Скандал: российские дипломаты в Литве почтили память «лесных братьев»

В Литве появились публикации о возложении 8 мая послом России в этой стране Александром Удальцовым венка к памятнику «лесным братьям», воевавшим с советской властью, после чего разразился скандал, сообщает корреспондент EADaily.

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, что он «удивлен этим и такого не ожидал, то был первый подобный случай». Министерство обороны Литвы заявило, что оно было «приятно удивлено тем, что российские дипломаты приняли участие в возложении венков ко всем памятникам». По мнению Минобороны Литвы это «определенная символика, когда отдается дань памяти таким жертвам — причем, российские дипломаты сделали это по своей собственной инициативе».

В адрес посольства РФ поступили вопросы от редакции новостного портала Delfi.lt относительно возложения представителями российской дипмиссии венков и цветов на Антакальнисском кладбище 8 мая к «Мемориалу погибшим за свободу и независимость Литвы», а также к памятнику жертвам событий 13 января 1991 года. Журналисты поинтересовались, «означают ли данные действия жест уважения к боровшимся против Советского Союза литовским партизанам и официальное признание литовской версии событий 1991 года».

В ответ дипломаты заявили, что посольство приняло участие в организованной МИД ЛР для дипкорпуса памятной церемонии по жертвам Второй мировой войны, включавшей целый ряд возложений цветов. «До начала официальной церемонии на Панеряйском мемориале российский посол возложил венки и цветы к памятнику на месте захоронения 7,5 тыс. красноармейцев, а также к двум местам массового сожжения советских военнопленных, которые, к сожалению, остались неохваченными официальной программой. Затем там же в Панеряе посол Александр Удальцов возложил венки и цветы к памятникам жертвам нацизма, геноцида, военным литовского „Местного полка“ (86 воинам, отказавшимся перейти на сторону фашистов), а также воинам польской Армии Крайовой и погибшим гражданским лицам. На Антакальнисском кладбище посол возложил венки и цветы к мемориалу жертвам Второй мировой войны — советским солдатам, погибшим при освобождении Вильнюса, мемориалу военным литовской армии, погибшим за Родину, мемориалу Защитникам свободы Литвы и памятнику воинам 16-й Литовской дивизии», — заявили в дипведомстве.

«Что касается памятника военным литовской армии, погибшим за Родину, то на нем написано „Погибшим за Родину. Их могилы известны Богу“. Мы исходим из того, что литовская армия против СССР не воевала, а наоборот, в ходе Великой Отечественной войны на фронтах против немецких захватчиков сражалось более 150 тыс. литовцев, в том числе 108 тыс. пополнили ряды Красной Армии после освобождения Литвы в 1944 г. Так что, возложив к этому монументу цветы, роспосольство вспомнило об этих людях. Говоря о жертвах 13 января 1991 г. для нас главное, что там покоятся безвинно погибшие люди. И почтить их память — это долг любого человека. Что же касается их непосредственных убийц, то, здесь, как известно, российская и официальная литовская версии разнятся. Но вопрос памяти к этому отношения не имеет. Представляется, что усматривать в этом какие-либо новые подходы с нашей стороны вряд ли уместно. Основные же мероприятия по празднованию Дня Победы традиционно состоялись 9 мая», — заключили в посольстве.

Однако, данные объяснения не удовлетворили российского политика Виктора Алксниса. «Посольство утверждает, «…что касается памятника военным литовской армии, погибшим за Родину, то на нем написано «Погибшим за Родину. Их могилы известны Богу». Мы исходим из того, что литовская армия против СССР не воевала, а наоборот, в ходе Великой Отечественной войны на фронтах против немецких захватчиков сражалось более 150 тыс. литовцев, в том числе 108 тыс. пополнили ряды Красной Армии после освобождения Литвы в 1944 г. Так что, возложив к этому монументу цветы, роспосольство вспомнило об этих людях…». Но, позвольте… Памятник был установлен по проекту скульптора Казиса Ванцлова и имеет официальное название «памятник погибшим за свободу и независимость Литвы». Он посвящен всем литовцам, которые погибли в ««партизанской войне, ссылках, тюрьмах и чье место захоронения неизвестно» — но отнюдь не литовцам, воевавшим в Красной Армии. Для таких «неправильных» советских литовцев на этом кладбище имеется отдельный мемориал советским воинам», — напоминает политик.

«Что же касается памятника погибшим за свободу и независимость Литвы, т. е. „лесным братьям“ и их пособникам, то это традиционное место возложения цветов официальными иностранными делегациями, которые считают, что Литва была оккупирована Советским Союзом и литовцы боролись с оккупантами. Российские официальные лица до этого никогда цветы к этому памятнику не возлагали. Так что, посольство России в Литве завралось и теперь пытается навести тень на плетень. Меня кроме того крайне возмутил тот факт, что в официальном документе российского посольства нет ни слова о Великой Отечественной войне, а везде речь ведется о Второй мировой войне. Быстро, однако, российские дипломаты в Литве „перестроились“ под западную трактовку событий того времени и вычеркнули из своего лексикона Великую Отечественную войну», — заключает Виктор Алкснис.

Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2017/05/13/skandal-rossiyskie-diplomaty-v-litve-pochtili-pamyat-lesnyh-bratev