 г. и 1881 г., а также современный перевод 2011г. можно по этой ссылке: https://yadi.sk/d/d3yIGUFEdfnGT

Интервью с Виталием Гавриловичем Барсуковым, переводчиком книги Верковича с болгарского: